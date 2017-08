Kommentar Die Polizei in der Zwickmühle Der wegen versuchten Totschlags gesuchte Radebeuler Mike Welzel ist am Mittwoch nach einer tagelangen Flucht gefasst worden. SZ-Redakteur Peter Anderson über die schwierige Suche nach Verbrechern.

Peter Anderson

Erleichtert haben viele SZ-Leser auf die Festnahme des seit Tagen gesuchten Kriminellen Mike Welzel reagiert. In Taubenheim, Radebeul, Steinigtwolmsdorf und Taucha hatte die Polizei zuvor vergeblich nach dem Gewohnheitsverbrecher gefahndet. Diese Misserfolge riefen die üblichen Hilfs-Sheriffs auf den Plan. Das sind die Kollegen der Hobby-Nationaltrainer, welche sich zu Wort melden, wenn es bei der deutschen Fußball-Auswahl einmal nicht so läuft. In den Netzwerken wurde gelästert, was die Tastaturen hergaben. Von der Blödheit der Polizei war die Rede, welche sich von einem Junkie an der Nase herumführen lasse. Eigene Strategien wurden ausgeführt, wie der Serien-Straftäter ratzfatz festzunehmen sei.

Die Steuergelder für die erfolglosen Einsätze von Sonderkommandos, Hubschrauber und Hundestaffel wurden bedauert. Was die neunmalklugen Kommentatoren stets geflissentlich ignorierten, war die Zwickmühle, in der die Polizei bei jedem Hinweis aus der Bevölkerung steckt: Nimmt sie ihn ernst, bedeutet das einen teuren Auftritt. Ignoriert sie ihn – und er stellt sich später als zutreffend heraus – folgt im glücklichsten Fall nur öffentliche Schelte. Schlimmer noch wird es, begeht der gesuchte Straftäter im Anschluss ein weiteres Verbrechen. Dass sie aus dieser Zwickmühle sauber herausgekommen sind, dafür gebühren den Polizisten Dank und Respekt.

