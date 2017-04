Die Osterstadt lädt ein Über die Feiertage wird Bautzen wieder zur Touristenhochburg. Das Programm ist vielfältig und hält Neues bereit.

Zum Eierschieben auf dem Protschenberg lädt Eierjokel Heiko Harig für den Ostersonntag ein © Archivfoto: Carmen Schumann

Die Spreestasdt fühlt sich gut gerüstet für den Touristenansturm zu Ostern. Bereits jetzt sind Hotels und Pensionen nahezu ausgebucht. Den Besuchern der Stadt soll ein vielfältiges Programm geboten werden. Es gibt viele Initiativen, die darauf abzielen, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen können. Dabei wurden auch die Erfahrungen aus den Vorjahren berücksichtigt. Wie Dietmar Stange, der Vorsitzende des Tourismusvereins sagt, sollen auch dieses Jahr wieder die Touristen befragt werden, um sich Anregungen zu holen, was man noch besser machen kann.

Mehr Schmuck

Bereits am Dienstag um 13 Uhr werden die liebevoll geschmückten Osterbrunnen auf dem Fleischmarkt und auf dem Hauptmarkt eingeweiht. Schüler der Sorbischen Grundschule gestalten dazu ein kleines Programm. Im Vorfeld waren alle Händler und Gastronomen aufgefordert, ihre Geschäfte österlich zu gestalten. Dank einer Übereinkunft zwischen dem Innenstadtverein und dem Ordnungsamt, das keine Gebühren für Dekorationen im Außenbereich erhoben wird, ist der Kreativität der Händler keine Grenzen gesetzt.

Mehr Händler als im Vorjahr nutzen die Möglichkeit, Schaufensterpuppen in sorbischer Tracht in ihren Läden aufzustellen. Die Trachten werden vom SNE zur Verfügung gestellt. Erstmals werden in diesem Jahr die Schaufenster mit Texten des aus Kirschau stammenden Lyrikers Sebastian Locke beschriftet sein. Die Straßen der Innenstadt werden am Karsonnabend mit 4 000 Stiefmütterchen gesäumt sein, statt mit nur 2 000 wie im Vorjahr. Touristen können sich gern ein Töpfchen mitnehmen. Es wird jedoch darum gebeten, dass die Bautzener die Pflanzen nicht wieder in Massen einpacken. Die Blumentöpfe sollen nämlich am Sonntag als zusätzliche Zierde der Geschäfte dienen.

Mehr Informationen

Als Service für die Gäste wurde eine Osterbroschüre in einer Auflage von 5 000 Stück gedruckt, die alles Wissenswerte enthält. Ins Netz gestellt wurde ein Stadtplan mit allen Sehenswürdigkeiten, aber auch Angaben zu Parkplätzen und Straßensperrungen, öffentlichen Toiletten und Infopunkten. Von dieser neuen Möglichkeit, sich zu informieren, wird bereits rege Gebrauch gemacht. Erstmals einbezogen ist auch die Sorbische Kulturinformation am Postplatz, zu der eine Spur aus Fußabdrücken gelegt wird. Als ehemaliger Osterreiter wird Bernhard Ziesch dort die Besucher zu diesem christlichen Brauch informieren. Neu ist auch, dass am Karsonnabend-Vormittag vier sorbische Gymnasiastinnen in vier verschiedenen Trachten auf den Straßen unterwegs sein werden, die über die Bedeutung dieser Trachten aufklären wollen.

Mehr Angebote

Unbestrittener Höhepunkt des Osterfestes ist die Osterreiterprozession am Ostersonntag. Die Reiter werden um 10.45 Uhr an der Liebfrauenkirche ausgesendet und gegen 16.30 Uhr am Fleischmarkt zurück erwartet. Nach dem Auszug der Osterreiter beginnt um 11.30 Uhr das Eierschieben auf dem Protschenberg, das von einem bunten Programm des Puppentheaters und des Sorbischen Nationalensembles umrahmt wird. Bereits am Karsonnabend findet um 18 Uhr auf dem Protschenberg das traditionelle Osterblasen statt.

Der inzwischen gut etablierte Ostermarkt am Sonnabend auf dem Hauptmarkt erfährt in diesem Jahr eine Erweiterung. Auf dem Kornmarkt wird ein Verweilpunkt eingerichtet, wo es Speisen und Getränke gibt und ab 15 Uhr Straßenmusik gespielt wird. Neu sind auch die „Osternester“, die auch am Sonntag öffnen. Kleine Läden bieten Souvenirs, Handwerkskunst und regionale Köstlichkeiten an.

zur Startseite