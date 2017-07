Die Ostkunst bleibt Lenindenkmal, Krankenhaus-Skulptur oder die Abschiedsstele der Sowjetarmee gibt Großenhain nicht wieder her.

zurück Bild 1 von 3 weiter Wieder aufgestellt: das Lenindenkmal am Flugplatz. © Brühl Wieder aufgestellt: das Lenindenkmal am Flugplatz.

Noch da: der nackte Mann an der Rehaklinik.

Gesichert: das Abschiedsdenkmal der Flieger.

Die Großenhainer würden sich manches Denkmal von früher gern zurückwünschen: so das Husaren-Reiterstandbild von der Poststraße oder das Fliegerdenkmal, das zuletzt an der Berliner Straße im Grünen stand. Doch beide Wünsche bleiben auf absehbare Zeit unerfüllt.

Umso mehr steht die Stadt hinter den Denkmälern, die sie noch hat – auch wenn sie anderswo als „Ostmoderne“ für überholt gehalten werden – zum Beispiel in Freiberg, wo man sich für ein Ernst-Thälmann-Denkmal schämt. Die Wiederaufstellung der verschollen geglaubten Lenin-Skulptur wurde von den Großenhainer Einwohnern gelobt. Auch der Denkmalschutz war einverstanden, weil die inhaltliche Verbindung zum Flugplatz gegeben ist, wie Marcel Reichel von der Flugplatzausstellung erklärt. Nun hat das 4,80 Meter hohe Denkmal, das der Stadt gehört, einen dauerhaften Platz an den Granitbunkern der Flugplatzausstellung erhalten. „Da hängen sechs Kubikmeter Beton dran, das schleppt so schnell keiner mehr weg“, scherzt Marcel Reichel. Demnächst wird er damit beginnen, das Betondenkmal, das viele Jahre am Alberttreff versteckt worden war, auszubessern. „Es fehlt eine Ecke und Gesichter sind abgeschlagen“, so der Militärgeschichtler. Noch zur Wendezeit war Lenin mit Teer beschmiert worden. Das Monument soll gereinigt und mit einer Schutzschicht versehen werden, damit sich nicht wieder Moos ansetzt. „Da arbeite ich mit der Firma Witschel zusammen“, so Reichel, der selbst als Steinmetz arbeitete.

Frische Farbe und Schutzlack

Vorher bringt der Großenhainer aber noch die Abschieds-Stele auf Vordermann, die die sowjetischen Streitkräfte vor ihrem Abzug im August 1993 aufgestellt hatten. Dieses Denkmal hatte schon vorher seinen Platz auf dem Areal der Flugplatzausstellung gefunden. Doch nun will Marcel Reichel noch einmal den Roter-Stern-Fuß neu malern lassen, der derzeit abgeplatzte Farbe hat. Hier kooperiert er auch mit einer Tauschaer Firma. „Das Denkmal wird außerdem abgeschliffen und mit Zweikomponentenfarbe mit Schutzlack gegen die Witterung versehen“, so der 38-Jährige. Damit will der Großenhainer vielleicht schon am Wochenende beginnen. Den Vorplatz der historischen Flugplatz-Bunkeranlage mit den beiden Denkmälern will Betreiber Reichel letztlich noch neu und ansehnlich gestalten. Dabei hilft ihm der Großenhainer Stadt- und Landbau Sauer. „Der Platz soll mit Gehwegplatten aus Waschkies ausgelegt werden – ähnlich wie die frühere Gestaltung am Radeburger Platz rund um das Lenindenkmal“, sagt Marcel Reichel. Er ist auch dabei, die Geschichte rund um das Lenindenkmal noch genau aufzuschreiben. Dafür sucht er noch Hinweise zum Dresdner Bildhauer Hans Peschel, der die Betonkunst schuf, und wie dessen Gipsformen von Dresden nach Großenhain kamen. Hinweise erbittet er an die E-Mail-Adresse granit1@freenet.de

Weniger aufregend als die Wiederentdeckung des Lenindenkmals war die Umsetzung der Bronzefigur vom alten Krankenhaus. Die als „nackter Mann“ in Großenhain bekannte Standfigur war zwar zur Eröffnung der neuen Elbland-Rehaklinik 2013 anstelle des abgerissenen Krankenhauses noch nicht wieder aufgestellt. Gerüchte gingen damals um, diese Figur und ein steinerner Pelikan seien eingeschmolzen worden. Doch kurz Zeit später stand zumindest der Bronzemann vor dem neuen Facharztzentrum neben der Reha. Der Pelikan ist allerdings noch eingelagert.

Fassadenbild hinter der Dämmung

VVN-Denkmal vor der Berufsschule, Geschwister-Scholl-Denkmal an der Beethovenallee oder der russische Ehrenhain am Friedhof – noch einige sozialistische Erinnerungen haben im Stadtbild überlebt. Übrigens auch die Lessingbüste am Lessingplatz, die 1959 aufgestellt wurde. Hinter einer Dämmfassade ist allerdings vor zehn Jahren das markante sozialistische Wandbild am ehemaligen Institut für Lehrerbildung – heute BTZ – verschwunden.

zur Startseite