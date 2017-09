Die Pesta gibt’s jetzt doppelt Ein ungewöhnliches Projekt ist an der Pestalozzi-Oberschule realisiert worden. Das hilft, dem Trend zu trotzen.

Diese Statistik hat sie durchaus erschreckt, gibt Marion Hobohm zu. In einigen Jahren, so zitierte die Chefin der Radeberger Pestalozzi-Oberschule jetzt die Zahlen, „in einigen Jahren werden in Deutschland überall Leute rumsitzen, die studiert haben und mindestens drei Monate lang auf einen 70-jährigen Handwerker warten …“ Und dann zeigte sie stolz auf ein ungewöhnliches Projekt, das nun seinen Platz gleich am Eingang zur Schule hat: ein hölzernes Modell des denkmalgeschützten Schulgebäudes nämlich. „Durch dieses Projekt sind viele Schüler fürs Handwerk begeistert worden, damit steuern wir dem Trend entgegen“, freut sie sich.

Seit 2008 war an diesem anspruchsvollen Schulmodell gebaut worden. Originalgetreu bis ins kleinste Detail, verrät Andreas Hoffmann. Der Radeberger Tischler hat in der Schule all die Jahre das Ganztagsprojekt Holzgestalten geleitet und dort interessierte Schüler in die Geheimnisse der Holzbearbeitung eingeweiht. Stück für Stück ist dabei das hölzerne Modell der Schule gewachsen. Das steinerne Original entstand von 1896 bis 1898 innerhalb von zwei Jahren, das Holzmodell hat insgesamt neun Jahre benötigt – aber auf Geschwindigkeit kam es hier ja auch nicht an. Weit über 3 500 Stunden Arbeit haben die Schüler in das Modell gesteckt, hat Andreas Hoffmann ausgerechnet. „Und es hat wirklich Spaß gemacht, mit den Schülern zu arbeiten, sie waren sehr interessiert und engagiert“, sagt er – und schaut gerührt auf das Ergebnis. Und dann fügt er mit Nachdruck an: „Dieses Modell zeigt, dass man mit Schülern auch schwierige Dinge realisieren kann, man muss mit ihnen nur in kleinen Schritten vorwärtsgehen, mit Geduld.“

Holzwerkstatt hat geholfen

Die Idee, dieses Schulmodell anzugehen, hatte dabei Schulleiterin Marion Hobohm, verrät Andreas Hoffmann. „Ich habe damals überlegt, was man im Kurs anpacken könnte – dann hat Frau Hobohm gesagt, ein Schulmodell wäre doch eine gute Sache“, sagt er schmunzelnd. Und gibt zu, dass er durchaus geahnt habe, „dass es etwas länger dauern könnte …“ Dass dabei kurz nach dem Start, das Fach „Technik“ aus dem sächsischen Lehrplan gestrichen worden war, „machte die Realisierung nicht wirklich leichter“, denkt Schulleiterin Marion Hobohm zurück. Denn es brauchte ja Werkzeuge und Material. Und so ist die Schule der Holzwerkstatt des Epilepsiezentrums Kleinwachau sehr dankbar, dass sie das Projekt kräftig unterstützt hat. Wie auch die Fensterfirma App aus Ottendorf-Okrilla, die extra einen Glaskasten hergestellt und spendiert hat, in dem das Modell nun präsentiert werden kann.

„Man kann das Ergebnis zeigen“, sagt Andreas Hoffmann bescheiden. Was eine wirkliche Untertreibung ist! Davon können sich am Wahlsonntag im Übrigen auch zahlreiche Radeberger überzeugen; denn die Pestalozzi-Oberschule ist eines der Radeberger Wahllokale.

