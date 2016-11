Die Prinzen kommen wieder Nach dem Auftritt von Sebastian Krumbiegel Anfang November in Glashütte kommt die komplette Band nächstes Jahr nach Dippoldiswalde.

Die Prinzen bei ihrem Auftritt 2012 in der Stadtkirche Dippoldiswalde. Damals war das Gotteshaus ausverkauft. Nächstes Jahr kommen die Sänger wieder nach Dippoldiswalde. © Egbert Kamprath

Sebastian Krumbiegel hat es bei seinem Auftritt vor drei Wochen in Glashütte angekündigt: Die Prinzen machen im kommenden Jahr eine Tour, die sie nur durch Kirchen führen wird. Eine Station dabei ist die Stadtkirche in Dippoldiswalde. Dort werden die Sänger aus Leipzig am Freitag, dem 15. September 2017, wieder Station machen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Prinzen in Dippoldiswalde gastieren. Im August 2012 sorgten sie schon einmal für eine ausverkaufte Stadtkirche. Die Sänger haben alle einmal in den berühmten Knabenchören der Kruzianer und Thomaner angefangen zu singen und sich dort auch kennengelernt. Die Auftritte in den Kirchen sind daher für sie sozusagen eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Außerdem haben die meisten Kirchen eine gute Akustik.

Die Kirchentour durch ganz Deutschland beginnt im Mai, wird während der Sommerpause unterbrochen und im September weitergeführt. Bevor die Musiker nach Dippoldiswalde kommen, singen sie in Herzberg an der Elster. Von Dippoldiswalde geht es weiter nach Arnstadt. Die ersten Konzerte der Tournee sind bereits ausverkauft. (SZ/fh)

Die Prinzen singen am Freitag, 15. September, 20 Uhr, in der Stadtkirche Dippoldiswalde. Karten kosten im Vorverkauf 45 Euro. Diese gibt es im Pfarramt, in der christlichen Bücherstube und bei Büro Zimmermann in Dipps.

