Die Pilzsaison wird kurz – aber gut! Der Liegauer Pilz-Experte Eckart Klett weiß auch warum.

Eckart Klett kennt sich aus mit Pilzen. Und er sagt eine gut sechswöchige Pilzsaison voraus. © thorsten eckert

Eigentlich wollte er ja nur mal gucken, ob die Pilzsaison nun wirklich in Schwung kommt. Aber wenn Eckart Klett – Pilzberater und -experte aus Liegau – einmal unterwegs ist, kommt er natürlich nicht ohne Pilze nach Hause an den Liegauer Hofeberg. „Drei Körbe waren es“, sagt er. Zwei Drittel Birkenpilze, der Rest Steinpilze. „Aber wie ich es ja schon im Sommer vorausgesagt habe, diese ersten Herbst-Pilze sind total madig!“ Schuld sind sogenannte Pilzmücken, die ihre Maden schon im Sommer im Boden absetzen. „Gut eine Woche werde das dauern, „dann hat sich das gegeben“, ist der Fachmann überzeugt.

Wie Eckart Klett auch davon überzeugt ist, dass es eine sehr, sehr kurze Pilzsaison wird. „Vier bis maximal sechs Wochen“, prognostiziert er. „Aber es wird eine intensive, also gute Saison“, legt er sich schon mal fest. Eine Saison, die irgendwie bisher gar nicht so recht in Schwung kommen wollte. Es war zu warm, vor allem aber zu trocken. Auch, wenn er Anfang Juni schon mal eine erste Pilz-Schwemme beobachten konnte. Rund 40 Pilzarten hatte er damals gefunden. Wobei er diese Pilze nicht etwa in die Pfanne geworfen hatte, sondern sie für einen seiner vielen Vorträge vorbereitet hat. Doch durch den langen, weitgehend trockenen Sommer herrschte dann ein wenig Pilz-Flaute in den Wäldern. „Jetzt ist die notwendige Feuchtigkeit da, die Pilze schießen“, freut sich der Liegauer. Und ist natürlich nun noch häufiger in den Wäldern rund um Radeberg unterwegs. Wobei ja für einen Kenner wie Eckart Klett eigentlich das ganze Jahr über Pilzsaison ist. „Richtig, es gibt ja eigentlich immer Pilze – aber natürlich ist jetzt die Hauptsaison angebrochen“, macht er klar.

Mehrfach Schlimmeres verhindert

Und hofft, dass die Pilzsucher „nur die Pilze nehmen, die sie sicher kennen“. Ansonsten steht er als Ansprechpartner bereit. Und konnte ja bekanntlich auch in diesem Jahr schon wieder regelmäßig Schlimmeres verhindern. Anfang August zum Beispiel hatte ein Pilzsammler bei Eckart Klett in Liegau geklingelt. Er habe Steinpilze gefunden, so der Sammler. „Aber das waren keine Steinpilze, sie sehen den Steinpilzen nur sehr ähnlich“, erkannte der Liegauer schnell. Stattdessen hatte es sich um den sogenannten Schönfuß-Röhrling gehandelt, den der Pilzsucher in der Dresdner Heide gefunden hatte. „Diese Pilze haben leuchtend rote Stiele, aber sind sonst dem Steinpilz sehr ähnlich.“ Und im April war das Pilzjahr quasi mit der Vergiftung von gleich acht Leuten gestartet, von denen drei ins Krankenhaus mussten. Es handelte sich um die sogenannte Frühlingslorchel. Ein Pilz, der überall eigentlich als giftig bekannt ist. „Ich habe dann noch mal mit den Leuten gesprochen und nachgefragt“, erzählt Eckart Klett. Und letztlich hatte sich herausgestellt, „dass die Sammler im April sogar mit einem Pilzbuch ausgestattet in den Wald gegangen waren“. Allerdings war dieses Buch schon über 65 Jahre alt. „Und damals galt diese Pilz-Sorte noch als genießbar.“ Aber auch Pflanzen wandeln sich mit den Jahren; Klimaveränderungen und Umweltprobleme tun ihr Übriges dazu. „Und gerade Pilze sind da ja ein sehr deutlicher Anzeiger, weil sie sehr intensiv Umweltgifte aufnehmen“, weiß der Liegauer.

Sonntag ist Eckart Klett mit einer Pilzausstellung in der Hofewiese Langebrück zu Gast. 10 bis 18 Uhr bei einem bunten Volksfest, das dort steigt. Ansonsten: Pilzberater Eckart Klett, Am Hofeberg 12 in Liegau, Telefon: 03528 411444.

zur Startseite