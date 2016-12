Die Partei stellt Kandidat für Bundestagswahl Die Satirepartie schickt den 50-jährigen Ilja Strehle ins Rennen.

Die Satirepartei Die Partei schickt im Landkreis einen eigenen Kandidaten ins Rennen um das Direktmandat für den Bundestag. „Mit einem „fulminanten Wahlergebnis von 100 Prozent + X“ sei „ein neuer Direktkandidat in das Rennen um die besten Plätze an den Fleischtöpfen der Macht zur Bundestagswahl 2017 geschickt“ worden. Die Wahl fiel auf den 50-jährigen Ilja Strehle. „Der Kandidat ist, wie eine berühmte Mitläuferin in diesem Wettbewerb, nicht nur nicht wohnhaft in dem Wahlkreis in dem er nun gewählt werden will, sondern er sieht auch noch viel besser aus. Außerdem ist er sehr, sehr gut!“, teilte die Partei mit und bezog sich damit auf die Direktkandidatin der AfD, Frauke Petry. Um die nötigen 200 Unterstützer- und Protestunterschriften für seine Direktkandidatur zu sammeln, werde Strehle mit Kugelschreiber, Zettel, alternativlosen Argumenten und natürlich vielen Wahlversprechen im Landkreis unterwegs sein. (SZ)

