Die Puppen tanzen in Gräfenhain Der Königsbrücker Ortsteil am Keulenberg feiert aller vier Jahre ein Dorffest. Stargast ist in diesem Jahr Linda Feller.

Gräfenhain putzt sich heraus. Viele stellen mannsgroße Puppen in ihren Vorgärten auf. Nicole Burg hilft bei Familie Waszkowski auf der Keulenbergstraße, die besondere Deko aufzubauen. © Matthias Schumann

Die ersten überdimensionalen Puppen stehen bereits. Die Gräfenhainer haben sie aus ihren Quartieren geholt und in den Vorgärten ihrer Grundstücke aufgestellt. Viele wurden schon vor einigen Jahren gebaut, andere werden noch ausgebessert oder mit neuen Accessoires versehen. Das Dorf schmückt sich, schließlich feiert Gräfenhain am Wochenende sein Dorffest.

Das hat schon Tradition und ist trotzdem etwas Besonderes. Das dreitägige Fest findet nämlich nur aller vier Jahre statt, was sicherlich auch mit dem enormen Kraftakt erklärt werden kann, der jedes Mal vonnöten ist. Der Dorfklub übernimmt die Organisation des ganzen Events. Die anderen Vereine und Gräfenhainer bringen sich im Aufbau und schon Wochen zuvor in der Vorbereitung von Programmpunkten ein. 100 Gräfenhainer werden aktiv, das ist im Prinzip jeder vierte Dorfbewohner und da sind die Leute, die noch im großen Festumzug mitlaufen oder Theater spielen, noch nicht einberechnet.

Das Programm orientiert sich an den vergangenen Festen und setzt trotzdem eigene Höhepunkte. Eine Gruppe von Gräfenhainern unter Leitung von Dieter Zimmermann organisiert zum Beispiel bereits zum dritten Mal am Freitag einen Heimatabend mit Dorfgeschichten. Die 20 Beteiligten schreiben zu den wichtigen Gräfenhainer Ereignissen der vergangenen vier Jahre ein Theaterstück und führen es an dem Tag auf. Die Inhalte und die handelnden Personen sind streng geheim. Noch nicht einmal Fotos dürfen im Vorfeld des Freitags nach draußen gelangen.

Der Sonnabend wird ebenfalls bestimmt durch die Vereine. Die Feuerwehr trägt am Vormittag einen Wettkampf aus und die Vereine des Ortes bereiten für den Nachmittag jeweils eine halbe Stunde Programm vor. Die Grundschulkinder aus Königsbrück, die Rettungshundestaffel, die Sportgemeinschaft, der Dorfklub und die neue aufstrebende Band Smohle haben dann ihre Auftritte. Die Organisatoren haben zudem für 18 Uhr den Trompeter Ronald Kick nach Gräfenhain eingeladen. Der Berufsmusiker wird eines seiner Programme spielen. Ein Höhepunkt wird sicher auch das Programm des Carnevalsclubs am Abend. „Darauf freuen sich immer schon viele“, sagt Ortsvorsteher Wolfgang Wächter, der mit dem Ortschaftsrat ebenfalls an den Vorbereitungen beteiligt ist. Sonntag ist dann traditionell der Tag mit den meisten Höhepunkten.

Der Festumzug startet 13 Uhr nach dem musikalischen Frühschoppen. Die Gräfenhainer ziehen mit Pferdewagen und Blumen durch ihr Dorf. 17 Uhr wird der Stargast des Festes erwartet. Die Country- und Schlagersängerin Linda Feller wird einige ihrer Lieder singen. „Das Original, kein Double“, sagt Wolfgang Wächter.

Zwei schöne Traditionen werden allerdings auch wieder Teil des Festes sein. Die Gräfenhainer führen einen Bändertanz auf und schicken Pfefferkuchenmänner über den Sportplatz. Die wurden im Vorfeld mit Süßigkeiten und Pfefferkuchen benäht. Ein Spaß vor allem für die Kinder, die die Süßigkeiten auf der Jagd abreißen dürfen. Die beiden Programmpunkte gab es bereits, als das Dorffest noch Schulfest hieß und 1905 zum ersten Mal zur Eröffnung der Schule gefeiert wurde.

Das Kombiticket für alle drei Tage kostet 8 Euro. Sonntag werden mit Stargast Linda Feller 5 Euro verlangt.

