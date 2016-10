Die Qual der Wahl Erstmals in dieser Saison sind bei Dynamo alle 27 Profis fit. Trainer Uwe Neuhaus überlegt, beim Auswärtsspiel in Heidenheim trotz der 5:0-Gala gegen Stuttgart die Startelf zu verändern.

Fabian Müller sollte gesetzt sein. Auf anderen Positionen wird Uwe Neuhaus gegen Heidenheim wohl rotieren. © Robert Michael

Natürlich kennt Uwe Neuhaus das Sprichwort, wonach man eine Gewinnermannschaft niemals ändern sollte. Nach einem 5:0 gegen Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart gibt es dafür auch keinen Grund. Und dennoch denkt Dynamos Trainer über eine Veränderung in der Startelf nach. „Es tut der Mannschaft vielleicht ganz gut, wenn sie nicht das Gefühl hat, nach einem Sieg kann nichts passieren“, meint er. Der wahrscheinlichere Hintergrund der ungewöhnlichen Maßnahme: Mit dem Auswärtsspiel am Sonnabend beim Überraschungs-Zweiten in Heidenheim beginnt eine englische Woche mit drei Partien innerhalb von sechs Tagen: Am Dienstag kommt Arminia Bielefeld zum Pokalspiel und am Freitag Zweitliga-Spitzenreiter Braunschweig. Bereits bei der vergangenen englischen Woche hatte Neuhaus rotieren lassen.

Diesmal könnte es Nils Teixeira treffen und womöglich auch Andreas Lambertz. Die beiden waren die einzigen Angeschlagenen in dieser Woche, allerdings konnten Teixeira nach überstandener Grippe und Lumpi nach muskulären Problemen ab Donnerstag wieder trainieren. Somit liefen erstmals in dieser Saison alle 27 Dynamo-Profis auf dem Übungsgelände im Großen Garten auf. „Wir müssen in Heidenheim die gleiche Einstellung auf den Platz bringen wie gegen Stuttgart“, fordert Stürmer Stefan Kutschke. Dies wird jedoch schwierig, was zum einen an den äußeren Umständen liegt. Die Atmosphäre in Heidenheim ähnelt der in Sandhausen, wo Dynamo zuletzt verdient 0:2 verloren hatte. Zudem ist der Gegner „robust, kompakt und aggressiv in den Zweikämpfen“, wie der Trainer findet. „Das wird ein Stresstest pur.“ Frank Schmidt betreut Heidenheim seit neun Jahren, führte den Verein von der Oberliga in die 2. Bundesliga. „Was er da auf die Beine gestellt hat, verdient allerhöchsten Respekt“, findet Neuhaus, „da kann man nur den Hut ziehen.“

In Heidenheim hat der Trainer noch nie gespielt, er saß dort auch noch nie auf der Bank. In der vergangenen Saison übernachtete Dynamo dort vor dem Auswärtsspiel beim VfR Aalen. Das endete 0:0 - angesichts der beiden 0:3-Niederlagen bei den beiden Auswärtspartien in Heidenheim wäre ein Unentschieden schon ein Fortschritt.

Voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Modica, Ballas, Fabian Müller - Hartmann - Gogia, Lambertz, Aosman, Stefaniak - Kutschke.

