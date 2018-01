„Die politische Kultur in Amerika ist am Tiefpunkt“ Friedrich Merz, Vorsitzender der Atlantik-Brücke, über ein Jahr Trump und warum die Amerikaner wichtige Partner sind.

Friedrich Merz führte einst die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Heute ist er Vorsitzender der Atlantik-Brücke e.V., einer einflussreichen privaten Organisation, die sich um gute Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika bemüht. Er hielt kürzlich in Dresden im Industrieclub Sachsen einen Vortrag über das transatlantische Verhältnis unter US-Präsident Trump. © Arne Weychardt/WirtschaftsWoche

Herr Merz, wie fällt Ihre Bilanz nach dem ersten Amtsjahr von US-Präsident Donald Trump aus?

Es ist ein sehr gemischtes Bild. Die politische Kultur in Amerika ist auf einem Tiefpunkt angekommen. Wirtschaftlich geht es dem Land so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Trump steht stark unter Druck, vor allem durch die Sonderermittlungen zu den Russland-Kontakten. Könnte es zu einem Amtsenthebungsverfahren kommen?

Die Präsidentschaft von Trump kann in einem totalen Desaster enden, sie kann aber auch noch sieben Jahre dauern. Und im Übrigen sollte niemand hoffen, dass nach Trump sofort alles wieder gut wird. Trump ist nicht ein singuläres Ereignis, das über Nacht eingetreten ist und ebenso schnell wieder verschwindet.

Und wie sollen sich die Deutschen im Umgang mit Trump und seiner Regierung verhalten?

Ich empfehle, die Emotionen herunterzufahren und weiterhin im Gespräch zu bleiben mit Amerika und zwar sowohl in der Wirtschaft wie in der Politik. Vor wenigen Tagen ist der uns gut bekannte und eng verbundene frühere amerikanische Botschafter in Deutschland Phil Murphy als neuer Gouverneur von New Jersey vereidigt worden. Ich war bei seiner Amtseinführung dabei und kann nur sagen: Da zeigte sich das andere, das bessere Amerika und ein Gouverneur, der gerade mit uns Deutschen eng zusammenarbeiten möchte.

Wie wirkt sich die Präsidentschaft von Trump auf Deutschland aus?

Ich sehe vor allem drei Themen: Erstens wachsen die Herausforderungen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Ich halte Peter Strucks Satz, dass unsere Freiheit auch am Hindukusch verteidigt wird, unverändert für richtig. Wir müssen mehr tun, um unsere offenen, liberalen Gesellschaften mit all ihren Freiheiten zu verteidigen. Der zweite Punkt betrifft die internationale Finanzpolitik, vor allem die Steuerpolitik. Kurz vor Weihnachten letzten Jahres ist in Washington eine Steuerreform verabschiedet worden, die Amerika zu einem extrem interessanten Steuerstandort macht. Darüber können die europäischen Staaten nicht einfach hinweggehen, das muss Folgen haben für unsere nationale Steuerpolitik. Und der dritte Punkt betrifft die Handelspolitik.

Sie meinen das transatlantische Handels- und Investitionsabkommen TTIP?

Das Abkommen ist auf beiden Seiten des Atlantiks totgeredet worden. Heute müssen wir sagen: Hätten wir es doch besser gemacht! Dann wären jetzt auch deutsche Investitionen besser geschützt vor einer möglichen Willkür der amerikanischen Wirtschafts- und Handelspolitik. Derzeit verhandelt die EU ohne jede Öffentlichkeit mit China über ein Investitionsabkommen. Da protestiert hier niemand mehr. Geostrategisch ist allerdings der Ausstieg der Amerikaner aus dem transpazifischen Handelsabkommen ein noch größerer Fehler, denn das Vakuum, das die Amerikaner damit im asiatisch-pazifischen Raum hinterlassen, wird mit langfristig angelegtem Blick jetzt von der Volksrepublik China eingenommen.

Wieso betrifft uns das, kann uns das nicht kalt lassen?

Das betrifft uns direkt und unmittelbar. China erhebt einen globalen politischen wie ökonomischen Machtanspruch. Auf dem 19. Parteitag der kommunistischen Partei wurde die Initiative für eine „neue Seidenstraße“ weiter konkretisiert. Die Regierung will Milliarden in die Wirtschaftskorridore von China nach Europa entlang der alten Handelsstraßen investieren. Das ist ein Projekt mit unglaublichen Dimensionen. Wenn dieses Vorhaben gelingt, würde es 30 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und 50 Prozent der Weltbevölkerung umfassen und das Ganze ohne Beteiligung der Europäer und der Amerikaner und nach den Regeln, die in Beijing formuliert werden.

Die Chinesen haben sich Europa als Partner für Freihandel angeboten, sollte die EU darauf eingehen?

Im Grundsatz ja, aber man muss sich darüber klar sein, worauf man sich einlässt. Die Rahmenbedingungen für ausländische Investoren und Handelspartner können sich über Nacht komplett verändern, und sie haben praktisch keine Möglichkeit, dagegen wie in einem Rechtsstaat unserer Prägung vorzugehen. Und das wird sich aller Voraussicht auch in den nächsten Jahrzehnten nicht ändern. Im Gegenteil, die kommunistische Partei in China hat ihren autoritären Kurs gegen die Bevölkerung und gegen die Unternehmen gerade noch einmal verschärft. Das unterscheidet China bei aller berechtigten Kritik an der gegenwärtigen Regierung ganz grundsätzlich von Amerika. Dort funktioniert der Rechtsstaat.

Was heißt das konkret?

In Amerika sind die Gerichte nach wie vor unabhängig und kassieren reihenweise politische Entscheidungen der Regierung. Die Pressefreiheit erlebt vor allem in den Printmedien fast schon eine neue Blütezeit. Die New York Times hat seit Trump 600 000 neue Abonnenten gewonnen. Das parlamentarische System funktioniert jedenfalls in wichtigen Teilen sehr gut. Der Kongress hat gegen den erbitterten Widerstand des Präsidenten einen Sonderermittler eingesetzt, der die Russlandkontakte untersucht. So etwas passiert weder in Moskau noch in Beijing und in Ankara auch nicht mehr.

Wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein: Unsere offenen Gesellschaften werden von Intoleranz, Illiberalität und Unfreiheit zunehmend bedroht. Wenn wir unser Gesellschaftsmodell verteidigen wollen, brauchen wir dazu auch Partner.

Und das sind die Amerikaner?

Die Amerikaner sind in der Tat unsere strategischen Partner, nicht wegen Trump, sondern trotz Trump. Und wenn wir mit guten Gründen in einigen Fragen anderer Meinung sind als die Amerikaner, müssen wir als Europäer gemeinsam unsere Meinung sagen. Dann sind wir auch auf gleicher Augenhöhe. Deshalb ist es wichtig, dass die Bundesrepublik bald wieder eine handlungsfähige Regierung bekommt. Deutschland braucht Europa, aber Europa braucht auch eine handlungsfähige Bundesrepublik Deutschland.

Laut einer Umfrage wünschen sich viele deutsche Mittelständler Sie als Bundeskanzler. Können Sie sich eine Rückkehr in die Politik vorstellen?

Ich beteilige mich dort, wo ich etwas beitragen kann, am politischen Meinungsaustausch. Eine Rückkehr in die aktive Politik ist kein Thema, mit dem ich mich gegenwärtig beschäftige.

Das Gespräch führte Nora Miethke.

zur Startseite