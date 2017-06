Die Pretzschendorfer lassen es krachen Gefeiert werden gleich mehrere Jubiläen. Warum das Abschlussfeuerwerk eine Gemeinschaftsaktion wird.

Für 400 Gäste ist das Festzelt in Pretzschendorf ausgelegt. Für mehr Platz werden mehrere Wandteile der Parkbaude herausgenommen. © Egbert Kamprath

Das Festzelt steht, die Strecke für das Seifenkistenrennen ebenso: In Pretzschendorf laufen die letzten Vorbereitungen für das große Fest, auf dem ab Donnerstag gleich mehrere Jubiläen gefeiert werden. Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes jährt sich zum 680. Mal, außerdem zelebriert die Feuerwehr ihr 130-jähriges Bestehen, ebenso der Gesangverein Concordia. Das Kulturhaus steht nunmehr seit 110 Jahren und der Faschingsklub blickt auf 40 närrische Jahre zurück.

Neue Streckenrekorde und viel Spaß verspricht das Seifenkistenrennen am Sonnabend. „Dieses Jahr wird uns der Wettergott gut gesonnen sein und wir können bis vor das Festzelt rasen“, ist sich Heiko Horn vom Festkomitee sicher. „Das Seifenkistenrennen wollten wir vor fünf Jahren schon einmal machen, aber das Wetter hat nicht mitgespielt.“ Da die Kinder so viel Mühe und Zeit in das Basteln ihrer Fahrzeuge investiert hatten, sei die Strecke dann kurzerhand ins Innere des Festzelts verlegt worden. Am Ende seien so trotzdem alle zufrieden gewesen. Dieses Jahr fällt der Startschuss um 13 Uhr, eine Anmeldung ist noch bis kurz vorher möglich.

Das Festprogramm zurück 1 von 4 weiter Am Donnerstag um 18 Uhr Fassanstich, der Musikzug der Feuerwehr Pretzschendorf spielt. 19 Uhr Verkehrsteilnehmerschulung. Am Freitag ab 14 Uhr Vortrag zur Dorfgeschichte bei Kaffee und Kuchen. Anschließend „Alles singt“ mit Chorleiter Friedemann Röber. Ab 18.30 Uhr Jubiläum Faschingsklub Pretzschendorf, außerdem Musik und Comedy mit Chmelli. Am Sonnabend ab 10 Uhr Trödelmarkt, gewerbliche Händler sind nicht erwünscht. Um 13 Uhr Seifenkistenrennen, ab 15 Uhr Feuerwehr „Wettkampf Löschangriff“ und Kinderprogramm im Festzelt. Ab 17 Uhr Siegerehrungen, 19 Uhr Partynacht mit der Liveband Schwarzkittel Five. Eintritt fünf Euro. Am Sonntag ab 9 Uhr gemeinsames Frühstück im Festzelt. 10 Uhr Frühschoppen mit dem Musikzug der Feuerwehr Pretzschendorf und den Blasmusikanten aus Cämmerswalde. 13.30 Uhr Konzert des Gesangverein Concordia mit der Heimatgruppe Frauenstein, den Chorlauten und dem Hechtgesang aus Dresden. 15 Uhr Kaffeehausmusik mit den Röber Brothers. 18 Uhr After-Show-Party mit Coverband Kontrastpunkt. 22 Uhr Feuerwerk.

Bereits fester Bestandteil im Programm sei die Verkehrsteilnehmerschulung mit einem ortsansässigen Fahrlehrer. Schwerpunkt wird das Thema Alkohol am Steuer sein. „Nicht, dass die Pretzschendorfer so wild wären“, sagt Horn und lacht. „Wir wollen auf die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr aufmerksam machen.“ Mit den Schulungen werde immer eine breite Masse angesprochen. „Vor fünf Jahren haben wir versucht, den Weltrekord hinsichtlich der Teilnehmerzahl zu knacken.“ 538 Menschen kamen nach Pretzschendorf, um sich in puncto Straßenverkehrsordnung auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Leider sei kurz davor ein neuer Weltrekord in Abu Dhabi aufgestellt worden mit 1 800 Teilnehmern. „Aber wir haben zumindest den Europarekord.“

Neu im Programm ist in diesem Jahr etwa der Marmeladenwettbewerb am Sonntagvormittag oder das Feuerwerk, zu dem alle ihre übrigen Silvesterraketen mitbringen können. „Wir wollen es einfach mal so probieren.“ Die Vereinsjubiläen finden sich in gesonderten Programmpunkten wieder: Den Auftakt macht der Faschingsklub am Freitag. „Es werden 15 andere Faschingsklubs kommen, die zum Teil auch ein Programm vorbereitet haben“, sagt Heiko Horn, der außerdem Vize-Präsident des Klubs ist.

Auch der Verein selbst habe sich etwas ausgedacht. Seit 20 Jahren sei außerdem Falk Müller als Präsident im Amt, was auch noch entsprechend gewürdigt werde. Die Pretzschendorfer Feuerwehr liefert sich am Sonnabend ab 15 Uhr auf der Wiese neben dem Festzelt einen Wettkampf mit Wehren aus den Nachbargemeinden. Der Gesangverein Concordia gibt zum Jubiläum ein Konzert.

Für Kinder gibt es außerdem eine Hüpfburg und ein kleines Karussell, beides umsonst. So sollen sich auch Familien den Festbesuch leisten können. „Wir haben zur Finanzierung im Frühjahr Schrott gesammelt.“ Rund 40 Tonnen kamen dabei zusammen. „Unser Ziel war es, damit das Festzelt zu finanzieren und das haben wir erreicht.“ Trotz allem hoffen die Organisatoren natürlich darauf, dass unter der Abrechnung am Ende eine schwarze Null stehen wird.

