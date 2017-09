„Die Piloten müssen ein Rad ab haben“ Der Weltklasse-Wasserspringer Patrick Hausding erlebt am Lausitzring neue Fluggefühle. Beim Red Bull Air Race hebt er ab und landet mit Schmerzen.

zurück Bild 1 von 5 weiter Macht er hier den Angstgriff? Patrick Hausding dreht Schrauben und Saltos vom Zehn-Meter-Brett, doch die Erfahrung mit einem G-Flug ist für Wasserspringer eine ganz neue und vor allem extreme. © Red Bull Content Pool Macht er hier den Angstgriff? Patrick Hausding dreht Schrauben und Saltos vom Zehn-Meter-Brett, doch die Erfahrung mit einem G-Flug ist für Wasserspringer eine ganz neue und vor allem extreme.

Daumen hoch. SZ-Leser Nils Großmann aus Dresden gewinnt einen Freiflug und genießt das turbulente Abenteuer.

Der Ungar Marcell Apati-Nagu gibt Einblick in eine Pylone. Das mit Luft gefüllte Tor ist 25 Meter hoch und kostet rund 150 000 Euro.

Beim Heimspiel scheidet Weltmeister Matthias Dolderer in der ersten Runde aus. Insgesamt 30 000 Zuschauer kommen zum Lausitzring, der nun verkauft wird. Den Sieg holt der Japaner Yoshihide Muroya.Fotos (4): Thomas Kretschel

Rennarzt Thomas Drekonja (r.) – hier im Gespräch mit dem Australier Matt Hall – checkt jeden Morgen im Hangar alle Teams.

Den Spuckbeutel bekommt er in die Hand gedrückt wie jeder Proband in diesen einmotorigen Propellermaschinen. „Natürlich wollte ich mir als erfahrener Leistungssportler nicht die Blöße geben“, sagt Patrick Hausding. Die gute Nachricht: Die Tüte ist unbenutzt, schlecht geworden ist dem Wasserspringer nicht bei dem waghalsigen Flugmanöver. Eine Grenzerfahrung war es trotzdem. „Es hat tierisch Spaß gemacht“, sagt er. „Aber ich habe mir den Nacken leicht gezerrt.“

Deutschlands bester Wasserspringer ist der Einladung zum Red Bull Air Race auf dem Lausitzring gefolgt und am Sonntagmorgen auf einem kleinen benachbarten Flughafen mit einem Kunstflieger abgehoben. „Ich hatte eine Vorahnung, was auf mich zukommen könnte, aber es war heftig.“ Es ist der Moment, als der Pilot hinter ihm zum Umkehrmanöver ansetzt. „Aus dem Nichts hat er das Ruder volle Pulle nach oben gezogen, und es ging von jetzt auf gleich in die Senkrechte. Dann hat es meinen Kopf nach vorn gehauen“, erzählt Hausding. „Es hat sich angefühlt, als ob 400 oder 500 Kilo an meinem Kopf ziehen.“

Auch auf dem Video aus dem Cockpit ist später gut zu sehen, was die enormen Fliehkräfte bewirken. „Mir sind die Gesichtszüge entglitten. Ich sehe 20 Jahre älter aus.“ Normalerweise steuern die Piloten ihre Maschinen so, dass die Gäste bei ihrem Premierenflug ihrem sechsfachen Körpergewicht ausgesetzt sind – höchstens. „Ich glaube, wir waren darüber, vielleicht kurz zwischen acht und zehn G.“

Etwas erleichtert ist Hausding, als er nach einer Viertelstunde wieder festen Boden unter den Füßen hat und in voller Fallschirm-Montur den Flieger verlässt. Seine Erfahrung als Wasserspringer hat dem Berliner etwas geholfen. „Ich habe natürlich keine Höhenangst. Und ein Vorteil ist mein Orientierungssinn. Kopfüber weiß ich trotzdem noch, wo der Boden ist, und verfalle nicht gleich in Panik“, sagt er. Und auch sein durchtrainierter Körper hilft bei dem Luftspektakel, bei dem die Muskeln extrem angespannt sind. „Wir wirbeln ja auch nicht wie Lachse durch die Luft. Die Körperspannung ist schon gut.“

Wie Achterbahn, nur extremer

Vergleichen ließe es sich am ehesten mit einer Achterbahnfahrt, nur viel extremer. „Ich habe das erst vor zwei Wochen in Orlando gemacht“, erzählt der Olympia-Dritte von Rio, der im Juli mit dem Dresdner Sascha Klein zu dessen Abschied noch einmal WM-Bronze vom Turm gewann. Ursprünglich wollte Hausding eine Woche Trainingslager in Miami absolvieren. Seine Freundin Marcella, eine kroatische Wasserspringerin, studiert in den USA. Doch nach drei Tagen musste er die Stippvisite wegen des nahenden Hurrikans abbrechen. „Wir haben noch alles wetterfest gemacht und sind spontan nach Orlando gefahren.“

In diesem Sommer kann der 28-Jährige einige Haken auf seiner Abenteuer-To-Do-Liste machen. Im Urlaub in Kroatien hatte er sich bei seinem ersten Bungee-Jumping-Sprung aus 60 Metern kopfüber in den Abgrund gestürzt. Danach wagte er seinen ersten Klippensprung aus 25 Metern Höhe in die Adria. „Jetzt muss ich nur noch einen Stratosphärensprung mit Felix Baumgartner planen“, sagt Hausding und lacht.

Wenige Stunden nach ihm flogen am Lausitzring die weltbesten Kunstflieger vor 30 000 Zuschauern um WM-Punkte. „Die Piloten müssen ein Rad ab haben“, findet er. „Was sie leisten, wird unterschätzt. Das ist wie in der Formel 1.“

