Die Qual der Wahl vor der Wahl

Eine WM-Medaille in London ist für Schlussläuferin Rebekka Haase greifbar. © dpa

Die Entscheidung fürs Ballkleid ist noch nicht gefallen. Trägt Rebekka Haase das lange rote oder das schwarze mit dem Silberausschnitt? Gut vier Wochen sind es, bis die Top-Sprinterin zum ersten Mal auf der Sächsischen Sportlergala am 6. Januar in Dresden flaniert. „Ich freue mich besonders, ich war noch nie auf einer Gala“, erzählt Haase. Diesmal aber passt der Termin in ihre Planung, sie fliegt erst einen Tag später ins Trainingslager nach Teneriffa.

Die WM-Vierte mit der Staffel ist eine der zehn Nominierten, die zur Wahl als „Sportlerin des Jahres“ stehen. Die Konkurrenz um Turn-Weltmeisterin Pauline Schäfer aus Chemnitz ist groß. „Das Sportjahr fliegt nur so an einem vorbei. Da ist es schön, mal nicht nur mit Leichtathleten zusammen zu sein“, sagt sie.

Traditionell wird an diesem ausverkauften Ballabend zurückgeblickt auf 2017. Für die 24-Jährige vom LV Erzgebirge begann und endete die Saison furios: Bei den World Relays, der inoffiziellen Staffel-Weltmeisterschaft, gewann das deutsche Quartett auf den Bahamas über 4 x 100 Meter, obwohl mit Gina Lückenkemper die Schnellste krankheitsbedingt fehlte. Zum Abschluss feierte die Staffel beim Istaf in Berlin einen Sieg. Mit dem Saisonhöhepunkt im August in London hadert Haase allerdings noch immer ein wenig. Was hätte sich der Kurzsprint in Deutschland noch vor ein paar Jahren über einen vierten Platz bei einer WM gefreut!

Doch die junge Sprintergeneration ist längst raus aus dem Schatten der Wurfdisziplinen, strebt jetzt selbst Medaillen an. „Die Staffel war eine kollektiv schlechte Leistung, die Fehler haben sich summiert“, sagt die Schlussläuferin selbstkritisch. Akribisch wurde noch in London jeder Wechsel ausgewertet. „Wir müssen an der Ablaufgenauigkeit arbeiten“, sagt Haase und erklärt, warum: „Du kannst 500-mal im Training allein als Staffel auf der Bahn laufen. Wenn aber im Rennen plötzlich acht Frauen angekachelt kommen, ist das was ganz anderes.“ Es geht um den berühmten Tunnelblick, und dafür werden die Sprinterinnen künftig im Training ganz bestimmte Situationen kreieren. „Es genügt schon, wenn noch ein oder zwei mehr anlaufen, dass drumherum etwas passiert.“

Es geht um die perfekte Symbiose über die Stadionrunde. Denn in den Einzelleistungen konnten sich die Frauen in der abgelaufenen Saison weiter steigern. Im Leichtathletik-Magazin wurde ausgewertet, dass sowohl über 100 als auch 200 Meter der Schnitt der Top drei, Top fünf und Top zehn der beste der vergangenen zehn Jahre ist. Daher macht Haase für die EM im nächsten Sommer in Berlin auch eine klare Ansage: „Alles außer Gold wäre scheiße.“

Ohne die starken Sprinterinnen aus Übersee ist die deutsche Auswahl Favorit. „Wir müssen doch zu uns selbst ehrlich sein. Mit der Frauenpower wäre Bronze eine Enttäuschung.“ Im Einzel will Haase den Schwerpunkt auf 200 Meter legen. In diesem Jahr war für sie der Start bei internationalen Meetings noch eine neue Erfahrung. „Da hat uns ein klein bisschen der rote Faden gefehlt, wie man das Training und die Meetings richtig steuert.“

Die Sommerpause nutzte Haase, um viele Prüfungen in ihrem Psychologie-Studium nachzuholen. Es blieb aber auch Zeit für Urlaub mit ihrem Freund Florian am Bodensee. Anschließend verbrachte sie einige Tage bei ihrer Staffelkollegin Gina Lückenkemper. Mit Deutschlands neuer Sprintkönigin verbindet sie seit 2015 auch eine enge Freundschaft. „Wir waren auf Ginas Pferd reiten, und ich hatte Muskelkater wie nie zuvor“, erzählt Haase. Eine ausgiebige Einkaufstour stand auch auf dem Programm – erst für Ginas neue Wohnung in Soost, dann ihr Ballkleid für Dresden. Es wurden zwei, und deshalb hat Haase nun die Qual der Wahl – vor der Wahl.

