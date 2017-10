Die Platte lässt Manfred nicht los Mit 85 Jahren ist der Senior das älteste Mitglied im Tischtennisverein Königstein. Solange es geht, will er weiter spielen.

Manfred May ist mit seinen 85 Jahren das älteste Mitglied des TTV Königstein. In einem Testspiel ist er am Sonnabend gegen die jüngsten Spieler Florian, Moritz und Eric angetreten. © Marko Förster

Gebräunt und fit steht Manfred May an der Tischtennisplatte in der Schulturnhalle von Königstein. Dass er gerade seinen 85. Geburtstag gefeiert hat, nimmt ihm keiner ab. Sozusagen als kleine Nachfeier gab es am Sonnabend ein besonderes Turnier. Angefangen hatte diese Geschichte schon vor fünf Jahren. Zu seinem 80. Geburtstag ist er gegen den Nachwuchs des Vereins angetreten. Einer der damaligen Gegenspieler ist heute 18 Jahre alt und spielt inzwischen in der Bezirksklasse. Nun, zu seinem 85. Geburtstag, organisiert der Verein ein ähnliches Turnier. Er tritt gegen Moritz, Eric und Florian an. Bei dem Spiel gab es übrigens nur Gewinner. Zwischendurch nimmt sich Manfred May mal eine kleine Pause und hat viel zu erzählen. Immerhin spielt er seit 69 Jahren Tischtennis. Als Junge wollte er eigentlich Fußball spielen. Doch das war immer so kalt. Deshalb habe ich mich für eine Hallensportart entschieden“, erzählt er. Und er ist dem Tischtennisverein Königstein treu geblieben, erntet heute viel Lob und Anerkennung. „Er hat selbst viele Jahre den Nachwuchs trainiert und ist immer ein vorbildlicher Sportsmann“, sagt Manfred Riebe vom Verein. So viel Aufhebens will Manfred May eigentlich nicht. Er spielt Tischtennis, weil es ihm Spaß mache. Und solange er noch halbwegs fit sie, will er dies auch weiter tun.

zur Startseite