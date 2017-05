Die Parkgeheimnisse der Neustadt Autofahrer suchen im Kneipenviertel oft lange nach einer Lücke. Dabei gibt es in den großen Parkhäusern noch Platz.

Dass im Erdgeschoss der neuen Turnhalle auf der Alaunstraße ein öffentliches Parkdeck entstanden ist, war vielen unbekannt. Nun wurde es besser ausgeschildert. © Sven Ellger

In der Neustadt gibt es genügend Parkplätze – zumindest theoretisch. Denn während sich in den Straßen Fahrzeug an Fahrzeug reiht, sind die sechs Parkdecks und Tiefgaragen allenfalls locker besetzt. Das hat verschiedene Gründe.

Parkhaus Dreikönigskirche: Der Neubau stand lange leer

Die Plätze unter der neu gebauten Turnhalle des Dreiköniggymnasiums hatten einen schweren Start. Lange wurde das 2 Millionen Euro teure Parkhaus von den Autofahrern links liegen gelassen. Ein Grund dafür war wohl auch die fehlende Beschilderung. Inzwischen hat die Stesad, die das Areal betreibt, aber nachgerüstet. Am Eingang zeigt grüne Leuchtschrift, dass Plätze frei sind, darunter prangt ein großes P.

Von den 42 Stellflächen sind im Durchschnitt 23 belegt. 34 Anwohner haben einen Dauerparkvertrag abgeschlossen. Besonders am Wochenende nutzen Autofahrer das Angebot. Die Stesad geht davon aus, dass inzwischen auch die Mund-zu-Mund-Propaganda im Viertel ihre Wirkung zeigt.

Parkhaus Alaunstraße: Dorthin finden nur Insider

Wenn man den Konsum auf der Alaunstraße betritt, sieht man rechts den Aufgang von der Tiefgarage. Doch wo befindet sich die Einfahrt zum Parkhaus? Die ist nur über die Katharinenstraße zu erreichen. Wer den Weg gefunden hat, wird mit zwei Stunden kostenlosem Parken belohnt. Eine Schranke gibt es nicht. Das hat schon einmal zu einem richtigen Ansturm geführt und Dauerparker angelockt. Damit immer genug Platz für die Kunden bleibt, lassen die Konsum-Mitarbeiter die Autos jetzt kontrollieren. Wer die Parkscheibe vergisst oder die Zeit überzieht, wird abgeschleppt.

Parkhaus Kamenzer Straße: Darum gab es lange Streit

Über der Einfahrt zur Tiefgarage neben dem Netto prangt zwar ein Parkhaus-Schild – beim Abbiegen dürften ortsfremde Autofahrer aber stutzig werden. Zwei geschlossene Rolltore vermitteln den Eindruck, die Zufahrt sei geschlossen. Doch unter dem Haus Kamenzer Straße 24-28 kann geparkt werden. Der Bau des Gebäudes mit Supermarkt und Kita vor zehn Jahren war in der Stadt heftig umstritten. Mittlerweile ist es ruhig geworden um die Tiefgarage. Die angefangene Stunde kostet dort einen Euro, wer auf der Straße parkt, zahlt nur 50 Cent. Wohl auch deshalb nehmen die Neustädter auf der Suche nach einer Parklücke lieber eine Extra-Runde durchs Viertel in Kauf.

Parkhaus Bautzner Straße: Am Rewe-Markt parken auch Anwohner

Wer seine Einkäufe vom Rewe-Markt auf der Bautzner Straße nicht in der Straßenbahn nach Hause transportieren will, stellt sein Auto im Parkhaus ab. Dort gibt es 180 Stellplätze. Die sind aber fast nie belegt. „Es könnte mehr sein“, sagt Ingo Hoppe, Geschäftsführer der OPG Center-Parking GmbH, die die Stellflächen betreibt. Um Betriebskosten zu sparen, ist das obere Deck gesperrt und wird nur zu Neustadt-Festen oder an besonderen Tagen geöffnet. 78 Anwohner haben eine Dauerparkkarte.

Parkhaus Albertplatz: Viel Platz für Einkäufer und Museumsbesucher

In der Tiefgarage im Simmel-Hochhaus haben 350 Autos Platz. „Die Parkplätze werden von unseren Kunden sehr gut angenommen“, sagt Centermanagerin Theresa Lindner. Auch die Besucher des DDR-Museums nutzen das Angebot. Das ist momentan noch kostenfrei. „Mittelfristig wird die Tiefgarage wieder kostenpflichtig. Jedoch haben unsere Kunden die Möglichkeit, drei Stunden kostenfrei zu parken“, so Lindner.

Parkhaus Metzer Straße: Dort geht alles automatisch

Wer sein Auto im Parkhaus an der Neustädter Markthalle abstellen will, braucht viel Vertrauen in die Technik. Denn dort parkt man nicht selbst ein. Stattdessen wird der Wagen in eine Art Lift gefahren und von dort vollautomatisch zu einem der 150 Stellplätze transportiert. Das Parkhaus wird von der Vonovia bewirtschaftet, 94 Plätze sind für Anwohner reserviert.

Seit der Eröffnung 2004 kam es immer wieder zu technischen Störungen. Zudem kann man nicht mal eben zum Auto zurück wenn man etwas vergessen hat. „Das Parkhaus wird von unseren Kunden kaum genutzt“, sagt Sören Goldemann, Geschäftsführer der Markthalle. Die parken lieber draußen oder kommen zu Fuß.

zur Startseite