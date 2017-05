Die Pflege-Pionierin Romy Christoph startete mit ihrem Pflegedienst vor 25 Jahren – der Ein-Mann-Betrieb war einer der Ersten in der Region.A

25 Jahre liegen zwischen diesen Bildern: Anfang der 1990er Jahre fuhr Romy Christoph allein in ihrem Auto zu den Patienten in Zeithain und Umgebung.

Jetzt zählen 19 Mitarbeiter und eine Tagespflege zu dem Unternehmen.

Die bequemen Polstersessel stehen schon vor den großen Fenstern bereit, durch die an diesem Donnerstagvormittag die Sonne scheint. Die hochklappbare Fußstützen und die Kuscheldecken warten darauf, dass sich es sich die Senioren gemütlich machen. Doch vor dem Nickerchen am Mittag stehen noch das Essen und ein bisschen Gymnastik an. Dafür sitzen die Bewohner der Tagespflege Romy Christoph gerade im Kreis, lassen die Hände kreisen und die Finger zappeln. Es wird viel gelacht, denn man kennt sich gut, und irgendjemand hat immer einen Scherz auf den Lippen. Zwölf Plätze gibt es in dem Haus am Röderauer Dorfplatz, wo die Senioren täglich von 8 bis 16 Uhr betreut werden. „Das ist hier nicht wie in einem Heim, sondern eher wie in einer Großfamilie“, betont Chefin Romy Christoph und schließt dabei auch ihre Mitarbeiter mit ein, die in der Tagespflegestätte in Röderau und in der häuslichen Pflege zwischen Jacobsthal, Lichtensee und Nünchritz unterwegs sind. 19 Kollegen sind es aktuell. Gestartet ist das Unternehmen vor 25 Jahren allerdings als Ein-Mann-Betrieb.

„Angefangen hat alles mit einer Ecke in meiner Wohnung, später wurde das Schlafzimmer für lange Zeit zum Büro umfunktioniert“, erinnert sich Romy Christoph an die Anfänge. Es ist 1992, als sich die gelernte Krankenschwester für den Schritt in die Selbstständigkeit entscheidet. Viele warnen die gebürtige Thüringerin. Denn die häusliche Pflege privat zu betrieben, ist im Osten noch Neuland. Doch die damals 33-Jährige geht das Risiko ein – damit ältere Menschen zu Hause, in ihrem gewohnten Umfeld, trotz Pflegebedarf bleiben können. Damit sich jemand um sie kümmert und vor allem zuhört. „Und wenn der Wunsch besteht, zu Hause sterben zu wollen, dann erfüllen wir auch diesen Wunsch, wenn es irgendwie geht“, sagt Romy Christoph. Es zeigt sich schnell, dass die Nachfrage nach einem solchen Angebot riesig ist. „Immer wenn ich nicht mehr konnte, habe ich eingestellt“, sagt Romy Christoph – aktuell betreuen sie und ihr Team etwa 110 Senioren. Dazu kommen die Plätze in der Tagespflege, die 2001 als Pilotprojekt im Landkreis entstand. Die Chefin selbst kann deshalb nicht mehr zu den Patienten rausfahren.

Dafür bleibt neben dem ganzen Papierkram keine Zeit mehr, sagt sie und kritisiert den extremen bürokratischen Aufwand in der Pflege. „Damit macht man die Pflege kaputt. Ohne die könnte man viel mehr am Menschen arbeiten“, sagt sie. Gleichzeitig befürwortet sie aber auch einige Entwicklungen in der Gesetzesgebung wie aktuell die neuen Möglichkeiten der Betreuung, durch die man eben auch mal mit den Senioren spazieren gehen oder Gedächtnistraining absolvieren kann. Und Romy Christoph glaubt, dass sich in den nächsten Jahren beim Thema Pflege noch einiges tun wird.

Wie lange sie selbst noch dabei bleibt, weiß sie noch nicht. Bis 67 will sie definitiv nicht machen, sagt sie. Um ihr Unternehmen abzusichern, wurde es schon vor zwei Jahren in eine GmbH umgewandelt und mit Ronald Schubert ein Geschäftsführer eingestellt. An den Grundsätzen habe sich trotzdem nichts geändert: Kompetenz und Freundlichkeit und immer Zeit für ein persönliches Gespräch. Für die Familie.

