„Die Pflegedienste sind näher dran“ Abhängigkeit im Alter wird kaum wahrgenommen, sagt der Leiter der Suchtberatungsstelle. Dabei gibt es Anzeichen.

Sucht im Alter wird kaum wahrgenommen, sagt Andreas Görlitz. Er leitet die Suchtberatungsstellen der Diakonie in Riesa, Großenhain und Görlitz. Weil es während der Gespräche oft emotional zugeht, stehen auf dem Fensterbrett schon Taschentücher bereit. © S. Schultz

Herr Görlitz, der Landkreis will Sucht im Alter stärker in den Fokus rücken. Dabei waren im vergangenen Jahr nur 42 von 572 Klienten in Ihren Beratungsstellen Rentner. Wie passt das zusammen?

Sucht im Alter ist eine sehr verborgene Thematik, weil es dafür zu wenig öffentliche Wahrnehmung gibt. Das hängt mit unseren Bildern und Vorstellungen über Suchtkranke zusammen. Da passt der alte Mensch, der trinkt, nicht rein. Großes Thema ist zum einen Alkohol – aber viel mehr Medikamente. Ganz typisch sind da Schmerz- und Schlafmittel.

Der Ansatz, mehr Aufmerksamkeit auf die Älteren zu lenken, ist also richtig?

Ja! Vor allen Dingen – und das ist ja das Anliegen, gesundheitliche Gefahren zu mindern. Der Fokus liegt auf den Senioreneinrichtungen und den ambulanten Pflegediensten. Da, wo es – neben der Familie – auffällt. Da ist eben die Frage, wie können Pflegedienstmitarbeiter zum Handeln befähigt werden; soll ich jetzt was sagen oder nicht? – Obwohl ich eigentlich sehe: Der zerstört sich dadurch.

Aber können Pflegekräfte das denn immer sehen? Wer ein Suchtproblem hat, der versteckt das doch meistens gut.

Der versteckt und verheimlicht das, ja. Aber ein Pflegedienst, der in eine Beratungssituation geht oder in die Häuslichkeit, der sieht: Wie viele Flaschen stehen da rum, wie ist die Hygiene, wie gibt sich der zu pflegende Mensch. Veränderungen werden bemerkt. Dieses Vorspielen – „Ich hab jetzt nur mal ein Bier getrunken“ – das ist das eine. Aber über längeren Zeitraum beobachtet, kriegen’s meistens Pflegekräfte doch mit, da sie näher dran sind. Es ist die Frage des gesellschaftlichen Wegsehens und Verschweigens – oder eben des Wahrnehmens.

Bei Alkohol mag das funktionieren. Aber wie sollen die Pflegekräfte denn Medikamentenmissbrauch feststellen können?

Da kommen tatsächlich sehr wenige zu uns, weil es nicht auffällt. Diese Menschen kommen deshalb auch relativ spät in die Behandlung. Anzeichen für einen Missbrauch ist erst einmal ein gesundheitliches Leiden. Das ist breit gefächert, von Schlafstörungen, die nicht weggehen, bis zu plötzlich auftretenden Magenbeschwerden und anderen Symptomen.

Gab es denn in Ihren Einrichtungen schon einmal Fälle, in denen der Pflegedienst einen Klienten zu Ihnen gebracht hat?

Das ist sehr selten.

Gerade Alkohol ist gesellschaftlich breit akzeptiert. Ab wann gilt jemand als Alkoholiker?

Das lässt sich gar nicht pauschal sagen. Es gibt ja die Definition der Weltgesundheitsorganisation. Risikoarmer Konsum ist demnach, wenn eine Frau zwölf Gramm reinen Alkohol pro Tag zu sich nimmt, der Mann 24 Gramm. Zur Veranschaulichung: Ein Viertelliter Bier wären ungefähr zehn Gramm Alkohol. Diese Definition hat aber nichts mit der Abhängigkeit zu tun, sondern mit gesundheitlichen Folgen, wenn mehr über längeren Zeitraum konsumiert wird, entsteht ein gesundheitliches Risiko. An diesen Grenzwerten kann es nicht festgemacht werden. Aber: Wenn die Mengen deutlich zunehmen, ebenso die Trinkgelegenheiten, vier bis fünf am Tag, dann kann man zumindest von einer Problematik ausgehen.

Aber wie kann man denn herausfinden, ob auch tatsächlich ein Suchtproblem dahintersteht?

Wer die Vermutung hat oder Veränderungen wahrnimmt, kann unsere Beratung aufsuchen. Der Betroffene kann auch selbst testen, einfach mal für ein, zwei Wochen aufzuhören. Die meisten, die zu uns kommen, haben das aber schon erfolglos versucht.

Gibt es noch andere Anzeichen?

Eines ist die eigene Feststellung, dass sich das ganze Denken um das Suchtmittel dreht. Außerdem gehören steigender Konsum und nachlassende Leistungsfähigkeit dazu. Ebenso der Verlust von Lebensfreude. Die Meisten leiden darunter, dass sie ständig dem Konsum folgen müssen. Es gibt immer wieder die Beschreibung, dass die Betroffenen sagen: Ich habe mein ganzes Leben auf mein Suchtmittel ausgerichtet.

Wie kann man das Thema denn als Angehöriger oder auch als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ansprechen?

Der erste Schritt ist: Gewohnheiten beobachten, wahrnehmen. Zudem haben Angehörige die Möglichkeit, sich bei uns Hilfe zu suchen. Pflegediensten werden Schulungen angeboten. Wie die Thematik letztlich anzusprechen ist, ist nämlich von Fall zu Fall sehr verschieden. Fakt ist aber: Gerade Angehörige leiden auch selbst unter der Sucht. Wir nennen das Co-Abhängigkeit. Immerhin sechs bis acht Prozent unserer Klienten sind deshalb auch Angehörige. Beratung als Angehöriger aufzusuchen, ist meistens ein wichtiger Schritt.

Das Interview führte Stefan Lehmann.

zur Startseite