Die Pillendreher Pharmakanten produzieren Tabletten und Salben. In Sachsen gibt es mehrere große Unternehmen in der Branche – mit guten Chancen für Lehrlinge.

Beim Abwiegen der Arzneimittel zählt nicht nur Augenmaß: Pharmakantin Natascha Zehe arbeitet an der Sicherheitswaage beim Pharmahersteller Dr. Kade in Berlin. © dpa

Natascha Zehe darf sich im Job keine Nachlässigkeit erlauben. Würde sich die Pharmakantin ablenken lassen, wären alle Patienten gefährdet, die auf die von ihr überprüften Arzneimittel angewiesen sind. Die Produktion der Tabletten, Salben oder Zäpfchen wäre umsonst gewesen. „Wenn ich einen größeren Fehler mache, kann die ganze Charge nicht mehr verkauft werden“, sagt die 23-Jährige. Eine Charge – das sind zum Beispiel rund 22 000 mit Salbe befüllte Tuben. Noch nie ist der Berufseinsteigerin solch ein Fehler passiert. „Ich bin ein exakter Mensch“, sagt Zehe, die in der Abteilung für Qualitätssicherung des Berliner Pharmazieunternehmens Dr. Kade arbeitet. Die Pharmakantin stellt sicher, dass die Messgeräte und Hilfsmittel in der Produktion zuverlässig funktionieren.

Davor hat Natascha Zehe sich dreieinhalb Jahre ausbilden lassen. Angehende Pharmakanten lernen nicht nur, Qualitätskontrollen vorzunehmen. Sie werden mit Wirkstoffen vertraut gemacht, bedienen High-Tech-Geräte, die sie auch reinigen und warten, und sie stellen Arzneimittel selbst her. Sachsenweit arbeiten mehr als 3 500 Frauen und Männer im Bereich der Chemie- und Pharmatechnik-Fachkraft, darunter mehr als 100 Auszubildende. Nach Angaben der Arbeitsagentur sind aktuell 30 freie Stellen zu besetzen.

In der gerade beendeten dreieinhalbjährigen Ausbildung stellte Natascha Zehe auch Salben her. Dafür müsse der Pharmakant zunächst prüfen, ob alle Materialien gereinigt und desinfiziert sind. „Dann wiegt man die Substanzen, in dem Fall die Fettgrundlage der Salbe, die Hilfsstoffe und den Wirkstoff“, sagt sie. In großen Heizkesseln schmelze das Fett schließlich ein.

Die Arbeit endet nicht bei der fertig produzierten Salbe oder Tablette. Pharmakanten haben auch die Verpackung im Blick. Sie überprüfen, ob das Haltbarkeitsdatum und die Zulassungsnummer korrekt sind und ob Bezeichnung und Produkt übereinstimmen. Neben Interesse für Naturwissenschaften verlangt die Ausbildung technisches Verständnis, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein.“

Das bestätigt Jürgen Langer, Werkleiter der Menarini Von Heyden GmbH in Dresden. Motivierte junge Leute mit guten Voraussetzungen für diesen Beruf zu gewinnen, werde immer schwieriger. Von den mehr als 300 Mitarbeitern sind etwa 120 Pharmakanten beschäftigt. Jedes Jahr stellt das Unternehmen bis zu fünf Lehrlinge ein. Für das kommende Ausbildungsjahr werden zwei angehende Pharmakanten gesucht. Nachwuchs ist auch für das Dresdner Unternehmen Apogepha ein Thema. 20 der 200 Beschäftigten dort sind Pharmakanten, zwei sind in der Ausbildung. „In den letzten Jahren konnten wir alle bei uns ausgebildeten Pharmakanten auch übernehmen“, sagt Sprecherin Steffi Liebig. Für das nächste Jahr werde wieder ein geeigneter Bewerber gesucht. Der Ausbildungsbetrieb verlangt in der Regel einen guten mittleren Schulabschluss oder das Abitur. Natascha Zehe zum Beispiel hat die Fachhochschulreife. „Zudem muss der Bewerber je nach Unternehmen oft einen Eignungstest bestehen“, sagt Richter. Oft laufe die Herstellung von Arzneimitteln im Schichtdienst und meist im Stehen ab, sagt Richter. Das könne für manche eine Belastung sein. In der Schule beschäftigen sich die künftigen Pharmakanten in Chemie mit der Unterscheidung von Arznei- und Hilfsstoffen nach ihrer Wirkungsweise und Verwendbarkeit. Sie bestimmen physikalische Größen und Stoffkonstanten und berechnen in Mathematik die Zusammensetzung von Stoffgemischen. Nach Arbeitsagenturangaben bekommen die Auszubildenden in der Industrie im ersten Lehrjahr zwischen 877 und 921 Euro. Die Vergütung steigt bis zum letzten Lehrjahr, wo sie zwischen 1 043 und 1 168 liegt.

Nach der Ausbildung gibt es die Möglichkeit, sich zum Meister der Pharmazietechnik weiterzubilden. Manche Pharmakanten fangen auch ein Studium an, etwa zum Pharmaingenieur oder zum Pharmazeuten. Bezieht man sich auf die Datenbank des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, ergibt sich in der chemischen Industrie ein tarifliches Grundgehalt, das im Osten Deutschlands zwischen rund 2 700 und 3 100 Euro liegt. In Betrieben, die nicht tarifgebunden sind, kann das Gehalt allerdings deutlich geringer sein.

Natascha Zehes berufliche Laufbahn hat gerade erst begonnen. Wenn sie genug Praxiserfahrung hat, würde sie gern Pharma- und Chemietechnik studieren. Einen Effekt habe ihr Job aber schon jetzt, sagt sie. Wenn sie selbst zu Arzneimitteln greifen muss, tut sie das bewusster. (dpa/gfl)

Hier wird gelernt

Berufliches Schulzentrum Meißen-Radebeul, Straße des Friedens 58, Radebeul, Berufsschule Naturwissenschaften und Labor

An der Berufsschule lernen die jungen Leute unter anderem, Stoffgemische herzustellen, die Zusammensetzung zu berechnen und zu kontrollieren. Sie untersuchen Stoffeigenschaften, bestimmen chemische Eigenschaften von Stoffen und charakterisieren sie. Sie nehmen am Rechner Messwerte auf, werten sie aus und präsentieren sie. Sie lernen, einen störungsfreien Fertigungsablauf durch Maßnahmen zur Wartung, vorbeugenden Instandhaltung sowie durch Fehlererkennung und –beseitigung an den eingesetzten Geräten, Maschinen und Anlagen zu gewährleisten.

zur Startseite