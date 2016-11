Die Pfefferkuchen-Prinzessin Die neunjährige Ronja Kretzschmar aus Naunhof hat auf dem Striezelmarkt Dresden ihren ersten großen Auftritt.

Die neue Pfefferkuchen-Prinzessin Ronja Kretzschmar aus Naunhof wird von August dem Starken alias Schauspieler Steffen Urban überrascht. © PR/Petra Hornig

War das eine Freude bei Kretzschmars in Naunhof. Überraschend erhielt die Familie jetzt Besuch von August dem Starken. Steffen Urban, der Darsteller des legendären Sachsenkönigs, war im Auftrag der Werbeagentur Alexander und Partner vom Dresdner Striezelmarkt gekommen, um der neunjährigen Ronja Kretzschmar eine wirklich gute Nachricht zu überbringen: Sie ist die neue Pfefferkuchen-Prinzessin! Immerhin 48 Bewerberinnen zwischen sechs und elf Jahren gab es. Alle künstlerisch begabt, schlagfertig und vorzeigbar.

Doch Ronja aus Naunhof machte bei der Endauswahl unter zehn jungen Finalistinnen in der Bäckerei Emil Reimann in Dresden das Rennen. „Sie konnte bei diesem Casting alle Stimmen der prominenten Jury auf sich vereinen“, sagt Doris Siebecke von der Agentur 0351 in Dresden. Nun wird die kleine kesse Naunhoferin am Sonntagnachmittag zum Pfefferkuchenfest auf dem 582. Striezelmarkt zur elften Pfefferkuchen-Prinzessin gekrönt. „Ihre erste Amtshandlung wird um 15 Uhr die Verleihung von Pfefferkuchen-Orden an die Lieblingsmenschen Oma und Opa sein“, so Doris Siebecke.

Selbst geschriebenes Bühnenstück

Ronja hatte sich erst kurz vor Bewerbungsschluss um die ehrenvolle Aufgabe als sächsische Pfefferkuchen-Prinzessin beworben. „Ich wollte schon immer mal ein Casting mitmachen“, so Ronja. Ihre Mutter Alena hatte sich daraufhin im Internet umgeschaut und von dem Wettbewerb gelesen. So schickten die Kretzschmars ein süßes Foto und einen kleinen Lebenslauf an die Agentur. Ronja wohnt in der Parkstraße in Naunhof, geht in die Grundschule Kalkreuth, spielt Gitarre und singt im Kirchenchor. „Beim End-Casting hat sie einen Auszug aus ihrem selbst geschriebenen Bühnenstück vorgelesen“, ist Doris Siebecke begeistert.

Da die Drittklässlerin beim Casting wusste, dass von ihr ein künstlerischer Beitrag erwartet wird, suchte sie das Stück heraus, dass sie sich zu einem Literaturwettbewerb in ihrer Schule ausgedacht hatte. „Die Zauberblume“ handelt von fünf Feenfreundinnen und ihren Erlebnissen. „Ronja hat das Stück in Dresden vorgespielt und ist damit zur Favoritin geworden“, freut sich Mutter Alena.

Auch in der Kalkreuther Grundschule ist die Freude groß. Dort will man ihr zu Ehren eine Wandzeitung gestalten. Deutschlehrerin Karin Neumann unterstützte die Naunhoferin vor ihrem Casting und will nun auch am Sonntag mit zum Striezelmarkt fahren. „Mit ihrem Stück, das sie zum Oma-Opa-Vorspiel in der Schule mit anderen aufgeführt hatte, gewann sie im Schulausscheid“, sagt Karin Neumann. Ronja gilt in Kalkreuth als „die Geschichtenschreiberin“. „Ihr liegt es auch, andere zu begeistern, sie ist anerkannt und hebt trotz ihres Erfolges nicht ab“, sagt Lehrerin Neumann.

Dass das Talent der Auserwählten weiter gefördert wird, ist das eigentliche Ziel des Prinzessinnen-Wettbewerbs vom Striezelmarkt, ist zu erfahren. Ronja Kretzschmar erhält nun nicht nur ein Jahr lang jeden Tag einen Pfefferkuchen – also 365 Stück. Sondern auch einen Geldbetrag in gleicher Höhe zur Förderung ihres künstlerischen Talents. „Ronja will wieder in der Großenhainer Spielbühne mitmachen“, sagt Mutter Alena Kretzschmar. In der Nachwuchsgruppe war sie schon aktiv.

Nun ein Jahr im Amt

Ronjas Amtszeit als Pfefferkuchen-Prinzessin vom Dresdner Striezelmarkt wird ein Jahr dauern. Sie wird an den Advents-Wochenenden mit im Einsatz sein und im Kostüm auch das Rathaus der Elbestadt besuchen. Neben ihren Eltern ist auch ihr zwölfjähriger Bruder Randolf stolz auf seine kleine Schwester. Als Prinzessin ist sie in der Gunst ihrer Mitmenschen doch ein Stückchen weiter nach oben geklettert.

Sonntag, 14 Uhr Striezelmarkt Dresden, Bühne

www.striezelmarkt.org

