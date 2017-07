Die One-Man-Show aus Wien Die Farbe wechselt von Schwarz auf Türkis und aus „Partei“ wird „Bewegung“. Sebastian Kurz krempelt die ÖVP für die Wahl im Oktober um.

Die weißen und türkisfarbenen Lkw-Container auf der Bühne sind unübersehbare Symbole. Es geht um Aufbruch und Umbau, signalisieren sie den 1 200 Delegierten und Gästen im Design Center in Linz. Die Österreichische Volkspartei (ÖVP), Schwesterpartei der deutschen CDU, hat am Samstag eine neue Ära eingeleitet: Der mit großer Mehrheit gewählte neue Vorsitzende Sebastian Kurz krempelt die angestaubte Partei und ihre Organisation um, macht sie zur für Nicht-Mitglieder offenen Bewegung und will als nächster Regierungschef die Alpenrepublik wieder „zurück an die Spitze“ führen. Der 30 Jahre alte Außenminister hat gute Chancen, die Nationalratswahl im Oktober zu gewinnen.

Dann wird er - bisher beispiellos auf Bundesebene - mit einer eigenen „Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei“ antreten. Nach Angaben seines Teams hat diese Bewegung inzwischen rund 60 000 Unterstützer.

Sein Macher-Image, das ihn trotz seines noch jungen Alters umweht, lässt diese parteiferne Variante geboten erscheinen. Die ÖVP hatte vor wenigen Wochen in Umfragen nur etwas mehr als 20 Prozent. Allein die Bereitschaft des Außenministers, das Ruder in die Hand zu nehmen, hat die Partei auf 34 Prozent und damit in die Pole-Position katapultiert. Mit dem Wahlergebnis von 98,7 Prozent - dem zweitbesten in der jüngeren Parteigeschichte - hat Kurz in Linz den erwarteten Rückenwind für seinen Solo-Trip als Veränderer von Land und Partei bekommen.

Ähnlich wie Kanzler Christian Kern (SPÖ) vor wenigen Monaten im nahen Wels hielt Kurz eine „Ruck-Rede“ - ganz nach dem Motto: So wie es ist, so kann es nicht weitergehen. „Wir sind ein Stück weit Weltmeister im Weiterwursteln geworden“, beklagt er. „Wir wollen vor allem eines: nämlich einen Staat, der wieder weniger Regeln vorgibt. Aber die, die es gibt, müssen auch eingehalten werden“, fordert er. „Ich versuche, das zu machen, was ich für richtig erachte, das war damals so, das ist heute so, und ich werde das nicht ändern“, verspricht er. Orientierung, Klartext, Bürgernähe - dafür wird Kurz in Österreich von vielen bejubelt.

Bei seinem Auftritt umriss Kurz auch seine sozial- und wirtschaftspolitischen Pläne, aber ohne allzu konkret zu werden. Unmissverständlich seine Botschaft: Leistung muss sich im Hochsteuer- und Abgabenland Österreich wieder lohnen. Sein Leib-und-Magen-Thema Migration spielte wohl bewusst keine herausragende Rolle, auch wenn seine Forderung zur Schließung der Mittelmeer-Route erneut nicht fehlte. Angesichts der praktischen und juristischen Hürden einer solchen Maßnahme hatte er sich dafür jüngst von Kanzler Kern die Bemerkung „populistischer Vollholler“ (totaler populistischer Blödsinn) abgeholt.

Rund sechs Wochen nach dem Scheitern der rot-schwarzen Koalition und dem Entschluss zu einer vorgezogenen Wahl hat der Wahlkampf mit dem Parteitag Fahrt aufgenommen. Und Kurz setzte - ganz ungewohnt für sein bisheriges Auftreten - auch auf die Familien-Karte: Er ließ sich von Freundin Susanne (31) und seinen Eltern zum Parteitag unter dem Motto „Zeit für Neues“ begleiten.

Kanzler Kern hatte in dieser Hinsicht schon vorgelegt. Auf Facebook ließ er in einem Video recht rührselig seinen Werdegang aus einfachen Verhältnissen inszenieren („Es gab viel Liebe, aber wenig Geld“) und gewährte einem Magazin ein Doppel-Interview mit ihm und seiner Frau.

Das Duell Kurz gegen Kern setzt der FPÖ und ihrem Chef Heinz-Christian Strache schwer zu. Die Rechtspopulisten sind in Umfragen abgestürzt. Aber da SPÖ und ÖVP eine Neuauflage ihres Bündnisses praktisch ausschließen, winkt der FPÖ zumindest die Rolle als Koalitionspartner.

