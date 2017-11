Die Polizei lässt hinter die Kulissen schauen Am Sonntag wird es den ersten Tag der offenen Tür seit zwölf Jahren geben. Die Beamten gewähren seltene Einblicke.

zurück Bild 1 von 4 weiter Beim Tag der offenen Tür am Sonntag öffnet sich für die Besucher auch die Tür zum Lagezentrum der Polizei. Hier koordinieren die Beamten rund um die Uhr alle Einsätze © Sven Ellger Beim Tag der offenen Tür am Sonntag öffnet sich für die Besucher auch die Tür zum Lagezentrum der Polizei. Hier koordinieren die Beamten rund um die Uhr alle Einsätze

Durch die Tür einer Polizeizelle sollte man besser niemals gehen müssen. Höchstens am Sonntag, wenn die Polizei zeigt, wie es dahinter aussieht. Außerdem präsentieren die Beamten Fahrzeuge und zeigen, wie die Kriminalisten arbeiten.

Durch die Tür einer Polizeizelle sollte man besser niemals gehen müssen. Höchstens am Sonntag, wenn die Polizei zeigt, wie es dahinter aussieht. Außerdem präsentieren die Beamten Fahrzeuge und zeigen, wie die Kriminalisten arbeiten.

Durch die Tür einer Polizeizelle sollte man besser niemals gehen müssen. Höchstens am Sonntag, wenn die Polizei zeigt, wie es dahinter aussieht. Außerdem präsentieren die Beamten Fahrzeuge und zeigen, wie die Kriminalisten arbeiten.

Sie sind häufig nicht sehr gesprächig, ihr Auftreten hält auf Abstand und flößt Respekt ein. Jetzt wollen sich die Dresdner Polizisten nach 12 Jahren zum ersten Mal wieder hinter die Kulissen schauen lassen. Am Sonntag lädt die Polizeidirektion, besser bekannt als „die Schießgasse“, zum Tag der offenen Tür ein. Sechs Stunden lang haben Dresdner dabei die Gelegenheit, mit den Beamten zu sprechen, ihren Hauptdienstsitz in Augenschein zu nehmen.

Die Pause: Eine Entwicklung ohne einen triftigen Grund

Thomas Geithner, der Sprecher der Polizeidirektion Dresden, kann nicht sagen, warum es in den vergangenen Jahren keinen solchen Tag gab. „Wir hatten es immer mal wieder vor, so richtig ernst angefasst haben wir das Thema aber erst in diesem Jahr“, erklärt er die lange Wartezeit. Der letzte Tag der offenen Tür bei der Dresdner Polizei fand Ende November 2005 statt. Dass die Veranstaltung am Sonntag der Auftakt einer neuen Reihe solcher Tage ist, steht noch nicht fest.

Die Ziele: Die Polizei will Vorurteile abbauen und neue Kollegen gewinnen

Es geht um Transparenz, Vertrauen und Nachwuchswerbung. „Wir wollen uns, losgelöst vom Alltagsstress den Dresdnern vorstellen, mit ihnen ins Gespräch kommen und mögliche Vorurteile abbauen“, sagt Geithner. Der Chef der Beamten, Polizeipräsident Horst Kretzschmar geht noch weiter. „Die Polizei darf sich nicht abschotten, sondern muss Teil des gesellschaftlichen Lebens sein. Nur so gewinnen wir das für unsere Arbeit unerlässliche Vertrauen und können Vorbehalte abbauen“, stellt der 57-Jährige fest. Außerdem wollen die Beamten die Trommel für ihren Beruf rühren. „Vielleicht weckt ja unser Tag der offenen Tür bei dem einen oder anderen das Interesse für den Polizeiberuf“, hofft der Präsident. Eine Berufsberaterin wird künftigen Schulabgängern deshalb Rede und Antwort stehen.

Das Angebot: Technikschau und ein Blick ins Lagezentrum

Wer noch nie im Lagezentrum an der Schießgasse war, hat dazu am Sonntag Gelegenheit. Sie ist das Herz der Polizeidirektion. Dort nehmen die Beamten rund um die Uhr Notrufe entgegen, koordinieren Einsätze und haben stets den Überblick über das Geschehen im gesamten Stadtgebiet. Sie ähnelt mit ihren Computern und riesigen elektronischen Karten einem Kontrollzentrum für Weltraummissionen.

Darüber hinaus zeigt die Polizei in einer Ausstellung ihre Fahrzeuge und technische Hilfsmittel. Die Einsatzkräfte demonstrieren Teile ihrer Selbstverteidigung, die Hundestaffel ist vor Ort und Kriminalisten zeigen, wie sie nach einem Einbruch Täterspuren sichern. Auch in die Haftzellen der Polizei können die Besucher einen Blick werfen.

Der Ablauf: Sicherheit steht in der Schießgasse an erster Stelle

„Was die Polizei von anderen Veranstaltern hinsichtlich Sicherheit verlangt oder ihnen empfiehlt, gilt auch für sie selbst“, sagt Geithner. Deshalb wird es Taschenkontrollen am Eingang geben und bei Führungen durchs Gebäude werden Rucksäcke und Taschen zuvor eingesammelt. Es darf aber überall und zu jeder Zeit fotografiert und gefilmt werden.

Tag der offenen Tür bei der Polizei, Schießgasse 7, Sonntag, 12. November von 10 bis 16 Uhr; der Eintritt ist frei, das Polizeimuseum ist geöffnet. Zugang Landhausstraße und an der Ecke Schießgasse/Rampische Straße

zur Startseite