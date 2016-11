Die Palfinger-Crew zeigt, was sie kann Der Hubbühnen-Hersteller aus Löbau hatte zum Familienfest eingeladen. Es gab exklusive Einblicke.

Mitarbeiter zeigen auf dem Palfinger Firmengelände, dass sie ein Herz für ihre Mitarbeiter und deren Angehörige haben. Das war das Motto des Familientags, der jetzt bei dem Unternehmen stattgefunden hat.

Die Gäste konnten Einblicke in die Produktion erhalten, ...

sich von einer Hubbühne in große Höhen tragen lassen ...

– und gemeinsam feiern.

Spannende Einblicke in die Produktion von Hubbühnen bei der Firma Palfinger Platforms konnten Angehörige von Mitarbeitern jetzt erleben. Das Unternehmen hatte im Anschluss an eine Hausmesse zu einem Familienfest eingeladen. Das präsentierte sich als eine Art Oktoberfest mit zünftiger Musik im Festzelt, ermöglichte über Werksführungen oder Mitfahrten auf den ausgestellten Hubbühnen unterschiedlicher Größe aber auch, einen Eindruck von dem zu bekommen, was sich tagtäglich auf dem Firmengelände abspielt.

Und das ist eine ganze Menge, wie bei den Werksführungen deutlich wurde, die unter anderem vom Produktionsleiter durchgeführt wurden. So findet sich in Löbau ein hochmodernes Logistikzentrum von Palfinger, das auch die beiden anderen Standorte in Seifhennersdorf und Krefeld mit Waren versorgt. Hoch automatisiert läuft dort alles ein und aus, was für das Herstellen der Hubbühnen gebraucht wird. In Löbau entstehen die Hubbühnen bis zu einer Höhe von 48 Metern, die ganzen großen werden in Krefeld gebaut, wo auch der Hauptsitz der Firma ist, die wiederum Teil der Palfinger AG ist, die in mehreren Ländern Europas vertreten ist.

Entlang des Weges der Ware auf dem Firmenstandort führte der Rundgang dann Richtung Lackiererei, in der die benötigten Teile nicht nur ihre Farbe bekommen, sondern auch intensiv vor Rost geschützt werden. Diese Arbeit übernehmen Mitarbeiter, weil sie einer der zentralen Bausteine in der Herstellung der Hubbühnen ist. In Handarbeit werden die Bauteile also aufs Lackieren vorbereitet und genau geprüft, dass keine Verunreinigungen mehr beispielsweise auf den einzelnen Komponenten eines Auslegers für eine Bühne zu finden sind. Erst erhalten sie in komplexen Verfahren ihre jeweilige Farbe. Die wird sehr genau bestimmt, weil die Ansicht der Teile unter anderem exakt mit der des Fahrerhauses der entsprechenden Laster übereinstimmen muss. Denn Palfinger ist auf die Hubbühnen-Aufbauten spezialisiert. Die Fahrzeuge stellen die Kunden selbst oder werden von Palfinger angekauft, um sie dann entsprechend auszurüsten.

Die Abnehmer sind vor allem Kommunen und Firmen, die sich landauf, landab ums Verschneiden von Bäumen kümmern – und entsprechend hoch hinaus müssen. Auch Vermieter entsprechender Fahrzeuge kaufen bei Palfinger. Der Hauptmarkt ist Deutschland, Hubbühnen aus Löbau gehen aktuell aber auch in die Türkei oder wurden schon nach Australien geliefert.

Derzeit arbeiten gut 230 Mitarbeiter in Löbau. Damit hat der hiesige Standort verglichen mit Seifhennersdorf und Krefeld die weitaus meisten Mitarbeiter. Seit vorigem Jahr ist bekannt, dass sich das Unternehmen erweitern will. Dazu hatte es zunächst aber schwierige Verhandlungen gegeben.

Der Familientag nun sei ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern gewesen, sagt Palfinger-Sprecherin Stefanie Wendler. Die Angestellten sollten so die Möglichkeit erhalten, ihren Liebsten ihren Arbeitsplatz zu zeigen und ihren Stolz darüber zum Ausdruck zu bringen, was in Löbau hergestellt wird.

