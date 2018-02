Die Party muss warten Niklas Kreuzer hatte bei Dynamo nicht immer Grund zum Feiern. Jetzt gibt es neben dem Geburtstag weitere Anlässe.

Nie den Fokus verlieren will Niklas Kreuzer bei Dynamo. © Robert Michael

Er ließ kochen. Sich selbst an den Herd stellen – das wollte er „den Jungs lieber nicht antun“. Die kulinarischen Fähigkeiten hinken bei Niklas Kreuzer den fußballerischen doch deutlich hinterher. Also ging er mit seinen Gästen in ein Restaurant. Anstoßen, Essen, keine große Fete zum Vierteljahrhundert. „An einem Dienstag geht das nicht so gut“, meint er. Noch dazu, wenn drei Tage später ein Auswärtsspiel ansteht.

Am Samstag soll die Party nachgeholt werden, nach der Rückkehr aus Bielefeld. Drei Punkte würden der Stimmung guttun. „Siege tun immer gut“, sagt Kreuzer, meint das aber eher bezogen auf die Tabellensituation. Mit einem Erfolg bei der Arminia könnte sich Dynamo „ein gewisses Polster“ verschaffen auf die bedrohliche Region. „Und es würde die Woche perfekt abrunden“, findet er – vor allem die persönliche.

Gründe zum Feiern gibt es für ihn in diesen Tagen nämlich nicht nur einen. Beim 1:0 gegen Regensburg vorigen Sonntag bestritt Kreuzer sein 100. Ligaspiel für die Schwarz-Gelben. Allerdings benötigte der gebürtige Münchner dafür gut dreieinhalb Jahre, was zeigt, dass Kreuzer nicht immer erste Wahl war. Auch in dieser Saison nicht. Mal spielte er als Rechtsverteidiger, mal im rechten Mittelfeld und mal gar nicht. In einem SZ-Interview hatte er über seine Reservistenrolle gesprochen, dabei ein gewisses Unverständnis artikuliert – und sich prompt einen Rüffel von Trainer Uwe Neuhaus eingehandelt. „Ich habe keinen Krach mit ihm, im Gegenteil“, betonte Kreuzer kurze Zeit später.

Mit ihm habe er schon das eine oder andere Gespräch geführt, erklärte Neuhaus am Mittwoch mit einem Grinsen. Derzeit dürfte es keine atmosphärischen Störungen zwischen beiden geben, der 25-Jährige stand zuletzt wieder öfter in der Startelf – bei den Siegen gegen Bochum und Regensburg. Bei der Niederlage dazwischen in Fürth fehlte er wegen einer Gelbsperre. Zufall? „Er hatte ein bisschen Glück, dass er immer dabei war, wenn die Mannschaft gewonnen hat“, sagt Neuhaus. „Und ein erfolgreiches Team reißt man ja nicht so gerne auseinander.“

Das klingt nach einer Einsatzgarantie in Bielefeld. Sein Konkurrent als Rechtsverteidiger ist Paul Seguin, der nach seiner Verpflichtung Ende August zunächst den Vorzug erhalten hatte. Der Trainer sieht „beide auf Augenhöhe. Offensiv hat Niklas die Nase vorn, defensiv Paul.“ Kreuzers Stärken sind seine Tempoläufe auf der Außenbahn, seine Flanken und seine Standards. Doch mitunter scheint es, als würden die bei der sportlichen Führung von Dynamo nicht so geschätzt und anerkannt.

In den vergangenen Jahren bekam häufig Fabian Müller den Vorzug, der den Offensivaufgaben eines Außenverteidigers eher unterdurchschnittlich gewachsen ist. Mitunter sind aber auch andere, defensivere Qualitäten gefordert. „Der Trainer macht die Aufstellung oft vom Gegner abhängig“, erklärt Kreuzer. Gut möglich also, dass er mal wieder auf die Bank muss.

Ein weiterer Aushilfsjob im rechten Mittelfeld ist dagegen nach den Ausflügen in der Hinrunde unwahrscheinlich geworden. Es ist ohnehin nicht seine Lieblingsposition, weil er dort seine Schnelligkeit weniger ausspielen kann. Zudem herrscht auf dieser Stelle gerade personeller Überhang. Sascha Horvath hat in den vergangenen Wochen größtenteils überzeugt, zudem könnte da Erich Berko auflaufen, wenn er auf der linken Seite Haris Duljevic weichen muss, der seine Sperre wegen Schiedsrichterbeleidigung abgebrummt hat. Und auch Neuzugang Moussa Koné wäre mit seiner Schnelligkeit eine Alternative.

Zuletzt wurde der Senegalese als Mittelstürmer eingewechselt, was gegen Regensburg zu einer deutlichen Belebung nach der Halbzeitpause führte. Prinzipiell sei Koné auch ein Kandidat für die Startelf, meint der Trainer. Mit seinem Ex-Verein FC Zürich hat er die komplette Wintervorbereitung bestritten, dürfte konditionell also keine Probleme haben. „Aber natürlich hapert es noch bei der Abstimmung“, so Neuhaus. Die Eingewöhnungsphase auf das neue System und die neuen Mitspieler ist noch nicht abgeschlossen.

Womöglich bekommt Koné trotzdem seine Chance in der Anfangself. Dynamo mangelte es auswärts an der Durchschlagskraft. Alle drei Partien in fremden Stadien verloren die Dresdner nach der Winterpause und erzielten dabei kein einziges Tor.

Kreuzer könnte sich auch mal wieder als Schütze auszeichnen. Seinen bisher einzigen Treffer in dieser Saison erzielte er auswärts, in Heidenheim. Es würde jedenfalls wunderbar zu seinen Festtagen passen und wäre gut für die Partystimmung.

