Die Party geht weiter

Party der Extraklasse im Kulti Großhennersdorf. Wie beinahe an jedem Freitag geht es auch am ersten Freitag im neuen Jahr im Kulti Großhennersdorf rund. Unter dem Motto „Du willst es doch auch!“ erwartet euch eine Party der Extraklasse mit allem, was dazugehört. DJ Romano legt für euch auf und präsentiert euch querbeet sein Repertoire aus House, Club, Black und R’n’B. Los geht es um 22 Uhr im Kulti auf der Bernstädter Straße 1. Alle unter 18-Jährige werden gebeten, an Partyzettel und erwachsene Begleitung zu denken, um auch nach Mitternacht weiterfeiern zu können.

Nestbau im Mono Bautzen. Am Freitagabend ist auch in Bautzen etwas los. Das Mono lädt zur „Vögel(n) mit Freunden“-Party ein. Das verwirrend klingende Motto des Abends ist der Headliner der Party und wird euch mit der besten Musik versorgen. Denn Vögel(n) mit Freunden, das sind ursprünglich drei Jungs, die sich auf einer Party durch ihre Liebe zum Musikmachen kennengelernt haben. Diese Leidenschaft teilen Daniel Ledwa, Karl Kirschmayer und Florian Neubauer nunmehr seit einem Jahr und ziehen gemeinsam durch die Clubs. Einlass ist ab 22 Uhr im Mono auf der Steinstraße 15.

Blinder Passagier im Mono Bautzen. Auch für Sonnabendabend seid ihr wieder ins Mono eingeladen. Euch erwartet ein Mix aus Konzert und Party, mit Blind Passenger als Liveact. Das Wort „Show“ hat bei der Band um Nik Page immer eine zentrale Bedeutung. Ihre extrem unterhaltsame Liveperformance wird zuweilen gern mal als „Electro-Pop-Revue“ bezeichnet. Schon in den Neunzigern war Blind Passenger der erfolgreichste Pop-Export aus Brandenburg. So schaffte es das Trio beispielsweise mehrere Male in die Hörercharts von Radio Fritz. Außerdem war es schon bei etlichen Festivals am Start und begeisterten die Partycrowds mit ihren von Sci-Fi-Electro-Pop, Wave und Synth-Pop geprägten Sounds. Das haben sie auch an diesem Abend im Mono vor. Und auch im Anschluss geht die Party weiter, denn Nik Page wird sich auch zur Aftershow-Party als DJ die Ehre geben. Karten für das Event bekommt ihr im Vorverkauf bei Atrium Jeans & Shoes in Bautzen. Der Preis beträgt 12,50 Euro. Die Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass eine Stunde vorher.

Party-Dschungel im Basta Görlitz. Seid dabei, wenn in Görlitz das erste Mal Jungle auf Tekkno trifft. Das Basta lädt euch am Sonnabend ein, die ganze Nacht zu einem perfekten Mix aus der allerbesten Musik abzugehen und zu feiern. die erste Hälfte des Abends wird mit groovigem Jungle, treibendem D’n’B, zerschnickten Breaks und Soundclash-Auswüchsen gefüllt. Präsentiert wird dieses Line-Up von dem Leipziger „Akolyth“ und von Hoesonacid. Abgelöst werden die beiden von Görlitz liebstem DJ für Tekkno und Ähnlichem, Kordelium. den späteren Part des Abends übernimmt Zeitvertriber aus Dresden, der euch mit einer ordentlichen Portion Hardtekkno-Mischung beglücken wird. Einlass ist ab 21 Uhr, los geht es um 22 Uhr. Ihr bezahlt fünf Euro für die Party. Das Jugendkulturzentrum Basta ist zu finden auf der Hotherstraße 25.

Mr. Charity im Kulti Großhennersdorf. Eine unvergessliche Neujahrsparty erlebt ihr am Sonnabend, wenn das Kulti in Grohedo erneut seine Pforten für euch öffnet. Auf euch wartet der sächsische Ausnahmekünstler, -producer und -DJ Mr. Charity. Schon im Sommer 2014 wurden viele auf den aus Uhyst stammenden Schallplattenmusikanten aufmerksam. Mit seiner Single „Flows“ bekam seine Karriere einen enormen Schub. Zwei Jahre später begeisterte er mit der Single „Eine unter Millionen“, für die er sich Kitty Kat an die Seite nahm, eine Rapperin aus der R’n’B und Hip Hop Szene. Seitdem ist er mit seinen House-, Electrohouse- und Techhouse-Sounds von den Partys nicht mehr wegzudenken. In seinen 17 Jahren Bühnenerfahrung hat er gelernt, die Partycrowds ins Schwitzen zu bringen und zu begeistern. Das stellt er auch an diesem Sonnabend wieder unter Beweis. Außerdem erwarten euch die DJs Nico & Adam, DJ O2, DJ D3an und Marcel Martenez. Einlass ist ab 22 Uhr. Auch an diesem Abend sollen alle Minderjährigen an den ausgefüllten Zettel und die volljährige Begleitung denken.