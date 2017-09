Die Ohrtopeden rocken die Talsperre Eine junge Band lädt für Sonnabend zum Open Air nach Ringenhain. Bei der Gruppe ist nicht nur der Name außergewöhnlich.

Die Ohrtopeden sind jederzeit für einen Spaß zu haben – das kommt an bei den Leuten. Zur aktuellen Besetzung gehören von links: Rocco Israel (2. Gitarre), Alexander Grundmann (1. Gitarre), Robert Jeske (Keyboard und Gesang), Ronald Babinsky (Bass) und Robert Hofmann (Drums). Sängerin Marie Teichgräber pausiert, weil sie ein Baby erwartet. © Rocci Klein

Eigentlich wollten sie sich „Nix“ nennen, als sie ihre Band gründeten. Doch „Nix“ war ihnen zu wenig. Also dachten sie weiter über einen passenden Namen nach. Bis einem von ihnen schließlich der zündende Gedanke kam: „Die Ohrtopeden“. Mit den Fachärzten, die sich um das Knochen- und Bewegungssystem des Menschen kümmern, hat die Ringenhainer Band freilich nur insofern etwas zu tun, als ihre Musik zum Tanzen anregt. „Und Bewegung ist ja bekanntlich gut für den Körper“, sagt Robert Jeske, der in der Band singt und das Keyboard spielt.

Die Band hat Humor. Das sieht man schon auf ihrer Internetseite. Dort stellt sie sich als „musikalische Gemeinschaftspraxis“ vor. Fünf Männer stehen aktuell auf der Bühne. Zum Team gehört aber auch eine junge Frau: Marie Teichgräber. Die 24-Jährige ist vom Alter her das jüngste Bandmitglied. Die Sozialarbeiterin singt und spielt Gitarre. Momentan pausiert sie, weil sie ein Baby erwartet.

Über Ebay-Kleinanzeigen zur Band

Auch von der Schreibweise sondern sich die Ohrtopeden von den Fachärzten ab. Das Ohr ist klar – es steht für gute Musik, die man gern hört. Und natürlich hat es auch seinen Sinn, dass sich diese Ohrtopeden nicht mit Ä, sondern mit E schreiben. Robert Jeske: „Grund war nicht unsere Unwissenheit oder übertriebenes Falschschreiben als „Möchtegernkunst“. Der Plan war die Autokorrektur von Google durch einen weiteren Fehler zu umgehen. Das hat leider nicht funktioniert : Google berichtigt die Schreibweise trotzdem. Aber wir haben es jetzt dennoch so gelassen, vielleicht funktioniert es, wenn wir in ein paar Jahren bekannter geworden sind.“

Die Band, der Musiker im Alter zwischen 24 und 59 Jahren angehören, probt seit reichlich einem Jahr in einem Ringenhainer Fabrikgebäude. Nicht nur beim Alter gibt es Unterschiede, auch bei Charakteren, Temperamenten und Berufen. Die männlichen Mitglieder sind Bauarbeiter, Lagerist oder IT-Systemadministrator. „Die Mischung macht’s“, sagt Robert Jeske.

Der Ringenhainer Alexander Grundmann, der in seiner Freizeit Gitarren baut, gründete die Band gemeinsam mit Ronald Babinsky und Robert Hofmann. Marie Teichgräber und Robert Jeske stießen später über Ebay-Kleinanzeigen dazu – die Band hatte auf diesem Weg einen Sänger gesucht. Als Vertretung für Marie ist Rocco Israel nun der Sechste im Bunde.

Gelenktherapie bei Rock und Pop

Die Ohrtopeden spielen Rock und Pop – von Rock ’n’ Roll bis zu Karussell. Ihre „Gelenktherapie“ begeistert nicht nur junge und jüngere Zuhörer, sondern auch die älteren. Zu Geburtstagen und Goldenen Hochzeiten wurde die Band schon gebucht, teilweise als Überraschungsgast. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte sie zu Himmelfahrt auf dem Gelände von Hohwald-Granit an der Ortsgrenze von Ringenhain und Steinigtwolmsdorf. Viele Ausflugsgesellschaften, die am Nachmittag vom Valtenberg runter kamen, machten einen ungeplanten Zwischenstopp – und sie waren begeistert, berichtet Robert Jeske. Denn der Funke von den Akteuren zu den Zuschauern sprang schnell über.

Ihren zweiten Auftritt haben die Ohrtopeden an diesem Sonnabend an der Ringenhainer Talsperre. Und sie kommen nicht allein. Stone Beat aus Niedercunnersdorf bei Löbau spielt Rock und Oldies. Außerdem tritt die Tanzgruppe Pretty Woman aus dem Oberland auf.

Heimatverein hat Talsperrenareal aufgepeppt

Die Location für das Open Air wurde dem Anlass entsprechend ausgewählt. Denn der Ringenhainer Heimatverein feiert sein zehnjähriges Bestehen. Vor allem dem Verein und dessen Vorsitzenden Udo Grundmann ist es zu danken, dass die in früheren Zeiten schon fast vergessene Talsperre in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Naherholungsziel wurde. Die Talsperre ist eine Station auf dem Steinigtwolmsdorfer Rundwanderweg. Man kann gut rasten, Ruhe und Natur genießen, sich an einer Schautafel über die Geschichte der Talsperre, die einst drei Ringenhainer Betriebe mit Wasser versorgte, informieren und Steine der Region kennenlernen. Eine Holzskulptur, geschnitzt aus dem Stamm eines Baumes, der im vergangenen Jahr ins Wasser stürzte , kam in diesem Jahr hinzu. Als Nächstes planen die Heimatfreunde den Bau einer Naturbühne, sagt Udo Grundmann. Bis zum Sommer nächsten Jahres soll sie fertig sein. Gut möglich, dass die Ohrtopeden die ersten sein werden, die sie in Beschlag nehmen dürfen. Für das Event an diesem Sonnabend wird einstweilen noch eine provisorische Bühne aufgebaut.

