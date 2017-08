„Die Patienten sollen WLAN bekommen“ Der Chef der Riesaer Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe freut sich über viel Lob – und antwortet auf Kritik.

Der Arzt, dem die Frauen vertrauen: Dr. Jörg Kotsch ist seit 2014 Chefarzt der Riesaer Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Dort wurden vergangenes Jahr 623 Kinder geboren. Kotsch war zuvor in Hoyerswerda und Großenhain tätig. © Sebastian Schultz

Mehr als drei Viertel aller Frauen, die in Riesa zuletzt entbunden haben, würden das Krankenhaus für eine Geburt weiter empfehlen. Das geht aus einer Studie hervor, die AOK und Barmer veröffentlicht haben (SZ vom 17. August). Beim Punkt „Betreuung durch Hebammen“ schnitt Riesa mit 87 Prozent sehr gut ab. Auch die Zufriedenheitswerte bei den Punkten „ärztliche Versorgung“ (83 Prozent) und „pflegerische Betreuung“ (81 Prozent) ergaben im regionalen Vergleich gute Werte. Unterdurchschnittlich fiel allerdings das Thema „Zufriedenheit mit Organisation und Service“ aus. Die SZ sprach dazu mit Dr. Jörg Kotsch, Chefarzt der Riesaer Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Herr Dr. Kotsch, mehr als 250 Frauen haben die Riesaer Geburtsklinik bewertet. Wie sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

Ich lese aus der Studie, dass die fachliche Betreuung bei uns gut ist: Immerhin würden uns mehr als drei Viertel der Frauen weiterempfehlen. Im Gegenzug tun das allerdings 22 Prozent nicht. Das ist zwar ein Phänomen, das man überall hat: Dennoch müssen wir daran arbeiten.

Defizite gibt es in Riesa offenbar beim Punkt „Organisation und Service“. Was kann denn das konkret sein?

Das können zum Beispiel Beschwerden über das Essen, über organisatorische Abläufe von der Aufnahme bis zur Entlassung, vielleicht auch der Punkt Sauberkeit sein. Das müssen wir konkret hinterfragen – und haben uns deshalb schon mit den Krankenkassen in Verbindung gesetzt. Wir wollen wissen, was die Patienten bei uns wirklich stört. Deshalb möchten wir uns die Antworten einzeln anschauen. Allerdings bekommen wir auch auf anderen Wegen Rückmeldungen von Patienten.

Wie denn?

Besonders freuen wir uns über die vielen Dankeskarten von Frauen und Familien, die sehr zufrieden mit uns waren – diese werden zum Beispiel bei uns in den Kreißsälen aufgehängt. Jede Patientin, die bei uns stationär aufgenommen wird, erhält zudem eine „Meinungskarte“, mit der Bitte, diese nach dem Krankenhausaufenthalt ausgefüllt zurückzugeben. Mit diesen Karten hat jeder die Möglichkeit, die positiven Erfahrungen sowie Verbesserungspotenziale der Klinik mitzuteilen. Diese Karten werden von uns intern ausgewertet und monatlich besprochen

Und: Wird dort gemeckert?

Tatsächlich fallen neun von zehn Karten positiv aus! Da heißt es dann „Weiter so“ oder „Tolles Team“. Aber Kritik ist natürlich auch dabei – etwa daran, dass sich bei uns teilweise zwei Patientenzimmer eine Nasszelle teilen müssen oder dass jemandem mal das Essen nicht geschmeckt hat. Ich lese diese Karten sehr gründlich. Und wenn da was dran ist, kommt das auch in der Leitungskonferenz zur Sprache.

Auf einen Aufruf der SZ, seine Erfahrungen mit der Riesaer Geburtsklinik mitzuteilen, kamen aber auch einige kritische Rückmeldungen ...

Die haben mich teilweise überrascht. Kritische Stimmen gibt es immer, und das ist auch gut, manches kann ich aber nur bedingt nachvollziehen. So beschwerte sich eine Frau über 26 Stunden Wehen. Das kann beim ersten Kind völlig normal sein. Teilweise können die Wehen auch mehrere Tage dauern. Offenbar kommen manch Schwangere heute mit anderen Erwartungen als früher. Grundsätzlich würden wir uns freuen, wenn die Kritik direkt bei uns landet – und nicht irgendwo im Internet. Dann können wir auch etwas ändern.

Die Frau monierte auch, dass sich niemand für ihre schlechter werdenden Herztöne interessiert habe ...

Diesen Vorwurf kann ich nicht stehenlassen! Eine normal verlaufende Geburt liegt weitestgehend in der Hand der Hebamme – und das ist auch gut so. Ärzte sind bei uns aber immer da. Falls ein CTG (ein Wehenschreiber, d. Red.) einen negativen Wert ausgibt, schaut sich das selbstverständlich ein Arzt an – wenn auch vielleicht auf einem Monitor im Nachbarraum. Im Riesaer Elblandklinikum haben wir in der Frauenklinik zehn Ärzte, von denen rund um die Uhr jemand da ist – und in kürzester Zeit ein Zweiter dazu kommen kann. Außerdem können wir jederzeit einen Kinderarzt, Narkoseärzte oder Radiologen dazuziehen.

Nun wird ja das Riesaer Krankenhaus derzeit umfangreich aus- und umgebaut. Was ändert sich dabei für die Geburtshilfe?

Die Geburtshilfe wird nicht umziehen, sondern direkt an der Kinderklinik dran bleiben, sodass eine kinderärztliche Sofortversorgung gewährleistet ist. Die Verbindung ist uns enorm wichtig. Allerdings zieht der OP-Saal für Kaiserschnitte aus dem Zentral-OP in der 9. Etage aus und kommt zu uns in die 3. Etage – direkt in den Kreißsaalbereich. Das ist ein echter Gewinn für uns. Dann haben wir Kreißsaal, OP-Saal und Kinder-Intensivstation Tür an Tür.

Und die Stationen selbst?

Auch die werden vom Umbau profitieren – es wird mehr Licht geben, jedes Zimmer bekommt dann seine eigene Toilette. Ein sehr häufig nachgefragtes Thema soll sogar schon vor dem großen Umbau kommen.

Welches denn?

Die Patienten sollen WLAN bekommen! Danach werden wir immer wieder gefragt. Offenbar wollen die jungen Muttis gleich Bilder vom Nachwuchs posten. Aber auch ältere Patienten erwarten das mittlerweile. Die Gewohnheiten haben sich geändert – und wir stellen uns darauf ein.

Gespräch: Christoph Scharf

Die kompletten Ergebnisse der Studie: www.sz-link.de/Geburtenstudie

