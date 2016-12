Die perfekte Illusion Yadegar Asisi hat im Panometer vor zehn Jahren das barocke Dresden wiederbelebt. Rundum zufrieden ist er nicht.

Panoramakünstler Yadegar Asisi behält auch in schwindelerregender Höhe eine ruhige Hand.

Asisi tauchte mit seinem ersten Dresden-Panorama in die barocke Glanzzeit ein. Die Momentaufnahme verdichtet die Epoche von etwa 1695 bis 1760.

Asisis zweites Dresdner Panorama zeigt das kriegszerstörte Dresden 1945. Im Vergleich zum Barockpanorama dominieren düstere, graue Farben die Nachkriegstage.

Im Barockpanorama nimmt der Besucherturm den Platz der Hofkirche ein. Das Bild ist 107 Meter lang und 30 Meter hoch.

Es ist ein warmer Tag im Frühsommer. Tausende Menschen spazieren durch die lichtdurchfluteten Straßen, sonnen sich auf der Augustusbrücke und sehen Segelbooten zu, die gemächlich die Elbe entlang ziehen. Die Männer in feinen Zwirn, die Damen in ausladende Kleider gehüllt. Vor zehn Jahren hat sich Yadegar Asisi auf seine erste Dresdner Zeitreise begeben und ein 360-Grad-Panorama der barocken Glanzzeit geschaffen. Der 61-Jährige ist ein detailverliebter Künstler, durch und durch geschichtsbegeistert und würde im Reicker Panometer gern noch in eine andere Dresdner Epoche zurückreisen.

Die Stadt lernte der gebürtige Wiener mit persischen Eltern schon in den 70er-Jahren kennen. Damals studierte er Architektur an der Technischen Universität und hatte mit Panoramabildern noch nichts am Hut. Die Geschichte der Stadt hatte ihn aber gefesselt, vor allem der „Augenblick der Ohnmacht“, wie er die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg später beschreibt.

In Berlin studiert Asisi Malerei, nachdem er Dresden verlässt. Während er 1993 an einer Ausstellung über Panoramen des 19. Jahrhunderts arbeitet, entdeckt er die historische Kunstform für sich. Durch digitale Bildbearbeitung schafft er eine enge Verbindung zwischen Fotografie und Malerei. Er verschafft einen Rundum-Blick auf Luthers Magdeburg, Konstantins Rom und das von Napoleon eroberte Leipzig.

Als er in der sächsischen Messestadt sein erstes Panorama enthüllt, werden auch die Dresdner aufmerksam. Die Stadtwerke bieten ihm das alte Gasometer in Reick an. Und sie haben schon eine genaue Vorstellung, was Asisi dort zeigen soll: das Elbsandsteingebirge. „Ich habe gesagt: Wenn, dann machen wir das barocke Dresden“, sagt der Künstler heute. Detailwissen gebe es viel über diese Zeit, einen Überblick aber nicht.

Und doch sind seine Panoramen so detailreich, dass sie die Stimmung an jenen Tagen vermitteln können. So kündigt sich im barocken Dresden im Zehn-Minuten-Takt ein neuer Tag an. Dann werden Licht und Musik gedämpft, um Nachtstimmung zu erzeugen. Pünktlich zum Sonnenaufgang setzen Straßengeräusche ein. Menschen beginnen mit der Arbeit, ein Hahn kräht, eine der vielen Dresdner Straßenkatzen singt ihr Lied. Yadegar Asisis Darsteller, die er in historischen Kostümen in der Dresdner Innenstadt fotografieren konnte. Asisi selbst stand auf der Hofkirche – dem Aussichtspunkt, den auch die Besucher des Panometers haben. Die entstandenen Fotos arbeitete er anschließend in das Panorama ein. Manche Darstellerinnen sind bei genauem Hinsehen gleich viermal im 30 mal 107 Meter großen Panorama zu finden.

Jedes Mal gräbt sich der Künstler tief in die Archive ein. So auch für das zweite Dresdner Panorama vom kriegszerstörten Dresden. Er suchte akribisch, um neben den bekannten Motiven der zerstörten Stadt genaue Ausschnitte anderer Straßenzüge und Stadtteile zu finden. Heute wird das Abbild dessen, was der Feuersturm zurückließ, im Wechsel mit dem Barockpanorama gezeigt und ist bei den Dresdnern beliebter als das 18. Jahrhundert.

Eine Epoche reizt Asisi noch. „Ich würde Dresden gern einmal in den Gründerjahren erleben“, sagt der geschichtsbegeisterte Architekt und Künstler. Allerdings dämpft Asisi die Hoffnung, dass Dresden bald ein drittes Panorama bekommen wird. „Keiner macht sich eine Vorstellung, was für ein Aufwand das ist“, sagt er.

„Für mich ist jedes Panorama ein riesiges, finanzielles Risiko.“

Ein Kaufmann wolle Asisi nicht sein, doch ohne zahlende Besucher rechnen sich die Investitionen in die Bilder nicht. Was die Zahlen in Reick angeht, so sei noch Luft nach oben, sagt er. Unübertroffen ist bislang der Rekord des Eröffnungsjahres geblieben, in dem knapp 290 000 Gäste kamen. Jetzt finden etwa 180 000 Menschen im Jahr den Weg ins alte Gasometer – insgesamt waren es 1,5 Millionen in den vergangenen zehn Jahren. Damit sei der Künstler zwar zufrieden. „Aber wir kommen schwer an Touristen heran“, sagt er. Lediglich ein Viertel der Besucher stamme aus den alten Ländern, nur sieben Prozent aus dem Ausland. „Ich verfüge nicht über die Mittel, um das Panometer massiv zu bewerben“, sagt er.

Deshalb ist Yadegar Asisi einen für ihn recht neuen Weg gegangen und hat im November an der Frauenkirche eine Ladenfläche gemietet. Mit Monitoren an den Fenstern bewirbt er dort, wo sich die meisten Touristen aufhalten, seine Panoramen weiter außerhalb. Es sei für ihn eine völlig neue Erfahrung, Menschen auf diese Weise anzusprechen. Und er wisse nicht, ob es funktionieren wird. Infrage stehe der Dresdner Standort aber nicht. „Erst vor zwei Jahren habe ich den Mietvertrag bis 2022 verlängert.“ Am Freitag kommt Asisi zur Jubiläumsfeier nach Dresden.

