Die Pizza-Connection Die junge Union diskutierte beim Italiener in Weißwasser mit prominenter Beteiligung über brennende politische Themen.

© André Schulze

Weißwasser. Was haben Pizza, Politik, die innere Sicherheit und der Brexit gemeinsam? Eine einleuchtende Antwort auf diese Frage gab am Dienstagabend die Junge Union in einer Pizzeria in Weißwasser. Die Themen spielten bei einer Gesprächsrunde mit Michael Kretschmer, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Lothar Bienst, dem Bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag eine mehr oder weniger wichtige Rolle. Auch Bianca Schulz aus dem Bundesvorstand der Jungen Union war mit von der Partie. Dazu gab es belegte Teigfladen und kühle Getränke gratis. Der Zuspruch war groß, das Lokal mit rund 30 Zuhörern gut gefüllt.

