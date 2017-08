Die Paare der Woche Die SZ zeigt Fotos von frisch Vermählten aus der Region Löbau-Zittau in ihrer Hochzeitsserie. Wer sich getraut hat:

Heiraten ist für viele Menschen der Höhepunkt im Leben. © dpa

Löbau/Zittau. Verliebt, verlobt, verheiratet. Sechs Paare sind den in Sonnabend-Ausgaben der Zittauer und Löbauer SZ und hier zu sehen, die sich getraut haben. Sie alle stammen aus der südlichen Oberlausitz oder gaben sich zumindest dort das Ja-Wort.

Wer ebenfalls sein Hochzeitsfoto in der Zeitung im Internet präsentieren möchte, kann dies über verschiedene Wege tun. Eine E-Mail reicht, mit einem Foto und einigen Angaben dazu. Wie heißt das Paar? Wann und wo hat es geheiratet? Wo ist die Hochzeitsfeier gewesen? In welchem Ort wohnen die frisch Vermählten? Und von wem stammt das Bild? Die Veröffentlichung der Hochzeitsfotos ist kostenlos. An der Aktion können auch Fotostudios und Profi-Fotografen teilnehmen. (szo)

Hochzeitsfotos gehen an sz.loebau(at)ddv-mediengruppe.de oder per Post an SZ Löbau, Neumarkt 8, 02708 Löbau.

zur Startseite