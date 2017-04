Die Party kann geplant werden Der HC Elbflorenz baut seinen Vorsprung in der 3. Liga aus. Daheim wollen die Dresdner den Zweitliga-Aufstieg feiern.

Dresdens Rückraumspieler Nils Kretschmer agierte phasenweise auch als Kreisspieler. © Ronald Bonß

So viel Zeit und sportliche Fairness müssen sein. Christian Pöhler lehnt noch immer alle voreiligen Glückwünsche zum Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga kategorisch ab. Dabei steht seine Mannschaft vom HC Elbflorenz zwei Spieltage vor Saisonschluss ganz nah vor dem großen Ziel.

Am 28. Spieltag entledigte sich der Tabellenführer der 3. Bundesliga Ost letztlich souverän seiner Pflichtaufgabe gegen den TV Gelnhausen. Beim 33:19 (13:11) feierten die Sachsen den 16. Punktspielsieg nacheinander. Damit verteidigte das Pöhler-Team seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Hildesheim. Der designierte Vizemeister verdarb den Dresdnern eine vorzeitige Aufstiegsfeier, da er am Sonntag beim LVB Leipzig ein 25:25 erreichte. 48 Sekunden fehlten dem HC Elbflorenz zum vorzeitigen Zweitliga-Ticket. Dann gelang Hildesheim der Ausgleich. Damit vergrößerte sich der Vorsprung der Dresdner in der Tabelle zwar auf vier Zähler, da die Sachsen aber im direkten Vergleich gegen Hildesheim um drei Tore schlechter dastehen, ist der Aufstieg des HC Elbflorenz theoretisch eben noch nicht durch.

Auszeitansprache hilft

Auch der Spitzenreiter hatte gegen den Tabellenzwölften aus Gelnhausen vor 600 Zuschauern so seine Probleme – zumindest in der ersten Hälfte. „Uns war bekannt, dass Gelnhausen in den letzten Partien meistens eine richtig gute erste Hälfte hinlegt“, sagte Christian Pöhler. Auch dagegen hatte der 36-Jährige einen Matchplan entworfen. Nur hielten sich in der ersten Viertelstunde recht wenige seiner Akteure daran. Drastisch formuliert brachte den Trainer das Fehlverhalten ziemlich auf die Palme. Schon nach neun der 60 Spielminuten nahm Pöhler eine Auszeit. Seine deftigen Worte fruchteten zunächst noch nicht. Nach 18 Minuten lag der Favorit immer noch mit 4:7 im Rückstand.

Doch mit zunehmender Spieldauer lösten die Dresdner sich von ihren Fesseln. Bis zur Halbzeit hatten sich die Gastgeber einen Zwei-Tore-Vorsprung herausgearbeitet. „Gelnhausen ist in der Vergangenheit immer sehr schlecht in die zweite Halbzeit reingekommen, das wollten wir unbedingt zur Spielentscheidung nutzen“, erklärt Pöhler die Intention seiner Pausenansprache in der Kabine. Diesmal ließ die Umsetzung nicht so lange auf sich warten. Bereits in der 40. Minute (20:14) war die Vorentscheidung gefallen. „Wir waren fokussiert, haben das Tempo angezogen. Und dann sind wir schwer aufzuhalten“, sagt Pöhler. So selbstbewusst spricht ein Trainer eines Bald-Aufsteigers. Denn vor allem Tim-Philip Jurgeleit (zehn Treffer, davon vier Siebenmeter) und Henning Quade (sechs) sorgten letztlich für den 24. Saisonsieg. Nötig wäre jetzt nur noch einer aus den beiden verbleibenden Partien. Den Big-Point im Aufstiegskampf wollen die Dresdner am kommenden Sonnabend setzen. In eigener Halle. Passenderweise gegen den LVB Leipzig. Den Spielverderber der Hildesheimer. „Ich sehe das relativ unemotional durch die Trainerbrille. Für uns hat sich wenig geändert. Die Situation sorgt bei uns für jede Menge Trainingsspannung, das kann mir nur recht sein“, sagte Pöhler.

Zudem ist der Respekt vor den Leipzigern zumindest nicht kleiner geworden. Der Tabellen-13. hat nun drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz – braucht mithin noch einen weiteren Punkt. „Leipzig hat sich den Punkt völlig verdient geholt. Dass das am kommenden Sonnabend für uns noch einmal eine schwierige Aufgabe wird, wussten wir schon vor diesem Spieltag“, sagt der Coach.

Allerdings würden nach dem 17. Sieg in Serie wohl am kommenden Sonnabend in der Energieverbund-Arena alle Dämme brechen. Und dann, versichert Pöhler, nimmt er auch Glückwünsche entgegen.

