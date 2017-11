Die Nummer eins im Sturm Er kommt aus der 3. Liga und hat zwei Nationalspieler vor sich, trotzdem setzt sich Lucas Röser bei Dynamo durch.

Lucas Röser hat sich bei Dynamo durchgesetzt – und trifft jetzt auch wieder. © Robert Michael

Wenn zwei sich streiten… So könnte man den Konkurrenzkampf in Dynamos Sturm vielleicht beschreiben, aber es würde dem Dritten nicht gerecht. Lucas Röser mag ein wenig schmächtig aussehen, 74 Kilo verteilt auf 1,84 Meter, aber er hat sich durchgesetzt. Trotzdem dürfte es noch etwas dauern, bis er nicht nur den Trainer von seinen Qualitäten überzeugt hat, sondern auch die Skeptiker in Dresden. So ist das nun mal, wenn einer aus der 3. Liga kommt, erst 23 ist und von der Statur her eher wie ein Ausdauerläufer wirkt.

Irgendwie ist Röser das ja auch – und genau das sein Vorteil, erst recht im Vergleich mit den Mitbewerbern um die eine Stelle in der Spitze. Peniel Mlapa, kurz vor Transferschluss verpflichtet, hat zwar das statistische Plus von 79 Erst- und jetzt 118 Zweitliga-Einsätzen. Doch der Nationalspieler aus Togo ist trotz seiner vier Treffer, zwei davon per Elfmeter, noch nicht wirklich angekommen bei Dynamo. Es hatte meist auch mit ihm zu tun, wenn das schwarz-gelbe Spiel statisch wirkte.

Ähnlich ist es bei Eero Markkanen, der nach dem Kreuzbandriss von Pascal Testroet eilig verpflichtet worden ist. Aber auch der Finne scheint nicht so richtig ins System zu passen, hat bei drei Kurzeinsätzen in Liga zwei zusammen nur 46 Minuten gespielt.

So hat Neuhaus nach der Schlappe in Kiel und den zwei spielfreien Wochen danach wieder auf Röser gesetzt. Der Neuzugang von der befreundeten Sportgemeinschaft aus Großaspach hatte zu Saisonbeginn zwei Tore erzielt, und es passt vielleicht ganz gut, zu erwähnen, dass er mit einem Kopfball zum 1:0 gegen Duisburg am ersten Spieltag den bisher einzigen Heimsieg perfekt gemacht hat.

Jetzt trifft Röser wieder, und er sagt: „Ich hatte auch vorher gute Chancen, wenn ich reingekommen bin, wie in Heidenheim und Regensburg. Jeder Stürmer durchlebt solche Phasen, in denen das Glück fehlt und die Dinger einfach nicht reingehen.“ Sein Tor gegen Kaiserslautern reichte nicht, aber mit dem 2:0 beim 3:1 in Düsseldorf hat er am Montagabend mit für klare Verhältnisse gesorgt. „Das war ein perfekter Start ins Spiel, der uns die Kraft wiedergegeben hat und das Selbstvertrauen.“

Seine Freude fällt jedoch verhalten aus. „Die Situation ist nach wie vor nicht schön“, meint Röser. „Wir wissen, dass wir bis zur Winterpause weiter Punkte sammeln müssen.“ Am besten gleich am Sonntag gegen Erzgebirge Aue. Er freue sich ungemein auf sein erstes Ost-Derby, sagt er, dabei ist er in Ludwigshafen am Rhein geboren, als das Land schon wieder vereint war. Deshalb spielt das für ihn auch keine Rolle. „Das wäre ja schlimm, wenn es so wäre.“ Aber er spüre die Brisanz in der Stadt, bei den Fans. „Da knistert's.“

Das macht die Sache nicht einfacher, schon gar nicht, wenn man an Dynamos miese Heimbilanz denkt. Die, sagt Röser, sei nicht zu erklären, es dafür umso bitterer, die Fans so oft enttäuscht zu haben. „Es ist für mich jedes Mal ein Gänsehaut-Moment, wenn wir auf den Platz kommen. Das spornt einen an, das erinnert einen daran, warum man das macht.“ Als Druck empfinde er die Kulisse nicht, sondern so, wie es die Fans meinen: als Unterstützung.

Ansage schon im Trainingslager

In der Krise wurde viel über das System diskutiert, sie haben es im Testspiel in Erfurt auch mal wieder mit zwei Angreifern probiert. Letztlich ist es beim Ein-Mann-Sturm geblieben, eine Entscheidung, die Chefcoach Uwe Neuhaus in Abstimmung mit der Mannschaft getroffen hat. „Wir haben das gemeinsam erarbeitet, stehen komplett dahinter“, meint Röser, und er sagt das nicht nur, weil er dieser eine ist.

„Es war mir klar, als ich den Vertrag in Dresden unterschrieben habe, dass es eine Konkurrenzsituation geben wird. Das ist völlig normal im Profifußball.“ Trotzdem hat er sein Licht schon im Trainingslager im Juni nicht unter den Scheffel gestellt. Seine Ansage von damals gilt nach wie vor: „Ich bin überzeugt, dass ich es fußballerisch drauf habe, auch wenn es stärkere Gegner und bessere Einzelspieler sind – auch im eigenen Team.“ Der Mitbewerber hieß damals Testroet, und der verletzte sich gleich zum Auftakt schwer. Nach dem Weggang von Stefan Kutschke, Top-Torjäger der Vorsaison, war das der zweite herbe Verlust für Dynamos Sturmzentrum.

Röser musste de Lücke schließen, aber die Zweifel an dem schmalen Blonden blieben. Selbstzweifel hatte er dagegen nicht, denn er kennt seine Stärken, setzt bewusst auf seine Laufbereitschaft. Aber er weiß auch um seine Schwächen und arbeitet zweimal pro Woche zusätzlich im Kraftraum an Rumpfstabilität und Robustheit im Oberkörper. „Da bin ich absolut noch nicht am Ende angekommen“, betont Röser. Allein auf seine Beweglichkeit kann und will er sich nicht verlassen. „Es gehört dazu, vorn die Bälle festzumachen und sich in die Zweikämpfe zu hauen.“

Röser will ein möglichst kompletter Stürmer werden, sein Vorbild ist der Spanier Fernando Torres. Das mag ein wenig zu hoch gegriffen sein, aber die sportlich Verantwortlichen bei Dynamo trauen ihm offenbar einiges zu. Sonst hätten sie ihm keinen Vertrag bis Juni 2020 gegeben. Jetzt steht aber erst einmal das Prestigeduell gegen Aue an – und vom Ausgang hängt ab, ob das Familientreffen danach eine kleine Feier wird. Seine Eltern, die drei Brüder – Martin spielt in Halle – und seine Freundin bleiben bis Montag zu Besuch in Dresden. Mehr Privates möchte Lucas Röser nicht preisgeben, er redet lieber über Fußball. Und noch lieber lässt er Tore für sich sprechen. Vier hat er jetzt schon, und – ohne ihn daran messen zu wollen – Kutschke hatte nach 15 Spieltagen genau eins mehr.

