Die Pokale sind vergeben Sechs Endspiele am Wochenende sahen Sieger aus fünf Vereinen und Spielgemeinschaften.

Riesenjubel bei der B-Jugend des Großenhainer FV über den 1:0-Finalsieg bei Kreismeister Gohlis/Kreinitz/Zeithain. Die Schützlinge des Trainergespanns Heiko Kuschmierz/Patrick Löffler (sitzend v.l.) steigen als Vizemeister auch in die Landesklasse auf. © privat

Die letzten Fußball-Messen sind am Wochenende gelesen worden. Am Nachwuchs war es, die Kreispokalsieger zu ermitteln. Sechs Finals an drei Standorten – und die Sieger kommen aus fünf Vereinen bzw. Spielgemeinschaften. Nur der Großenhainer FV konnte sich doppelt freuen nach Siegen der F- und der B-Jugend.

Einen dritten Pott hatten die Röderstädter auch in der E-Jugend im Blick. Doch der ging nach einem turbulenten Finale an Kreismeister FV Gröditz. Das Spiel begann mit einem frühen Treffer für Gröditz in der 2. Spielminute. Zwei Minuten später sogar das 2:0. Doch wer damit an eine frühe Vorentscheidung glaubte, lag falsch. Großenhain zeigte Moral und schaffte nach fünf Minuten den Anschluss. Die hohen Temperaturen erforderten frühe Wechsel, was sich für den GFV als leichter Vorteil erwies. Der Ausgleich lag mehrfach in der Luft, doch es dauerte bis zur 19. Minute.

Nach dem Seitenwechsel wollte Großenhain die Entscheidung. Mit dem 3:2 (31.) schien die starke kämpferische Leistung belohnt zu werden. Doch Gröditz legte wieder zu, glich in der 33. Minute aus und ging fünf Minuten später sogar wieder in Front. Der GFV kam aber nochmals zurück, verwandelte drei Minuten vor Schluss einen Strafstoß zum Ausgleich. In der Nachspielzeit versiebten die Röderstädter dann noch eine „Hundertprozentige“.

In der notwendigen Verlängerung standen beide Torhüter im Mittelpunkt. Zwei Minuten vor Schluss dann Riesenjubel beim FV Gröditz über das 5:4. Großenhain drückte danach nochmals, haderte auch ein wenig mit einem nicht geahndeten Handspiel im Gröditzer Strafraum. Letztlich blieb es beim Sieg des Kreismeisters.

Dagegen gelang der SpG Gohlis/Kreinitz/Zeithain das Double vor eigenem Publikum nicht. Gegen Dauerkonkurrent Großenhainer FV hieß es am Ende 0:1. Der spätere Pokalsieger schaffte das „Tor des Tages“ in der 51. Minute und kann sich neben dem Pokalsieg auch über den Aufstieg in die Landesklasse freuen, nachdem Kreismeister Gohlis/Kreinitz/Zeithain verzichtet hat. (mit dp)

