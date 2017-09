Die Promi-Jägerin schlägt wieder zu Andrea Hafenstein ist immer dort, wo bekannte Gesichter auftauchen. Diese Gabe macht jetzt besonders die Handballer vom HC Elbflorenz froh.

Wo ein Promi wie Roland Kaiser ist, da kann Andrea Hafenstein nicht weit sein. © Sven Ellger

Es musste so kommen. Wo auch immer diese kleine Frau mit ihrem Fotoapparat auftaucht, die Promis laufen ihr praktisch in die Arme. So wie neulich erst wieder Roland Kaiser im Hilton unweit der Frauenkirche. Einige Fans warteten dort schon seit Stunden. Andrea Hafenstein dagegen hatte gerade erst ihr Fahrrad angeschlossen und war durch die Drehtür geschlendert. Und schon stand er vor ihr. Und da sie gerade einen Fanschal vom HC Elbflorenz dabei hatte, kam er auch gleich mit aufs Bild. Zufällig? Nein, Andrea Hafenstein ist wieder auf einer Mission.

Vor zwei Jahren stellte sie bereits ein Fotoalbum zusammen, das Promis gemeinsam mit Burny zeigt, dem Maskottchen der Volleyballerinnen vom DSC. Für das Buch erwischte sie alle, die sie wollte: Wolfgang Stumph, Florian Henckel von Donnersmarck, Kurt Biedenkopf, Jan Josef Liefers, Anna Netrebko, Gregor Gysi und viele mehr. Manchmal ging es ganz einfach, manchmal musste sie auch ein paar Stunden warten. Ihr Foto bekam sie immer.

Vor einigen Wochen spazierte sie mit ihrem Buch ins Büro von Uwe Saegeling, seines Zeichens Chef von Saegeling Medizintechnik und Mäzen sowie Präsident des HC Elbflorenz. Gerade erst haben die Handballer mit seiner Unterstützung den Aufstieg in die 2. Bundesliga gepackt. Jetzt spielen sie in der nagelneuen Ballsportarena an der Yenidze und hoffen auf viele Fans.

Als Uwe Saegeling das Fotobuch von Andrea Hafenstein sieht, ist er hin und weg. Keine Frage, so etwas müsste es auch für seine Handballer geben. „Aber nur zu meinen Bedingungen“, sagte die Besucherin forsch wie gewohnt. Sie möchte nichts dafür haben und sich die Events und Promis selbst aussuchen. Nach wenigen Minuten war das Projekt aus der Taufe gehoben. Eine Jahreskarte für die gerade gestartete neue Saison nahm Andrea Hafenstein im Gegenzug dann doch noch schweren Herzens an.

„Diese Frau ist total klasse und unheimlich engagiert“, freut sich auch Michael Brucker, Marketingchef des HC Elbflorenz. „Vor allem ist sie unerschrocken und geht dahin, wo’s wehtut. Keine Ahnung, wie sie das immer schafft.“ Ihr Buch könne dazu breitragen, den Verein noch bekannter zu machen. „Wir freuen uns schon auf das Endergebnis.“ Wenn es alles klappt, soll das neue Meisterwerk zum Ende der Saison fertig sein – quasi als Rückblick.

Andrea Hafenstein selbst will in dem bunten Buch übrigens so wenig wie möglich in Erscheinung treten. Stattdessen überlässt sie dem HCE-Maskottchen Florence, einem Tiger, die große Bühne. Als Stofftier oder als lebensgroßes Kostüm soll er möglichst von jedem Promifoto grüßen, so wie einst Teufelchen Burny.

zur Startseite