Die Öko wartet noch immer auf ihren Retter Das Wohnheim auf der Weißiger Höhe in Tharandt steht seit Jahren zum Verkauf. Aber keiner will es haben.

Vom Forstpark in Kurort Hartha aus eröffnet sich ein schöner Blick auf das Studentenwohnheim auf der Weißiger Höhe in Tharandt. © Thomas Morgenroth

Vom Gipfel der Rocky Mountains im Forstpark in Kurort Hartha eröffnet sich der wohl eindrucksvollste Blick auf das größte Gebäude der Stadt Tharandt. Im Sonnenschein mutet das 1955 als Forstfachschule eingeweihte Wohnheim auf der Weißiger Höhe wie ein Schloss an, das über dem Schloitzbachtal thront. Freilich residieren dort weder Könige noch Grafen, sondern Studenten, derzeit rund 30. Mit 42 wäre die Öko, die so heißt, weil dort einst das Institut Forstökonomie der Forstwissenschaftler ansässig war, voll ausgelastet.

Was aus der Ferne wie ein Kleinod wirkt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein schwieriger Sanierungsfall. Zwar ist das Dach des denkmalgeschützten Hauses vor zwei Jahren neu mit Biberschwänzen gedeckt worden, „notgedrungen“, wie Karin Tzscherlich, Leiterin des Geschäftsbereiches Wohnen beim Studentenwerk Dresden einräumt, aber sonst hat sich seit der Wende baulich nichts getan. Um die einstige DDR-Tristesse zu illustrieren, diente die Öko vor sechs Jahren sogar als Kulisse für die Verfilmung des Romans „Der Turm“ von Uwe Tellkamp.

Die deutschlandweite mediale Aufmerksamkeit änderte am Zustand des Wohnheimes nichts. Und sie brachte auch keinen Investor nach Tharandt, obwohl die Immobile bereits seit mehr als fünfzehn Jahren zum Verkauf steht. „Das Haus ist großzügig gebaut, aber gerade das ist unser Problem“, sagt Karin Tzscherlich. Das Missverhältnis zwischen der riesigen Bauhülle und der relativ geringen Anzahl der Wohnheimplätze sei einfach zu groß. Schon vor zehn Jahren waren die Kosten für die Sanierung auf 2,5 Millionen Euro geschätzt worden, was wohl aus heutiger Sicht längst nicht mehr reichen dürfte. Aktuelle Zahlen kennt Karin Tzscherlich zwar nicht, aber „das Haus ist für uns auf keinen Fall rentabel zu betreiben.“

Schon 2002 sollte das Wohnheim deshalb schließen. Letztlich haben das alte Akten verhindert: Ein Drittel der Öko wird seit 2006 als Archiv der Dresdner Uniklinik genutzt. Aber auch das sei keine tragfähige Dauerlösung, meint Karin Tzscherlich. „Wir brauchen ein neues Konzept und einen Investor. Mehr als Notreparaturen werden wir selbst nicht machen“, sagt sie. Schon die 300 000 Euro für das Dach hätte sie sich gerne erspart, dann aber wäre die Öko jetzt wohl tatsächlich geschlossen. „Wir forcieren die Schließung nicht“, betont Karin Tzscherlich, „aber keiner weiß, wie lange es so noch geht.“ Ganz hoffnungslos scheint die Lage nicht zu sein: „Es gibt des Öfteren Anfragen und Besichtigungswünsche von potenziellen Kaufinteressenten“, sagt Dieter W. Ruf, Abteilungsleiter im Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen. Der Freistaat bietet das Wohnheim gemeinsam mit dem Studentenwerk an, im Falle eines Verkaufes würde der Erbbaupachtvertrag aufgelöst. Zu konkreten Vertragsverhandlungen allerdings sei es bisher nicht gekommen, sagt Ruf. Dabei ist weder ein Mindestgebot festgeschrieben noch eine Zweckbindung als Wohnheim. „Selbst eine Nutzung zu Wohnzwecken“, meint Ruf, „wäre voraussichtlich zustimmungsfähig.“

„Wir fänden es gut und richtig, wenn die Öko weiter ein Wohnheim bliebe“, sagt Stephan Bonn, Leiter der Verwaltung der Fachrichtung Forstwissenschaften. „Die Bewohner mögen den maroden Charme“, sagt Felix Peter, Tutor des Hauses und Masterstudent der Forstwissenschaften. „Niedrige Mieten sind uns wichtiger als Komfort“, sagt der junge Mann, der aus Niedersachsen stammt. Er wohnt seit 2011 in der Öko, in der er jeden Dienstag Bier ausschenkt – als Gastrochef des Heinrich-Cotta-Clubs. Peter glaubt nicht, dass es bald einen Käufer geben wird. Ihm wäre es am liebsten, am und im Haus würde nur das Nötigste gemacht und es bliebe ansonsten so wie es ist – ein Schloss mit Gebrauchsspuren, aber in studentischer Hand.

