Die Polizei muss nun Ergebnisse liefern Anja Beutler über die Leutersdorfer Auto-Brände

Voreilige Schlüsse zu ziehen, wäre fatal. Aber in Leutersdorf drängt sich der Verdacht doch ziemlich heiß auf, dass es sich bei den Autobränden um keinen Zufall handelt. Da wären zum einen die kurzen Zeitspannen, die zwischen den Feuern liegen. Die räumliche Nähe im Ort kommt hinzu. Dass die Flammen immer in den späten Nacht- oder frühen Morgenstunden lodern, wenn nicht mal mehr Hundebesitzer zum Gassigehen unterwegs sind, macht ebenso stutzig. Und auch wenn die Polizei es nicht offiziell bestätigt hat, so erzählen sich die Leutersdorfer, dass man Brandbeschleuniger an den Fahrzeugen gefunden habe.

Es grenzt an ein Wunder, dass noch nicht mehr passiert ist, denn die kleinen Häuschen samt Garagen und Carports liegen in dem Teil des Ortes sehr dicht beieinander, die Feuerwehr muss rasch vor Ort sein, um Schlimmeres zu verhindern. Bislang haben die Kameraden sehr gute Arbeit geleistet, das steht fest. Dass sich die Anwohner dennoch rat- und hilflos vorkommen, ist kein Wunder. Wie soll man sich schützen? Wie kann man ruhig schlafen, wenn es ständig neue Fälle gibt? Kein Wunder, dass einige Leutersdorfer überlegt haben, ob sie nachts privat auf Streife gehen. Die Polizei ist jetzt gefragt, denn sie kann die Bewohner als einzige schützen – mit einem Ermittlungserfolg.

