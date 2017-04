Die Pollen kommen Das Wochenende könnte für Heuschnupfen-Patienten schlimm werden. In den Apotheken herrscht Hochbetrieb.

Die ersten Kätzchen hängen von den Birken am Maritim-Hotel. Allergiker fürchten sie. Ihre Pollen führen zu Schnupfen und tränenden Augen. © Maximilian Helm

Diese Mischung wird explosiv: Frühsommerliche Temperaturen, Wind und jede Menge Baumknospen, die nur darauf warten, aufzublühen. Von Heuschnupfen geplagte Dresdner bereiten sich an diesem Wochenende auf das Schlimmste vor. Nachdem Esche, Erle und Weide ihre Pollen schon freigegeben haben, lassen nun auch Birken Tausende Augen tränen.

„Tabletten, Nasensprays, Augentropfen, die Nachfrage nach Heuschnupfen-Medikamenten ist in den vergangenen Tagen extrem gestiegen“, sagt Ilona Proske von der Galenus-Apotheke an der Hoyerswerdaer Straße in der Neustadt. Es vergehe kein Tag, an dem niemand nach Linderung sucht. Kein Wunder, der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für diesen Sonnabend für Dresden eine mäßige, am Sonntag sogar eine hohe Belastung durch Birken-Blütenstaub vorher. Eine Messstation, auf der solche Vorhersagen aufbauen, befindet sich auf dem Gelände des Universitätsklinikums. Eine Pollenfalle zieht jeden Tag Luft mit kleinsten Pollen an. Über einen Schlitz gelangen sie in eine rotierende Trommel. Dort aufgebracht ist ein mit Vaseline beschichteter Kunststofffilm, auf dem die Partikel kleben bleiben. Die Pollen werden anschließend unterm Mikroskop gezählt.

Kleiner Trost: Immerhin scheint der Blütenstaub der Weide langsam aus der Luft zu verschwinden. Sind am Montag noch 31 Pollen pro Kubikmeter Luft gemessen worden, waren es kurz vorm Wochenende nur acht, teilt die Allergieabteilung des Universitätsklinikums auf Nachfrage mit. Wer die Flucht aus Dresden antreten will, muss weit fahren. Fast überall in Deutschland fliegen viele Birken-Pollen durch die Luft. Gering ist die Belastung nur in Nordfriesland.

In Dresden werden regelmäßig mit die höchsten Birkenpollen-Konzentrationen in ganz Deutschland gemessen. 2015 lag die Landeshauptstadt auf Platz zwei mit einer Jahressumme von über 7 000 Pollen pro Kubikmeter. Die am höchsten gemessenen Tageswerte liegen im Schnitt der letzten 20 Jahre bei rund 700 Pollen. Erste Symptome können bereits ab 50 auftreten.

Neben dem Wetter und der Tatsache, dass Dresden zu den grünsten Städten Deutschlands gehört, könnte auch die Tallage eine Rolle spielen. So findet zwischen höheren Lagen und der Elbe ein Luftaustausch statt. Der Wind kann stark genug sein, um Blütenstaub von den ländlichen Gebieten in die Stadt zu tragen. Manche Pollen fliegen bis zu 500 Kilometer weit. Ein Forscherteam der TU München hat bereits vor vier Jahren herausgefunden, dass die Pollenmenge in Städten steigt. Höhere Kohlendioxid-Konzentrationen in der Luft beschleunigen das Pflanzenwachstum und damit die Pollenproduktion, so das Ergebnis. Mildere Temperaturen durch die dichte Bebauung sorgen zudem für eine längere Pollenflugsaison. In Städten sei die Menge im Schnitt um drei Prozent pro Jahr gestiegen, auf dem Land um ein Prozent.

Mediziner schlagen inzwischen vor, keine neuen Birken, Erlen und Pappeln in Städten zu pflanzen. Das scheint die Stadtverwaltung ernst zu nehmen. Im städtischen Wald ist der Anteil der Birken in den letzten Jahren bei 5,8 Prozent gleich geblieben. Bei den rund 53 000 Straßenbäumen macht die Hängebirke, die am weitesten verbreitete Art, ein Prozent aus.

Nach wie vor empfehlen Ärzte jedoch eine Hyposensibilisierung über Spritzen oder Tabletten, um chronisches Asthma zu verhindern. Das Prinzip besteht darin, mit gereinigten Allergenextrakten Antikörper zu aktivieren und im Idealfall eine Immunität zu bewirken. Die Stiftung Pollenflug rechnet damit, dass die Birken bis Juni blühen werden. Abgelöst wird der Blütenstaub dann durch Gräserpollen.

