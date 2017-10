„Die Nieskyer werden sehr motiviert sein“ Füchse-Verteidiger Erik Hoffmann ist in Niesky aufgewachsen und gespannt auf das Eröffnungsspiel im neuen Stadion.

Erik Hoffmann spielt als Profi im Team der Lausitzer Füchse. Der 20-jährige Nieskyer stammt aus dem vereinseigenen Nachwuchs und war seit mehreren Jahren der erste Spieler, als der mit 18 Jahren direkt den Sprung in das Profiteam geschafft hatte. © Joachim Rehle

Erik Hoffmann ist in Niesky aufgewachsen, begann im Alter von drei Jahren in seiner Heimatstadt mit dem Eislaufen. Inzwischen spielt er seine zweite Saison als Profi bei den Lausitzer Füchsen in Weißwasser. Das Eröffnungsspiel im neuen Nieskyer Eisstadion ist für den 20-jährigen Verteidiger etwas ganz Besonderes.

Am Sonnabend sind Sie beim ersten Spiel im nagelneuen Stadion in Ihrer Heimatstadt dabei. Wie klingt das?

Ich freue mich darauf. Ich bin froh, dass es mit dem Stadionneubau geklappt hat – und es ist schön, dass das erste Spiel gegen Weißwasser stattfindet. Das Stadion zieht die Menschen an. Jeder in Niesky kennt den Eislaufverein. Gerade für die Nachwuchsförderung ist das Stadion extrem positiv, so dass es vielleicht bald wieder eigene Nachwuchsteams geben kann.

Sie sind in Niesky aufgewachsen, spielen nun die zweite Saison als Profi bei den Lausitzer Füchsen in Weißwasser und treten am Sonnabend gegen den Verein Ihrer Heimatstadt an. Fühlt sich das merkwürdig an?

Nein, denn beides ist Heimat. Ich kenne die alten Nieskyer Spieler, die ich schon als Kind angefeuert habe, und ich kenne die jungen Spieler, mit denen ich beim Nachwuchs trainiert habe. Es werden sicher viele Zuschauer kommen. Wie gesagt: ich freue mich darauf.

Also wäre Sie nicht traurig, sollte Weißwasser tatsächlich verlieren…

Das kann man so nicht sagen! Als Sportler ist man ehrgeizig und will nie verlieren. Für uns dient das Spiel gleich als Vorbereitung aufs nächste Spiel (am Sonntag zu Hause gegen die Kassel Huskies, d. Red.). Für Niesky wäre ein Erfolg natürlich sensationell – passend zum gesamten Ereignis.

Werden Ihre Eltern im Tornado- oder im Füchse-Fanblock stehen?

(schmunzelt) Wohl eher bei den Nieskyern. Aber Blöcke wird es nicht geben. Es ist ein großes Eishockeyfest für die Region. Fans habe ich in beiden Lagern – Freunde, Familie…

Ihre Mutter Beate Hoffmann ist nicht nur Nieskyer Oberbürgermeisterin, sie muss auch ein großer Eishockey-Fan sein.

Hinsichtlich des Stadionbaus: Darauf hatte ich keinen Einfluss, wenn Sie das meinen. Aber es stimmt, meine Eltern sind große Fans. Ohne sie würde ich jetzt nicht hier stehen. Sie sind für mich eine große Unterstützung, haben mich zu den Spielen gefahren und mir zugejubelt.

Sind Sie oft bei Ihren Eltern in Niesky?

Ja, ich habe zwar eine Wohnung in Weißwasser, bin aber fast an jedem freien Tag in Niesky.

Wie haben Sie den Stadion-Umbau verfolgt?

Zusammen mit meiner Mutti war ich vor einiger Zeit mal drin. Ansonsten verfolge ich die Bauarbeiten im Internet.

Am Sonnabend können Sie sich den fertigen Bau dann „richtig“ anschauen.

Mal sehen, ob dafür Zeit bleibt. Wir kommen erst in der Nacht zum Sonnabend vom Auswärtsspiel zurück und wissen noch nicht genau, wie der Tag ablaufen wird.

Mit Maximilian Adam haben Sie seit Kurzem einen weiteren Ur-Nieskyer Teamkollegen. Wie finden Sie das?

Ich bin froh, dass er da ist. Wir haben beide zusammen in Niesky das Schlittschuhlaufen erlernt. Er wurde für diese Saison von den Eisbären Berlin als Förderlizenzspieler an uns verliehen.

Stimmt es, dass Eishockeyspieler abergläubisch sind?

Speziell bei den Torhütern gibt es vor den Spielen besondere Rituale, um sich zu fokussieren. Na ja, und ich ziehe mir immer den rechten Schlittschuh zuerst an. Manche behalten und beschriften auch den Puck, mit dem sie ihr erstes Tor geschossen haben.

Und haben Sie auch so einen Puck?

Ja, von meinem ersten Tor im richtigen Profi-Dress. Gegen Bayreuth war das, in der Vorbereitung. Ich bin aber kein Offensiv-Verteidiger, ich bleibe lieber ganz solide hinten.

Wie sehen Ihre weiteren sportlichen Pläne aus?

Gesund und fit zu bleiben ist die Hauptsache. Wichtig ist auch, hier weiter Spielpraxis zu kriegen und Stammspieler zu werden. Weißwasser gibt mir gute Chancen zur Weiterentwicklung. Ich habe bisher viel Eiszeit bekommen, das gibt Selbstvertrauen. Ich bin froh, dass ich in der Heimat spielen kann.

Sie sind noch jung, haben Ihre sportliche Karriere noch vor sich. Denken Sie trotzdem schon an die Zeit danach?

Mir macht es Spaß, auf dem Eis mit Kindern zu arbeiten. Eine Trainertätigkeit könnte ich mir vorstellen. Wenn ich hier in Weißwasser bleibe, dann möchte ich ein Fernstudium beginnen, in Richtung Sport oder Gesundheit.

Jahrelang haben die Füchse nicht gegen Tornado gespielt, am Sonnabend gleich das zweite Mal innerhalb eines Monats.

Das ist großartig – erst das Spiel im Fuchsbau und jetzt im neuen Stadion. Manche sehen es als eine Art „Rückspiel“. Es wird hoffentlich für die Fans eine spannende und ansehnliche Partie werden. Die Nieskyer werden sehr motiviert sein!

Fragen: Anja Wallner

