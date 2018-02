„Die paar Meter kann man laufen“ Um die Parkplätze auf der Bahnhofstraße wird heiß diskutiert. Doch viele Kunden haben eine andere Meinung als die Stadt und die Händler.

In vielen Städten ist es ganz normal, dass man seine Tüten ein Stück bis zum Auto tragen muss. Weil es Parkplätze nur am Rand von Fußgängerzonen gibt. Die Bahnhofstraße in Radebeul hingegen ist so gut wie immer zugeparkt. © Arvid Müller

Radebeul. Die Frau wirft schon einen Blick ins Schaufenster des Schuhgeschäftes, während ihr Mann noch die Parkuhr einstellt und hinter die Windschutzscheibe klemmt. Zwei Stunden dürfen sie ihr Auto am Anger in Altkötzschenbroda stehenlassen. Die beiden wollen über die Bahnhofstraße bummeln. Weil die Parkplätze so knapp sind, fahren sie immer gleich durch zum Anger. Oder, wenn da auch alles voll ist, bis runter auf den großen Stellplatz an der Festwiese. „Das macht uns gar nichts aus“, sagen die Kaditzer. Ein paar Meter zu laufen, sei sogar ganz angenehm, erklären die Senioren. Eine Meinung, die man auf der Bahnhofstraße von vielen Passanten zu hören bekommt. Mehr Parkplätze? Finden die meisten überflüssig.

So sieht es auch eine junge Frau, die nur schnell ein paar kleine Erledigungen machen will. „Es ist zwar nicht so leicht, direkt auf der Straße einen Parkplatz zu kriegen, aber es gibt ja den großen Platz unten an der Elbe“, sagt sie. Von dort sind es bis zur Mitte der Bahnhofstraße rund 350 Meter zu laufen, bei normalem Tempo braucht man nur zwei Minuten. Noch näher sind die Parkplätze an der Güterhofstraße hinterm Bahnhofsgebäude. Dort eine Lücke zu finden, ist allerdings Glückssache. Deshalb sollte das Parkhaus gegenüber wieder aufmachen, sagt eine andere Radebeulerin.

Bei einer kleinen, nicht repräsentativen Umfrage auf der Einkaufsstraße am Montag herrscht unter den Befragten Einigkeit. „Die paar Meter kann man doch laufen“, sagen alle. „Ich parke immer irgendwo in einer Nebenstraße. Das ist okay“, sagt eine 29-Jährige. Doch die meisten Händler sehen das anders. Sie hätten gern, dass die Kunden ihre Autos direkt vor den Geschäften abstellen können. In der Hoffnung, dass so mehr Leute zum Einkaufen kommen. Deshalb haben sich die Ladeninhaber an die Stadt gewandt. Sie wollen, dass die Bahnhofstraße wieder attraktiver wird. Nahes Parken als Service könnte dazu beitragen, glauben sie. Nächstes Jahr soll die Straße saniert werden. Noch ist nicht entschieden, ob tatsächlich mehr Parkplätze kommen werden.

Viele Radebeuler sind der Meinung, dass nicht die Parkplätze das eigentliche Problem sind. In einem Leserbrief an die SZ schreibt zum Beispiel Petra Schulze, sie glaube nicht, dass Eisenwaren Lindner wegen zu weniger Parkplätze zumachen musste. Auch Jakob Reichstein hatte schon vor ein paar Wochen in einem Leserbrief angemerkt: „Selbst wenn sie auf der Bahnhofstraße 200 Parkplätze mehr schaffen, wird das viele Einzelhändler perspektivisch nicht retten. Diese Straße hat nur eine Chance, wenn sie eine hohe Aufenthaltsqualität vorweist, mit Cafés, Sitzgelegenheiten und eben Bäumen.“

In anderen Städten stellt sich die Frage wie in Radebeul meist gar nicht. Denn oft gibt es in der Innenstadt eine Fußgängerzone mit Geschäften, wo keine Autos fahren dürfen. Diese Variante stand für die Bahnhofstraße auch zur Diskussion. Doch bei einer Befragung der Stadt stimmten nur 23 Prozent dafür. Am Donnerstag um 18.30 Uhr will die Verwaltung erneut mit den Bürgern darüber ins Gespräch kommen, im Bürgertreff, Bahnhofstraße 8.

