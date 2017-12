Die Postkarte, die 16 Jahre brauchte 2001 machte Siegried Kühne mit ihrem Mann eine Reise nach China. Erst jetzt landete ihr Gruß an die Heimat im Briefkasten.

Die Große Mauer im Nebel – ein eindrucksvolles Postenkartenmotiv. Zu sehen bekam das in der Heimat aber 16 Jahre lang niemand. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Sie haben damals alles gesehen. Die Große Mauer natürlich, Hongkong und auch die echte Terrakottaarmee in Xian. Drei Wochen lang reisten die Dresdnerin Siegried Kühne und ihr Mann 2001 gemeinsam mit ihrer Nichte durch China. Natürlich schickten sie damals auch eine Karte nach Sachsen, so wie sie es auf jeder Urlaubsreise machen. Begeistert schrieben sie: „Es ist fantastisch. Die vielen Eindrücke muss man erstmal verarbeiten.“ Allein, zu lesen bekam diesen Gruß lange Zeit niemand. „Dass eine Karte aus einem fernen Land mal nicht ankommt, ist ja nicht ganz überraschend“, sagt die 79-Jährige. Das hätten sie schon einige Male erlebt. „Aber diesmal wurden wir wirklich überrascht.“

Stolze 16 Jahre nach ihrer China-Reise landete ihre Postkarte mit dem Motiv der Chinesischen Mauer vor wenigen Tagen im Briefkasten ihrer Nichte in Radeberg. „Da haben wir nicht schlecht gestaunt“, sagt sie. Vor allem scheint die Karte in dieser langen Zeit nicht gerade viel herumgekommen zu sein. „Die sieht ja aus, als wäre sie gerade reingesteckt worden.“ Nur der Stempel verrät, dass die Karte tatsächlich im Jahr 2001 in irgendeiner chinesischen Poststelle gelandet sein muss. Was dann mit ihr passierte, wird wohl ein Geheimnis bleiben. „Vielleicht wurde jetzt nach den ganzen Bombendrohungen mal ein bisschen genauer in den Ecken nachgeschaut“, vermutet Siegried Kühne.

Wäre die Postkarte an sie selbst adressiert gewesen, dann wäre sie mit Sicherheit gar nicht mehr angekommen, denn Familie Kühne ist vor drei Jahren nach Johannstadt umgezogen. Etwa zur selben Zeit hat das Rentnerpaar eine Reise nach Usbekistan unternommen. Bis heute ist die Karte noch nicht angekommen.

