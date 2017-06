Die Olsenbande trinkt Radeberger Beim Bautzener Theatersommer gibt’s für das Gauner-Trio Kühles aus Radeberg. Für die SZ-Leser spendiert die Brauerei Freikarten.

Das mächtig gewaltige Pläneschmieden funktioniert natürlich am besten bei einem Schluck Pilsner. Beim Theatersommer in Bautzen trinkt die Olsenbande Radeberger. © Uwe Soeder

Die Macher des Bautzener Theatersommers konnten natürlich nicht anders: Nach dem riesigen Erfolg mit der Olsenbande im vergangenen Jahr, ist das diebische Trio um Banden-Chef Egon Olsen auch in diesem Sommer wieder auf der Bautzener Ortenburg zum Open-Air-Theater-Vergnügen aktiv. Und natürlich hat Egon wieder einen seiner legendären Pläne. Was allerdings nicht ohne einen kühlen Schluck Pilsner geht – auch das kennt man ja aus den legendären dänischen Kino-Filmen. Am Wohnzimmertisch erklärt sich so ein genialer Plan ja auch tatsächlich viel einfacher, wenn es dazu eine kühle Erfrischung aus der Flasche gibt. Wobei die drei Ganoven – Egon, Benny und Kjeld – in Bautzen längst auf den Geschmack eines frischen Pilsners aus Radeberg gekommen sind … Und so „köpfen“ die Drei dann auf der Bühne eben das eine oder andere Getränk aus der Bierstadt. Und damit nicht genug! Ohne schon zu viel vorab zu verraten: Bei der Suche nach einem „mächtig gewaltigen“ Schatz gibt es für die Olsenbande eine sehr überraschende Begegnung mit der Radeberger Exportbierbrauerei. Theatersommer-Intendant Lutz Hillmann hat sich jedenfalls eine Menge in Sachen Radeberger Pilsner einfallen lassen …

Seit 2015 ist Radeberger Pilsner einer der Hauptsponsoren des Bautzener Theatersommers – und seither gibt es für die Zuschauer immer wieder Augenzwinkerndes in Sachen Radeberger zu erleben. Beim Musical „My fair Lady“ im Sommer vor zwei Jahren zum Beispiel übte Blumenverkäuferin Elisa ihren legendären Satz „Es grünt, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen …“ vor einer Radeberger Bierstube.

Die Tickets für die begeistert aufgenommenen Aufführungen, die noch bis 16. Juli im Hof der Ortenburg laufen, sind jedenfalls mächtig gewaltig gefragt. Und für die Aufführung am 12. Juli spendiert die Radeberger Brauerei den SZ-Lesern 5x2 Freikarten. Wer also Lust auf einen Ausflug nach Bautzen und eine Begegnung mit der Olsenbande hat, sollte einfach bis zum 3. Juli eine Mail an die Radeberger Brauerei schicken. Viel Glück – und vor allem mächtig gewaltigen Spaß!

5x2 Tickets für die Aufführung am 12. Juli – einfach eine Mail mit dem Stichwort Theatersommer-SZ an: info@radeberger.de

zur Startseite