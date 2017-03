Die „Queen of Green“ weiß Brisantes über Merkel Mary Nichols war treibende Kraft bei der Aufdeckung des VW-Dieselskandals. Jetzt sagt die kalifornische Umweltchefin aus.

Sie ist eine Kämpferin gegen Smog und Klimawandel: Mary Nichols. Die kalifornische Umweltchefin macht nicht nur Volkswagen das Leben schwer. © dpa

Die Begegnung mit Angela Merkel hat Mary Nichols nicht vergessen. Im Frühjahr 2010 reiste die deutsche Kanzlerin auf Einladung des damaligen Gouverneurs Arnold Schwarzenegger nach Kalifornien und man traf sich zum Frühstück in Los Angeles. Es sollte, so schildert es die Chefin der kalifornischen Umweltbehörde Carb, um Klimawandel und Regulierung gehen. Ein Thema, bei dem die Europäer seinerzeit etwas voraus schienen. Allerdings kamen die beiden mächtigen Frauen nicht ganz auf einen Nenner.

Unmittelbar, nachdem die kleine Runde Platz genommen und sich vorgestellt habe, sei Merkel zur Lobby-Offensive für die deutsche Autobranche übergegangen. So zumindest erinnert sich Nichols. „Bevor irgendwelche andere Themen diskutiert wurden, drehte sie sich zu mir und sagte: Ihre Standards sind zu strikt“. Der Gast aus Deutschland habe geklagt, dass die strengen Stickoxid-Vorschriften die deutschen Hersteller hinderten, Dieselwagen in Kalifornien zu verkaufen.

„Ich war sprachlos, ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit“, sagt Nichols. Sie muss ein paar Mal laut lachen, als sie die Anekdote erzählt. Doch sie weiß natürlich, dass der Vorfall durch die Dieselaffäre bei VW hochbrisant ist. Um herauszufinden, ob die Regierung Kenntnis über den Abgasbetrug gehabt haben könnte, hat der Bundestag sogar einen Untersuchungsausschuss gebildet. Dort schließt sich diese Woche der Kreis: Am Montag wird die Carb-Chefin per Videoschaltung als Zeugin aussagen, am Mittwoch ist die Kanzlerin dann selbst an der Reihe.

Die Anhörungen könnten Zündstoff bergen. Dass VW für seinen Abgas-Schwindel in den USA mit Strafen und Entschädigungen von mehr als 20 Milliarden Euro büßt, während Kunden in Deutschland und der EU aufgrund weniger strenger Stickoxid-Standards bislang leer ausgehen, sorgt bereits für viel Argwohn. Sollte sich die Kanzlerin wirklich bei den US-Behörden für laxere Abgasregeln zugunsten deutscher Firmen eingesetzt haben, dürfte die Kritik an zu viel Nähe zwischen Regierung und Industrie noch lauter werden. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass das Treffen in Kalifornien prominent auf der Tagesordnung steht. Bislang hätten sich Vertreter des Kanzleramtes mit Verweis auf die Vertraulichkeit des Gesprächs nicht zu der Begegnung geäußert, heißt es.

Die 71-jährige Nichols mit dem Spitznamen „Queen of Green“, die seit 2007 an der Carb-Spitze steht und zuvor bei der US-Umweltbehörde EPA arbeitete, war eine der treibenden Kräfte bei der Aufdeckung des VW-Skandals. Nachdem ein Forscherteam der Universität von West Virginia bei einer Untersuchung im Auftrag der Umweltorganisation ICCT verdächtige Unregelmäßigkeiten beim Schadstoffausstoß von VW-Dieselwagen entdeckt hatte, drängten vor allem Nichols und ihr Vize Alberto Ayala darauf, die Ermittlungen zu forcieren.

Ob VW nach all den Strafen in den USA seine Lektion gelernt hat? Schwer zu sagen, meinen die beiden. An dem auf Marktdominanz ausgerichteten Konzern würde sich wohl nicht viel ändern lassen. Doch wenn dieses Ziel mit umweltfreundlichen Methoden verfolgt werde, spreche nichts dagegen. Mittlerweile steht das Duo aus Kalifornien aber vor neuen Herausforderungen. Mit Fiat Chrysler haben die Aufseher nach VW den zweiten großen Autobauer im Verdacht, bei Abgastests geschwindelt zu haben. Doch diesmal steht der Fall unter anderen Vorzeichen, denn der neue Präsident Donald Trump will die Kapazitäten der Behörden drastisch beschneiden und die Umweltgesetze lockern. „Sein Mangel an Unterstützung ist definitiv beunruhigend“, sagt Nichols. Allerdings gebe es inzwischen einen Konsens mit der Industrie, dass Regulierung auch gut fürs Geschäft sei. „Das ist mein einziger Grund, nicht in Panik zu verfallen.“ (dpa)

