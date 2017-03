Die Nudel bleibt gefragt Die Teigwaren Riesa konnten 2016 ihren Umsatz steigern. An einem anderen Ziel arbeitet das Unternehmen noch.

Oliver Freidler ist seit 2011 Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäftsführung der Teigwaren Riesa. © Sebastian Schultz

Einhundert Tonnen. So viel Pasta wird jeden Tag bei den Teigwaren Riesa produziert. „Und diese Menge verkaufen wir dann auch“, sagt Oliver Freidler. Er ist seit 2011 Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäftsführung des Unternehmens. Insgesamt sind hier im vergangenen Jahr etwa 250 000 Tonnen Nudeln hergestellt worden, rechnet Freidler vor. „Die Klassiker sind weiterhin Spirelli, Makkaroni und Spaghetti.“ Rund ein Viertel des Jahresumsatzes erzielen die Teigwaren mit diesen Nudeln. Andere laufen dagegen eher nebenher – wie beispielsweise die glutenfreien Teigwaren, von denen das Unternehmen seit vergangenem Jahr gleich drei verschiedene Produkte im Sortiment hat. „Wir hatten auch nicht erwartet, dass die ein Top-Seller werden“, sagt Freidler. Schließlich richten sich glutenfreie Produkte an eine relativ kleine Zielgruppe. „Es ging uns vielmehr um die Abrundung des Sortiments“, so Freidler. Insofern bewegen sich die Verkaufszahlen für das neue Produkt auch in dem Bereich, den das Unternehmen sich ausgerechnet hatte.

Eines kann der Vertriebsleiter mit Blick auf das vergangene Jahr sagen: Die Riesaer Nudeln bleiben gefragt. „Mit dem Jahr 2016 sind wir insgesamt zufrieden.“ Genaue Zahlen nennt er nicht, aber der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen – um etwa zwei Prozent. „Wir waren wirtschaftlich erfolgreich“, erklärt Freidler – und holt dann doch noch zu einem kleinen Aber aus: „Der Markt ist insgesamt geprägt von einem preisaggressiven Verhalten.“ Der Wettbewerb ist hart geworden, auch für die Pasta-Produzenten. Weil es in Deutschland mittlerweile nur noch vier große Supermarkt-Ketten gibt, sei die Macht des Handels gestiegen. „Das ist auch ganz normal“, betont Oliver Freidler. Aber das Familienunternehmen muss sich etwas einfallen lassen, um auch in Zukunft auf dem Markt bestehen zu können. Zwei Säulen sind es, auf die die Teigwaren deshalb bauen wollen. Zum einen soll die Marke gestärkt werden. „Wir sind schon relativ bekannt, aber wir wissen, dass wir den Status hochhalten müssen“, sagt Freidler. Mit großflächigen Plakaten und Radiowerbung macht das Unternehmen deshalb betont locker auf sich aufmerksam. Hinzu kommt noch das Engagement im Sport. Gerade erst haben die Teigwaren ihre Unterstützung für Stahl Riesa verstärkt, außerdem sind sie noch bei Dynamo Dresden und den Handballern des HC Leipzig präsent.

Hoffen auf den Westen

Weil gute Werbung allein nicht reicht, haben die Teigwaren im vergangenen Jahr auch an einem anderen Punkt gearbeitet. Regionale Produkte kommen bei vielen Kunden gut an – ein Trend, den sich auch die Teigwaren zunutze machen wollen. „Seit letztem Jahr verwenden wir nur noch Rohstoffe aus heimischem Anbau.“ Die Zutaten für die Riesaer Nudeln werden in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern angebaut. Mit dem Bekenntnis zu regionalen Rohstoffen wollen die Teigwaren Riesa auch neue Kunden gewinnen – auch außerhalb der neuen Bundesländer. Denn während Nudeln aus Riesa in jedem Supermarkt im Osten zu bekommen sind, hat es das Unternehmen jenseits der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze schwer. Schon 2013 hatte Geschäftsführerin Irmgard Freidler das Ziel formuliert, die eigenen Produkte in den alten Bundesländern besser an den Mann zu bringen. Ein mühsamer Weg, der auch noch nicht abgeschlossen ist, gesteht ihr Sohn Oliver Freidler. Sich auf einem Markt erst einmal zu etablieren, das koste Zeit. Trotzdem gibt sich Freidler optimistisch: „Ganz nüchtern betrachtet sehe ich für uns schon Chancen im Westen. Wir haben ein attraktives Sortiment. Außerdem sind wir, was die nördlichen Bundesländer angeht, auch geografisch der am nächsten liegende Produzent.“ Und dann seien da ja noch die bereits erwähnten regional angebauten Rohstoffe. „Das sind alles Punkte, mit denen wir wuchern können.“

Es wird also noch einige Zeit dauern, ehe Riesaer Nudeln auch in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen die Supermarkt-Regale füllen. Derweil feilt das Unternehmen weiter am Sortiment. Eine neue Rezeptur wie zuletzt die glutenfreien Nudeln ist für 2017 zwar nicht geplant – dafür aber eine andere, kleine Neuheit: „Ab Mai werden wir erstmals vier Artikel in der Kleinpackung zu 250 Gramm anbieten.“ Gedacht seien die speziell für Single-Haushalte und Kleinfamilien. Darüber hinaus wird auch in den Firmenstandort investiert. „Wir arbeiten hier in einem historischen Gebäude, das top in Schuss ist“, stellt Oliver Freidler klar. Aber damit das so bleibt, müssen eben doch hin und wieder die technische Ausstattung und die Einrichtung erneuert werden.

