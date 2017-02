Die Profi-Ratgeberin Die Radebeulerin Daniela Kreißig berät nicht nur Unternehmer für mehr Geschäftserfolg. Sie hilft auch frustrierten Angestellten.

Mit Durchsetzungskraft und Charme. Die Radebeulerin Daniela Kreißig (40), hier in ihrem Büro, ist UnternehmerInnen-Coach. © Klaus-Dieter Brühl

Wie kann ich mich und mein Produkt besser vermarkten? Wie mich kurz und knackig vorstellen? Wo finde ich Kunden, aber auch Unterstützer und Gleichgesinnte, mit denen ich mich austauschen kann?

Mit solchen Fragen hat Daniela Kreißig tagtäglich zu tun. Sie berät Menschen, die mehr aus sich und ihrem Unternehmen machen wollen. Wie Benjamin und Sebastian Schulze. Die Dresdner Brüder, seit Langem Spieler und Trainer in Sportvereinen, haben eine App fürs erste sportartenübergreifende Onlinenetzwerk entwickelt. Für alle, die was mit Sport im Sinn haben, also auch für Radebeuler Sportbegeisterte, vom Fußballer bis zum Schachspieler. Die neue App soll sie besser verbinden, Kommunikation erleichtern. Sie soll an Trainingstermine erinnern und für gut besetzte Mannschaften sorgen. Ein Laufpartner fürs Joggen soll sich damit ebenso bequem suchen lassen wie ein Turniergegner.

Doch dazu muss die App erst mal auf den Markt. Weil der Markteinstieg mindestens 45 000 Euro kostet, wird gesammelt. Bei einer sogenannten Crowdfounding Kampagne auf Startnext, bis 28. Februar. Daniela Kreißig bringt die Aktion unter die Leute. Wobei ihr ihre vielen Kontakte zugute kommen. Ihr Netzwerk, das sie sich Schritt für Schritt aufgebaut hat und das eines ihrer wichtigsten Arbeitsmittel ist.

In Bautzen aufgewachsen, arbeitet die gelernte Fotografin in einem Fotostudio, absolviert ein BWL-Fernstudium, ist als Eventveranstalter auf Messen tätig. Macht Erfahrung damit, sich zu präsentieren. Kommt dann mit Mann und zwei Kindern, 14 und 19 Jahre, 2011 nach Radebeul. Zu dem Zeitpunkt ist sie seit drei Jahren selbstständig. Und gibt das Gelernte weiter.

Was sie bewirken will, erklärt sie an einem Beispiel aus der Messewelt. Stellen Sie sich mal einen Standplatz vor, mit einem Aussteller, der mit gesenktem Kopf pausenlos auf dem Smartphone tippt. Hinter sich ein handschriftliches Angebot auf einem herausgerissenen A4-Zettel, am Tesa-Band an der Messeboxwand baumelnd. Würden Sie da hingehen? Die lebhafte Frau mit den langen blonden Haaren fragt das nicht ernstlich. Aber sie nähert sich so ihren Aufgaben. Wie präsentiere ich mich? Was zeichnet mein Produkt vor anderen aus?

Beim ersten Treffen wird die Frage geklärt, ob die Chemie stimmt zwischen ihr und dem Kunden. Glaubt Daniela Kreißig, sie wird als zu streng empfunden, empfiehlt sie einen anderen Coach. Für ihre Kunden ist sie eine Art Trainer, der Anleitung gibt, wie sie am Besten über Hürden kommen. Springen müssen die Kunden selbst. Das geht nicht ohne Disziplin, sagt die Frau mit dem ansteckenden Lachen fast beschwörend. Doch wer erst mal erlebt hat, welche Welten sich auftun, wenn die Komfortzone verlassen ist – der fragt sich, warum er es nicht früher tat, so Kreißigs Erfahrung. „Dann haben wir beide eine schöne Zeit.“ Auch wenn anfangs ein Tritt in den Allerwertesten steht.

Ganz so drastisch geht es bei der Wandlung einer Beamtin zur Comedienne, zur Komikerin, allerdings nicht zu. Am Anfang steht der Frust im Beruf, eine Tätigkeit im Vertrieb macht es nicht besser. Dann erlebt Daniela Kreißig die Frau auf der Bühne, im kleinen Kreis. Das ist ihr Ding, denkt die Profi-Ratgeberin. Gibt ihr die Chance zu einem ersten Auftritt beim Sommerfest ihres Lady Business Clubs. Das funkt. Auch die Teilnahme beim Lisa-Fitz-Seminar an der berühmten Münchener Kabarettschule wird ein Erfolg. Ein ganz neuer Ausblick.

Daniela Kreißig ergänzt das mit ihrem eigenen Wissen: Zuhören, offen bleiben. Pläne umsetzen. Sie wollte immer schon ein Buch schreiben. Hat sich aber eher zögerlich daran gemacht. Dann trifft sie auf eine Verlegerin, schickt ihr das Manuskript. Gerade ist „Authentisch netzwerken“ erschienen. Das Reden vor größerem Publikum übt sie jetzt im Toastmastersclub, wo sich die Kunst des öffentlichen Redens erlernen lässt. Hat dort sogar schon ihre erste, die „Eisbrecherrede“, gehalten.

Nun hofft sie, dass sich möglichst viele Unterstützer für die Sport-App der Schulze-Brüder finden. Für mehr Sportspaß statt Gejammer über den ewigen Alltagstrott.

http://danielakreissig.de

http://www.teamcorp.eu

