Die Polizei sucht Zeugen Eine Elfjährige war vorigen Freitag beim Überqueren der Straße hinter einem Bus von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

© Symbolfoto: ADAC

Riesa. Zur Aufklärung eines schweren Verkehrsunfalls wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Wie berichtet, war am Freitagnachmittag auf der Strehlaer Straße in Riesa ein elfjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Das Kind hatte laut Polizei um 14.45 Uhr hinter einem Linienbus die Straße überqueren wollen. Dabei wurde es von einem Kia erfasst, der auf der Gegenspur in Richtung Hafenbrücke unterwegs war. Die Elfjährige musste mit einem Rettungshubschrauber nach Dresden ins Klinikum geflogen und operiert werden. Nach Angaben ihrer Mutter geht es dem Mädchen mittlerweile wieder etwas besser.

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verhalten der Beteiligten machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 oder das Polizeirevier Riesa entgegen. (SZ)

