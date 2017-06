Die Powerfrau Susan Flöter betreut die E-Juniorenfußballer des ESV Lok Döbeln. Dabei muss sie auch mit skeptischen Blicken leben.

Susan Flöter geht in ihrer Aufgabe als Mannschaftsleiterin richtig auf. © Dietmar Thomas

Trainerin ist nicht richtig, sie ist Mannschaftsleiterin, sagt Susan Flöter. In dieser Tätigkeit geht die 41-Jährige, die eine E-Juniorenmannschaft beim ESV Lok Döbeln betreut, aber richtig auf und ist deshalb beim „Fußball-Spezial“ der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ nominiert.

„Angefangen hat das vor vier Jahren, als mein Sohn Jermaine angefangen hat, Fußball zu spielen“, erinnert sich Susan Flöter. Etwa ein halbes Jahr später sei ihr Vater Manfred Vorwerk als Trainer eingesprungen. Er wollte sich aber nur auf Trainingsaufgaben beschränken. „Alles, was rundherum ist, weise ich von mir“, habe er damals gesagt. Deshalb hat Susan Flöter die Aufgabe übernommen und bis heute weitergeführt.

Es hat sich in dieser Zeit vieles getan. Wurden anfangs die Spielformulare noch mit der Hand geschrieben, läuft das heute alles digital über den Computer. Sie ist bei jedem Training und jedem Spiel dabei. Ihr Vater ist der Meinung, dass sie ein Training auch selbst leiten könnte, aber das traut sie sich nicht zu. So betreut Robert Staroske das Team, das in der kommenden Saison als erste E-Junioren-Mannschaft des ESV Lok Döbeln spielen wird. „Robert geht in dieser Aufgabe richtig auf. Er bringt auch viel Wissen mit und kann den Kindern einiges beibringen“, lobt die Mannschaftsleiterin.

Sie freue sich über die Entwicklung der Kinder. „Es ist schon erstaunlich, was das Training auch bewirken kann, welche Fortschritte die Kinder machen“, sagt Susan Flöter. Wichtig ist für sie der Zusammenhalt in der Mannschaft. „Unser Team mit den Kindern und auch den Eltern ist wie eine große Familie. Im Verein bekommen die Kinder das Gefühl vermittelt, dass sie gebraucht werden“, so Flöter. Ihr gefällt, dass die Nachwuchsarbeit gut strukturiert ist. Sie holt auch schon mal Kinder zu Hause ab, damit sie beim Training dabei sein können, und freut sich über die Anerkennung der Eltern. Sie sieht sich als Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft. Wenn einen Tag vor dem Spiel Kinder absagen, komme sie ins Rotieren, setze alles in Bewegung, um Ersatz zu bekommen. „Es ist eine schöne Aufgabe, die mir richtig Spaß macht.“

Susan Flöter arbeitet als Bürokauffrau. Beruf, Familie und Sport sind nicht einfach unter einen Hut zu bringen. „Meine Familie steht hinter mir“, sagt die 41-Jährige. Partner Uwe, Tochter Shirin und Jermaine seien ebenso wie sie fußballverrückt. „Ich bin als Kind schon mit dem Puppenwagen zum Sportplatz mitgegangen, weil mein Vater damals bei Motor Döbeln Trainer war. Ich kannte praktisch nichts anderes außer Ball“, so Susan Flöter. Nur selbst hat sie nie Fußball gespielt, weil da der Vater etwas dagegen hatte, und ist auf Leichtathletik und Schwimmen ausgewichen. Auch ihr Bruder Olaf und die beiden Neffen seien eng mit dem Fußball verbunden.

Zur Familie gehört auch der ältere Sohn Dean, der jedoch 2009 im Alter von zwölf Jahren aufgrund einer Krebserkrankung verstorben ist. Dean war als Fußballer sehr ehrgeizig. Die Mutter ist sich sicher, dass sich das auf seinen Bruder übertragen hat. „Jermaine kann nur schwer mit einer Niederlage umgehen, das war bei Dean ähnlich.“ Auch die Begeisterung für Bundesligist Schalke 04 habe sich auf den Jüngeren übertragen. „Vielleicht habe ich da auch eine Aktie dran, denn ich halte auch auf Schalke und habe Dean versprochen, immer ein Schalke-Fan zu sein.“ Sie denke schon, dass Jermaine, der zehn Jahre alt ist, und Dean einiges gemeinsam haben. Als Dean starb, war Jermaine zwei Jahre alt. „Ich war froh, dass Jermaine als Kleinkind sehr ruhig war.“

Für ihre Tätigkeit als Mannschaftsleiterin holt sie sich viel Rat von ihrem Vater. „Er hat viel Erfahrung, gerade, wenn es Konflikte innerhalb des Teams gibt.“ Als Frau im Fußball habe man es schwer. Oft sei sie mit kritischen Blicken beäugt worden, doch da stehe sie drüber. „Ich ziehe vor jeder Frau, die im Nachwuchsbereich eine Mannschaft betreut, den Hut“, sagt Susan Flöter.

