Die Not mit der Notdurft Mit dem Ausbau eines Bürgerhauses entsteht auch eine behindertengerechte Toilette. Bis dahin heißt es: durchhalten.

Die Toiletten im sogenannten Brautloch am Rathaus in Roßwein sind nur zum Markttag am Mittwoch oder anderen Veranstaltungen geöffnet. Behinderte können sie überhaupt nicht nutzen. © Dietmar Thomas

Wer sich am Wochenende die Kamelie anschauen und dann noch ein wenig durch die Stadt bummeln möchte, der sollte nicht all zu sehr in den Abend hineinkommen. Denn wer dann auf Toilette muss, hat schlechte Karten. „Eine behindertengerechte Toilette, die immer zugänglich ist, die gibt es überhaupt nicht.“ Dieses Problem sprach Monika Lautenschläger, Chefin der Ortsgruppe der Volkssolidarität, in der Zukunftswerkstatt jetzt im Februar an. Sie sei von Rentnern mehrfach wegen dieses Mankos angesprochen worden. Auch sie selbst finde das sehr ärgerlich. Erst vor Kurzem habe sie im Dienstleistungszentrum an der Haßlauer Straße miterleben müssen, wie Kunden betteln mussten, um beim Friseur mal die Toilette benutzen zu dürfen.

In diesem Fall verwies Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) an den Eigentümer des Geländes. Er vermiete, erziele damit Einnahmen und müsse seiner Meinung nach dafür sorgen, dass die Kunden zeitgemäß einkaufen können. Sanitäranlagen vorzuhalten, gehöre da wohl inzwischen dazu. Was die Möglichkeiten betrifft, im Stadtgebiet öffentliche Toiletten zu nutzen, räumte der Rathauschef in gewissem Umfang Nachholbedarf ein. Fest steht, dass die Toiletten im und am Rathaus erst bei einer Sanierung des Rathauses umgebaut werden können. „Wann das sein wird, steht in den Sternen“, gab Lindner unumwunden zu. Anbieten könne er innerstädtisch, zu den Öffnungszeiten die Bibliothek aufzusuchen. Dort gebe es eine behindertenfreundliche Toilette. Ob die in allen Punkten noch dem heutigen Standard entspreche, das könne er nicht sagen.

Eine auf aktuellem Stand, die dann auch noch rund um die Uhr zugänglich sein soll, entsteht mit der Modernisierung des Kirchgemeindehauses. Das soll, wenn die Verträge unterschrieben sind, zum Bürgerhaus umgenutzt werden. „Dort entsteht gleich im Eingangsbereich eine Behindertentoilette“, kündigte Veit Lindner an. Die solle dann auch nicht nur während bestimmter Angebote und Veranstaltungen oder der Öffnungszeiten des Bürgerhauses genutzt werden können. Über behindertengerechte Toiletten verfügt bereits die neue Sporthalle. Allerdings sind die nicht als öffentliche Toiletten ausgelegt und nur zu bestimmten Hallenzeiten offen.

Wer nicht auf besondere Hilfen angewiesen ist, für den ist es möglicherweise weniger ein Problem, eine Toilette in Roßwein zu finden. Der Bürgermeister verwies an Gaststätten und Cafés. Solange die geöffnet haben, ist es beispielsweise bei der Bäckerei Möbius an der Döbelner Straße ohne große Diskussion möglich, die Kundentoiletten zu nutzen. Dafür muss ein kleiner Obolus entrichtet werden. Denn eigentlich sind die sanitären Einrichtungen für diejenigen bestimmt, die im Café Kuchen und Kaffee genießen oder dort einkaufen. Trotzdem schicken die Mitarbeiter niemanden weg, der in Not ist.

Im Moment haben es allerdings diejenigen schwer, die nicht so gut zu Fuß sind. Vor der Cafétür ist der Gehweg im Zuge der laufenden Bauarbeiten noch aufgerissen und für die Winterpause nur provisorisch hergerichtet worden. „Ich hatte kürzlich ganz schön zu tun, um die Stufen ins Geschäft hinaufzukommen“, sagte Monika Lautenschläger. Schnell und sicher Abhilfe zu schaffen, was der Bürgermeister zu prüfen versprach, ist offenbar nicht möglich.

