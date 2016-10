Die Problem-Löserin Vom fehlenden Abwasseranschluss bis zum Gartenwasserzähler – die verzweifelten Anrufe beim Abwasser-Notruf.

Service-Beraterin Laura Schillheim erhält an Spitzentagen Dutzende Anrufe. Die Abwasser-Hotline wird auch mitunter zum Wut-Telefon. Dann versucht die junge Frau, solche Anrufer erst einmal zu beruhigen und ihnen dann weiterzuhelfen. © Peter Hilbert

Das Telefon klingelt. Laura Schillheim nimmt ab. Ein Dresdner fragt, wo er den Abwasseranschluss für sein geplantes Eigenheim beantragen muss. Das kann die 27-Jährige schnell beantworten, da sie fast täglich danach gefragt wird. Sie ist eine der Beraterinnen im neunköpfigen Serviceteam der Stadtentwässerung. Die Frauen können den Anrufern oft weiterhelfen. „Das war aber nicht immer so“, erklärt Frank Schauer. Der 56-Jährige ist als Gebietsleiter Kundenservice für fünf Teams mit knapp 50 Mitarbeitern zuständig. Die Aufgaben reichen vom Telefonservice wie bei Laura Schillheim über Anschlussgenehmigungen und Verbrauchsabrechnung bis hin zur Bearbeitung von Widersprüchen und Beschwerden.

Diesen Service bietet die Stadtentwässerung erst seit 2006 an. Das habe sich ausgezahlt, wie später eine Umfrage bestätigte. „Unsere Kunden waren mit unserem Service weitgehend zufrieden“, berichtet Schauer. „Außerdem haben wir noch viele gute Tipps bekommen.“ Birgit Lommel kennt die Probleme aus dem Effeff. Die 54-Jährige leitet von Anfang an das Serviceteam. An Spitzentagen rufen bis zu 200 Dresdner bei ihren Beraterinnen an. Das ist vor allem so, wenn die Abwasser-Gebührenbescheide verschickt werden und meist Hausverwalter oder Eigentümer Fragen haben.

In der Bauzeit ab dem Frühjahr melden sich oft Architekten oder Bauherren, wollen wissen, wo Kanäle liegen, wie die zu ihren Grundstücken verlängert werden können und wo der Antrag dafür gestellt werden muss. „Bei manchen Kunden fällt es auch ganz hinten runter, einen konkreten Antrag für den Abwasseranschluss zu stellen“, beschreibt sie die Praxis.

Kein Kanal-Anschluss am Klo

Als Beispiel führt sie eine junge Familie mit Kleinkindern an, die kurz vor Weihnachten ins neue Eigenheim eingezogen war. „Der Bauträger hatte vergessen, den Abwasseranschluss herzustellen“, sagt die Teamleiterin. Das wurde bemerkt, da das Wasser nicht aus der Toilette abfloss. Die junge Familie sei völlig verzweifelt gewesen. Da wurde erst einmal schnell ein Plastebottich fürs Abwasser aufgestellt, bis die richtige Lösung kam. „Es ist gar nicht selten, dass das Haus fast fertig ist und wir dann die Anfrage zum Schmutzwasseranschluss bekommen“, ergänzt ihr Chef Frank Schauer. „Da sind wir so richtig unter Zeitdruck.

Ein großes Thema sind auch die Gartenwasserzähler. Die werden am entsprechenden Anschluss eingebaut, da dieses Wasser zum Gießen genutzt wird und nicht im Kanal landet. Deshalb muss dafür keine Schmutzwassergebühr gezahlt werden. Bis 2013 reichte ein Anruf, um das zu melden. Seitdem ist klar geregelt, dass der Wasserzähler von einer Fachfirma eingebaut und der Zählerstand zum vorgeschriebenen Termin schriftlich gemeldet werden muss. „Oft gibt es Ärger, weil der Anruf zu spät kommt oder der Gartenwasserzähler nicht angemeldet ist“, berichtet die Teamleiterin. Viele Männer würden zudem nicht einsehen, warum eine Fachfirma den Zähler einbauen muss. Schließlich koste das etwa 65 Euro und ist damit viel teurer, als wenn sie selbst Hand anlegen.

Aber nur so könne gesichert werden, dass der Zähler verplombt ist und kein Wasser vor ihm abgezapft werden kann. Die neue Regelung hat Konsequenzen. Gab es vor 2013 in Dresden rund 10 000 Gartenwasserzähler, so sind es heute nur noch 6 500. Für viele lohne sich die Investition nicht. Als Beispiel führt sie einen Rentner an, der einen halben Kubikmeter jährlich verbraucht und dies korrekt meldete. Das wird auf einen Kubikmeter aufgerundet, für die er 1,81 Euro einspart. „Dafür ist der Aufwand viel zu hoch. Ein Zählereinbau rechnet sich erst ab einem Jahresverbrauch von sechs Kubikmetern“, rät Lommel.

Ärger mit dem Nachbarn

„Bei uns gibt es auch immer wieder Nachbarschaftsstreitigkeiten“, verweist Gebietsleiter Schauer aufs nächste Problem. Als Beispiel führt er einen Fall aus dem Dresdner Osten an. Dort hatte eine Familie ihr Abwasser übers Nachbargrundstück abgeleitet. Das war jedoch verkauft worden. Der neue Eigentümer lehnte die weitere Durchleitung ab. „Der verzweifelte Nachbar ist dann zu uns gekommen“, sagt er. Seine Fachleute könnten zwar die Möglichkeiten erklären. Mit seinem Nachbarn müsste der Betroffene aber selbst sprechen. Schauer rät, die Durchleitung übers Nachbargrundstück im Grundbuch zu sichern. „Wenn das nur per Handschlag beim Bierchen geschieht, kann es später oft sehr schwierig werden“, berichtet er.

