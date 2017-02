Handball Die Punkte sind wichtig Einige Teams sind noch nicht von Abstiegssorgen befreit. Die Gegner des Wochenendes haben es aber teilweise in sich.

Die Sachsenligahandballer der HSG Neudorf/Döbeln, am Ball Alexander Bairich, müssen beim TSV 1862 Radeburg antreten. © Dirk Westphal

Die Handballer aus der Region stehen vor unterschiedlichen Aufgaben. Während die Verbandsligamannschaften des VfL Waldheim gute Chancen besitzen, ihre Heimspiele zu gewinnen, stehen die Neudorf/Döbelner Sachsenligisten vor anspruchsvollen Aufgaben.

Sachsenliga Männer

Beim TSV 1862 Radeburg (4./17:11) ist die HSG Neudorf/Döbeln (8./12:16) zu Gast. Das Hinrundenheimspiel sah die Radeburger als Sieger und in heimischer Halle ist der TSV ebenfalls favorisiert. Gegen die Mannschaft aus der sächsischen Faschingshochburg tun sich die HSG-Männer immer schwer und sie mussten die Mehrzahl der Punkte gegen den TSV bisher abgeben. Im Kampf um den Klassenerhalt sollten aber auch Auswärtssiege gelingen. Der TSV hat immer noch Chancen zumindest auf den Vizemeistertitel und er wird sich zu Hause keine Blöße geben wollen. Die HSG muss selbstbewusst in diese Auswärtsaufgabe gehen, einen konzentrierten Auftritt mit optimaler Chancenverwertung und eine bessere spielerische Leistung insgesamt als im letzten Heimspiel abliefern. Nur so kann in Radeburg gepunktet werden. Trainer Michael Schneider sieht die Radeburger als Favorit. „Aber es ist in dieser Liga immer möglich zu punkten. Und das streben wir auch in Radeburg an“, so Schneider.

Sachsenliga Frauen

Die HSG Rückmarsdorf (8./11:17) empfängt die HSG Neudorf/Döbeln (6./14:14). Die Gastgeberinnen stellen ein kompaktes Team, das spielerisch zum Tabellenmittelfeld zu zählen ist und wohl auch im zweiten Sachsenligajahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben dürfte. In heimischer Umgebung liefert Rückmarsdorf meist gute Spiele ab. Kann das Leistungsniveau der letzten Wochen auch in dieser Partie umgesetzt werden, dann ist ein Auswärtssieg für die Neudorf/Döbelnerinnen möglich. Trainer Daniel Reddiger sagte: „Rückmarsdorf ist heimstark und in der Halle sind keine Klebemittel erlaubt, deshalb wird es nicht einfach. Ziel sind dennoch zwei Punkte.“ Isabel Gebhardt (Urlaub) und Jessica Eisold (verletzt) fehlen, Sandra Klausner wird erneut aushelfen.

Verbandsliga Männer

Im Heimspiel des VfL Waldheim 54 (8./12:16) gegen den HSV 1923 Pulsnitz (11./8:20) geht es für den Gastgeber darum, beide Punkte einzufahren und damit den Abstand zu den unteren Tabellenrängen zu wahren. Die Gäste brauchen aber selbst auch die Punkte, um sich im Abstiegskampf nicht noch weiter in Bedrängnis zu bringen. Der gegenwärtige Tabellenstand spricht eher für einen Heimsieg des VfL, aber dafür muss leistungsmäßig alles stimmen. Pulsnitz darf nicht unterschätzt werden, auch wenn Waldheim das Hinspiel klar gewonnen hat. Sonst droht wie im vergangenen Jahr eine Heimniederlage.

Verbandsliga Frauen

Der VfL Waldheim 54 (4./14:14) empfängt den SV Koweg Görlitz III (10./9:19). Die Hinspielniederlage in Görlitz wurmt die Verantwortlichen beim VfL sicher immer noch und das Ziel kann deshalb nur lauten Heimsieg. Der ist auch nötig, um das Selbstvertrauen für die kommenden Spiele wieder zu verbessern. Die zwischenzeitliche VfL-Schwächephase hat die Mannschaft zurückgeworfen. Um das wieder zu ändern, sind Punkte nötig. Trainer Manuel Kirpal sagte: „Nach fünf Niederlagen in Folge zählt für uns nur ein Sieg. Zudem haben wir das Hinspiel verloren und deshalb eine Rechnung offen. Auch weil der Gegner Spielerinnen aus der ersten Mannschaft eingesetzt hatte.“

Bezirksliga Männer Leipzig

Tabellenführer VfL Waldheim 54 II (1./24:6) ist beim HSV Mölkau (10./12:18) gefordert. Das sieht erst einmal nach einer lösbaren Auswärtsausgabe aus. Die Waldheimer sind seit vielen Wochen in der Erfolgsspur und ungeschlagen. Die Leipziger dagegen ringen nach ihrem Verbandsligaabstieg immer noch um die nötige Stabilität, um besser in der Tabelle dazustehen und nicht noch weiter in Abstiegsgefahr zu geraten. Läuft alles in den gewohnten Bahnen, dann sollte der VfL auch dieses Spiel für sich entscheiden. Es muss aber auch damit gerechnet werden, dass der HSV spielerisch durchaus eine gute Leistung auf die Platte bringt. Der Mölkauer Auswärtssieg in Döbeln in der Vorwoche lässt aufhorchen und ist als Warnung zu verstehen.

Im Spitzenspiel stehen sich der HV Glesien 1929 (2./20:8) und die HSG Neudorf/Döbeln II (3./20:10) gegenüber. Beide sind noch aussichtsreich im Titelkampf dabei und der Sieger dieses Spieles verbessert diese Chancen weiter. Entsprechend werden beide voll motiviert auftreten. Der HV 1929 hat den Heimvorteil auf seiner Seite. Die HSG ist in fremder Umgebung allerdings auch immer in der Lage, die eigene Linie durchzuziehen und damit die Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Der SV Leisnig 90 (9./13:17) trifft in eigener Halle auf den Leipziger SV Südwest (7./13:17). Das Duell der beiden punktgleichen Mannschaften sieht keinen Favoriten. Zwei spielerisch gleichwertige Teams haben die gleichen Chancen. Den Leisniger Heimvorteil kann der LSV mit eigener guter Leistung sicherlich kompensieren. Es kommt deshalb auf jede Kleinigkeit an. Die Punkte sind nötig, um nicht noch weiter in der Tabelle nach unten abzurutschen.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (1./27:1) reist zum Spitzenspiel bei der HSG Rückmarsdorf II (2./24:2). In dieser Begegnung stehen sich die beiden mit großem Abstand besten Mannschaften der Liga gegenüber. Rückmarsdorf konnte bis auf das Hinspiel in Döbeln, das die Gastgeberinnen knapp mit 21:19 gewannen, alle anderen Begegnungen mehr oder weniger klar für sich entscheiden. Damit ist schon alles über die Schwere der Aufgabe für den Tabellenführer gesagt. Für den im weiteren Titelkampf richtungsweisenden Sieg muss Neudorf/Döbeln eine Topleistung abliefern.

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Der VfL Waldheim 54 II (11./6:20) hat den HC Annaberg-Buchholz (9./7:19) zu Gast. Wenn der Klassenerhalt weiter in Reichweite bleiben soll, müssen die Einheimischen dieses Spiel gewinnen. Die Gäste aus dem Erzgebirge haben aber auch keine gute Punktausbeute und sind ebenfalls auf Zuwachs angewiesen.

Die HSG Muldental 03 (12./6:20) erwartet gegen die USG Chemnitz (7./13:15) eine anspruchsvolle Heimaufgabe. Chemnitz ist eine solide aufgestellte Mittelfeldmannschaft. Die Muldentalerinnen brauchen im Abstiegskampf dringend Punkte. Gegen die USG wird das zwar schwer, ist aber nicht unmöglich.

