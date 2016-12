Die Pfefferkuchen-Hobbybäcker Familie Gramann hat das schönste Häuschen aus Lebkuchen gebacken. Allerdings lief es außer der Wertung.

Christine und Horst Gramann aus Oberseifersdorf freuen sich über ihren Preis, den sie für das schönste Pfefferkuchenhaus (im Hintergrund in der Mitte) bekommen haben. © Thomas Eichler

Bei Familie Gramann ist die Adventszeit erst perfekt mit einem Pfefferkuchenhaus. Wahre Meisterwerke zaubern die Oberseifersdorfer aus dem Lebkuchenteig. Davon konnten sich jetzt auch die Besucher des Ostritzer Weihnachtsmarktes überzeugen. Christine und Horst Gramann haben sich am Pfefferkuchenhaus-Wettbewerb beteiligt.

Dass das schönste Pfefferkuchenhaus gesucht wird, haben sie in der Sächsischen Zeitung gelesen. „Da machen wir mal mit“, dachten sich die beiden. Mit Schablonen wurden die einzelnen Teile des Häuschen ausgeschnitten und mit Zuckerguss zusammengesteckt. Danach bestückten sie das Pfefferkuchenhaus noch mit allerlei Süßigkeiten und auch eine Mini-Uhr durfte nicht fehlen. Das fertige Modell wurde in den vergangenen Tagen im Schaufenster des Quelle-Shops am Ostritzer Markt ausgestellt – so wie auch die Pfefferkuchenhäuser der anderen Teilnehmer. Gramanns Häuschen war nicht nur das größte, sondern zweifellos auch das schönste. „Es hätte sowieso gewonnen“, ist sich Andreas Fabisch sicher. Fabisch gab am Sonnabend die Ergebnisse des süßen Wettstreits bekannt. Um den anderen Hobbybäckern den Hauch einer Gewinnchance zu lassen, lief das Pfefferkuchenhaus von Familie Gramann kurzerhand außer der Wertung und den Oberseifersdorfern wurde der Ehrenpreis zuerkannt.

In Sachen Pfefferkuchen blicken die Gramanns auf jahrelange Erfahrung zurück: Sie gestalten seit über 20 Jahren aus dem Weihnachtsgebäck kleine Häuser. Mit der Zeit sind diese immer größer geworden. Anfangs handelte es sich nur um ein einfaches Haus, bei den heutigen Modellen darf ein Vordach nicht fehlen. „Wir haben den Haustyp weiterentwickelt“, sagt Horst Gramann.

Wer nun vermutet, dass der 74-Jährige früher mal Bäcker gewesen sein muss, liegt falsch. Horst Gramann hat sich die Pfefferkuchenbäckerei selbst beigebracht. Für ihn sei es schließlich nur ein Hobby, sagt der Oberseifersdorfer.

Mit dem bereitet er aber auch anderen Freude. Waren die Pfefferkuchenhäuschen anfangs nur für die eigenen Kinder und Enkel gedacht, gehen sie heute, seit der eigene Nachwuchs groß ist, an die örtlichen Kindereinrichtungen. Im vergangenen Jahr haben Christine und Horst Gramann immerhin acht Pfefferkuchenhäuser gebacken. Eines davon ging sogar nach Liberec. Auch dieses Jahr überraschten die Oberseifersdorfer ihre Bekannten in Tschechien wieder mit einem Pfefferkuchenhaus. Diesmal haben sie allerdings nur sechs derartige Häuschen gestaltet, zwei davon erhielten die Kitas, den Rest bekamen Familienangehörige und Bekannte.

Dass sie die Kindereinrichtungen beschenken, ist mehr einer spontanen Idee entsprungen. Gramanns hatten sich überlegt, wie sie die Kleinen glücklich machen könnten. Ein Pfefferkuchenhaus ist in der Weihnachtszeit genau das Richtige. Gramanns wissen eben, was Kinder wollen. Christine Gramann war schließlich viele Jahre Lehrerin in der Grundschule.

Auch ihr Mann Horst ist in Oberseifersdorf sehr bekannt – vor allem durch den Fußball. Er war früher Nachwuchstrainer bei der Rotation Oberseifersdorf, heute ist er Ehrenmitglied des Vereins, dem er immerhin seit mehr als 60 Jahren angehört. Für seine Verdienste erhielt er unter anderem die Ehrennadel des Sächsischen Fußballverbandes. Eine seiner bleibenden Leistungen ist die Gründung des internationalen Nachwuchsturniers.

Die Pfefferkuchenhäuschen bekommen die Kitas in der Regel zum ersten Advent. Nach der eigenen Weihnachtsfeier wird es dann meist aufgegessen. Dieses Schicksal droht sehr wahrscheinlich auch dem Siegerhaus des Ostritzer Pfefferkuchenwettbewerbs. Was genau damit passiert und ob sie es vielleicht auch noch verschenken, das wollen Gramanns erst noch entscheiden.

