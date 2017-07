„Die Olsenbande ist eine Goldader“ Wieder sorgt das Gaunertrio für einen Rekord beim Bautzener Theatersommer. Der Intendant verrät, wie es weitergeht.

Das Erfolgstrio hat wieder zugeschlagen: Olaf Hais, Rainer Gruß und István Kobjela (v.l.) standen auch in diesem Jahr als Egon, Kjeld und Benny auf der Freilichtbühne der Bautzener Ortenburg. Mehr als 40 000 Zuschauer sahen das Stück „Die Olsenbande wandert aus".

Intendant Lutz Hillmann führte beim Theatersommer auf der Ortenburg Regie.

Egon, Kjeld und Benny haben es geschafft. Der Plan ist aufgegangen, der Coup gelungen. Zum zweiten Mal in Folge stellt die Olsenbande einen neuen Rekord auf. Genau 40 154 Zuschauer sahen die 34 Vorstellungen. Lutz Hillmann, Intendant des Bautzener Theaters, kann es noch gar nicht richtig glauben. Erschöpft wirkt er, aber auch unheimlich glücklich.

Herr Hillmann, vor einem Jahr feierten Sie die erfolgreichste Produktion seit 21 Jahren. Jetzt stellen Sie wieder einen Rekord auf. Mächtig gewaltig, oder?

Der neue Rekord hängt damit zusammen, dass es in diesem Jahr im Hof der Ortenburg mehr Plätze gab. Wir mussten voriges Jahr sehr viele Leute nach Hause schicken. Deshalb haben wir die Zuschauertraverse um 180 Plätze vergrößert. Damit haben wir jetzt die Höchstgrenze erreicht.

Aber nur weil es mehr Plätze gibt, kommen nicht automatisch mehr Leute.

Dass wieder alle Vorstellungen ausverkauft waren, ist schon ein Phänomen. Darüber freuen wir uns natürlich. Klar.

Sie haben mal gesagt, dass die Leute so auf die Olsenbande abfahren, liegt an der Nostalgie.

Wo das Phänomen herkommt, sollte man wirklich mal soziologisch untersuchen. Dass es allein an der Nostalgie liegt, kann nicht stimmen. Es kommen viele Zuschauer, die jünger als 25 Jahre sind. Die können das nicht aus nostalgischen Gesichtspunkten heraus betrachten, sondern müssen es von ihren Eltern oder Großeltern erzählt bekommen haben – und es dann selber auch noch gut finden. Genau das ist ja unser Ziel, dass das Sommertheater generationsübergreifend ist.

Und dafür ist die Olsenbande perfekt?

Offensichtlich. Es kommen ganz kleine Kinder zu uns und es sind auch ganz alte Leute beim Theatersommer dabei. Drei, vier Generationen treffen sich bei uns.

Aber wenn es nicht die Nostalgie allein ist, woran liegt es noch?

Es spielt eine Rolle, dass unsere Zuschauer die Olsenbande unheimlich sympathisch finden. Wir zeigen in dem Stück Leute, die bodenständig sind. Einfache Leute. Das Publikum fühlt sich mitgenommen. Viele haben einen Plan im Leben, der nicht aufgeht und trotzdem rappeln sie sich wieder hoch. Genau wie bei der Olsenbande. Das sind ja im Prinzip alles Stehaufmännchen. Und es gibt noch einen Grund, warum die Olsenbande gerade hier gut funktioniert.

Und zwar?

Es ist das Gefühl, ein Ost-Thema entdeckt zu haben. Ein Thema, bei dem das Publikum sagen kann: Das ist unsere Sache. Das ist unsere Olsenbande. Ich finde das nicht unbedingt positiv, aber dieses Gefühl spielt eine Rolle. Und es sind ja auch echt gute Stoffe. Da ist Slapstick drin, das ist zum Teil gesellschaftskritisch.

Es ist aber nicht nur der Stoff. Viele Theater haben es mit der Olsenbande versucht und hatten mal mehr, mal weniger Erfolg. Was ist Ihr Geheimnis?

Immer dort, wo es nicht gelungen ist, wollte man etwas ganz Eigenes daraus machen und hat nicht dem nachgespürt, was im Original drin ist. Dabei ist die Nachempfindung einer solch mächtigen Vorlage schon eine künstlerische Herausforderung. Es ist nicht weniger anspruchsvoll. Man muss schon sehr lange arbeiten, um das aus sich herauszuholen, was die Figur am Ende ausmacht. Ich glaube, das ist das Rezept.

Sie haben angekündigt, auch nächstes Jahr die Olsenbande auf die Bühne zu bringen. Heißt der Theatersommer bald Bautzener Olsenbanden-Sommer?

Tatsächlich ist diese Idee schon an mich herangetragen worden. Es gibt ja auch erfolgreiche Beispiele dafür. In Ralswiek wird immer Störtebeker gespielt, in Bad Segeberg immer Karl May. Natürlich könnte man sich jetzt festlegen. Und wenn ich das nur aus rein kommerziellen Ansätzen heraus betrachten würde, oder das Sommertheater losgelöst vom Theater betreiben würde, dann wäre das schon eine Idee, die man verfolgen könnte.

Es wäre eine Idee? Also wollen Sie kein Olsenbanden-Theater in Bautzen?

Nein, genau das wollen wir nicht.

Weil irgendwann jeder Witz gemacht ist, es keinen neuen Ansatz gibt?

Das ist nicht der Grund. Die 13 Filme bieten unheimlich viel Stoff und außerdem kann man die Geschichte weiterentwickeln. Das haben wir ja gemacht. Es finden bei uns Dinge statt, die es im Film nicht gibt.

Der Erfolg ist da, es gibt genug Stoff, und Sie bleiben trotzdem nicht dabei?

Nein, das wäre uns zu eingleisig. Wir sind aber auch vollkommen anders aufgestellt, als die großen Freilichtbühnen, die ich vorhin genannt habe. Wir sind ein Ensemble-Theater. Das Ensemble, das das Jahr über im Haus spielt, spielt auch draußen. Und dieses Freilichttheater muss für meine Schauspieler eine Herausforderung sein. Es muss ihnen immer neue Impulse geben. Das, was sie künstlerisch tun, muss Futter für ihren Geist sein. Oder einfach gesagt: Ja, wir haben mit der Olsenbande eine Goldader gefunden, aber wir schauen auch, wo wir noch graben können.

Ist denn das Publikum offen für Neues?

Es gibt ja nicht das eine Publikum. Bei dieser Frage halten wir uns an ein Zitat aus dem Faust: „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen.“ Wir sind das einzige Theater der Stadt und können uns schon allein deshalb nicht spezialisieren. Im Gegenteil: Wir müssen die ganze Breite abdecken, die Dramatik bieten kann. Damit hatten wir auch in der vergangenen Spielzeit Erfolg. Zu unseren 900 Veranstaltungen kamen 152 434 Zuschauer. Für ein Theater dieser Größenordnung haben wir uns inzwischen auf einem gigantisch hohen Niveau eingepegelt.

Gespräch: Marleen Hollenbach

